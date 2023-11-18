https://ria.ru/20231118/erdogan-1910325304.html

Эрдоган заявил о предвзятом отношении ЕС к Турции

Эрдоган заявил о предвзятом отношении ЕС к Турции - РИА Новости, 18.11.2023

Эрдоган заявил о предвзятом отношении ЕС к Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предвзятое отношение Европейского союза к его стране продолжается, Анкара ожидает от Брюсселя "позитивных... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T21:03

2023-11-18T21:03

2023-11-18T21:03

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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предвзятое отношение Европейского союза к его стране продолжается, Анкара ожидает от Брюсселя "позитивных сдвигов". Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Но переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее, перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, Эрдоган заявил, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись". "Мы ожидаем позитивных сдвигов в активизации процесса нашего членства в Европейском союзе, освобождения от визового режима и обновления Таможенного союза. Однако, к сожалению, предвзятое отношение Европейского союза к нашей стране сохраняется. Мы еще раз убедились в этом в докладе Еврокомиссии "Турция-2023", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Берлина. Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция, как член Евросоюза, пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.

https://ria.ru/20231101/es-1906482836.html

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Наталья Макарова

в мире, турция, швеция, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, евросоюз, нато, генеральная ассамблея оон