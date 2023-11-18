https://ria.ru/20231118/ates-1910243738.html

Заключительное заседание на саммите АТЭС началось позже из-за Байдена

Заключительное заседание на саммите АТЭС началось позже из-за Байдена - РИА Новости, 18.11.2023

Заключительное заседание на саммите АТЭС началось позже из-за Байдена

Главам делегаций Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на заключительном заседании саммита в Сан-Франциско пришлось дожидаться за столом... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T10:14

2023-11-18T10:14

2023-11-18T10:43

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сан-франциско

россия

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джо байден

саммит атэс

си цзиньпин

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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Главам делегаций Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на заключительном заседании саммита в Сан-Франциско пришлось дожидаться за столом появления американского президента Джо Байдена, который последним появился в зале заседаний. Как передает корреспондент РИА Новости, все участники заключительной встречи глав делегаций на протяжении нескольких минут сидели за столом в ожидании прихода Байдена, который появился в зале заседаний под звучавшие фоном крики чаек и музыку. В результате заседание началось на полчаса позже запланированного по расписанию времени. При этом государственный секретарь США Энтони Блинкен, как и прежде на выступлениях своего начальника, напряженно следил за речью Байдена с противоположной стороны стола неподалеку от председателя КНР Си Цзиньпина. В Сан-Франциско 17 ноября завершился саммит АТЭС, по итогам была согласована итоговая декларация, принятая всеми участниками форума на уровне глав делегаций, включая Россию, которую представлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году. На заключительной сессии глав делегаций президент США Джо Байден передал председательство в АТЭС Перу.

https://ria.ru/20231118/ates-1910230680.html

https://ria.ru/20231118/deklaratsiya-1910221286.html

сша

сан-франциско

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Блинкен слушает Байдена на саммите АТЭС Блинкен слушает Байдена в нескольких метрах от лидера КНР. И снова, кажется, немного нервничает. Примерно так же, как когда он слушал выступление американского президента, когда тот назвал Си Цзиньпина "диктатором". 2023-11-18T10:14 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, сан-франциско, россия, энтони блинкен, джо байден, саммит атэс , си цзиньпин