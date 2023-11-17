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"Винодельня должна быть красивой": чем удивит российский энотуризм - РИА Новости, 17.11.2023
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Туризм
 
08:00 17.11.2023 (обновлено: 08:10 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/vino-1909893210.html
"Винодельня должна быть красивой": чем удивит российский энотуризм
"Винодельня должна быть красивой": чем удивит российский энотуризм - РИА Новости, 17.11.2023
"Винодельня должна быть красивой": чем удивит российский энотуризм
В Крыму в разгаре "Ноябрьфест" — главный эногастрономический фестиваль полуострова. Ценителям вина хорошо знакомы хозяйства Кубани, Ростовской области. Об... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:00
2023-11-17T08:10
туризм
туризм
туристы
маршруты - туризм
ростовская область
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краснодарский край
абрау-дюрсо
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В Крыму в разгаре "Ноябрьфест" — главный эногастрономический фестиваль полуострова. Ценителям вина хорошо знакомы хозяйства Кубани, Ростовской области. Об особенностях этого вида туризма в России, экскурсиях с бокалом игристого и надеждах виноделов — в материале РИА Новости.Гости все разборчивееТолько Абрау-Дюрсо в этом году гарантированно посетят 550 тысяч туристов — с Кавказа, из Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Петербурга, даже Сибири, сообщили на II Российском винодельческом форуме. "Есть три типа гостей. Во-первых, обычные путешественники — приезжают на юг и посещают хозяйства "заодно". Во-вторых, ценители — замечательная понимающая аудитория, которую мы хотим приумножать", — рассказывает вице-президент по туризму и специальным проектам ГК "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова. По ее словам, настоящий успех приходит, когда заинтересуется третья категория: молодежь от 20 до 30 лет. "Начитавшись постов инфлюэнсеров, блогеров и знакомых, они ищут новые локации для фотосессий, жаждут впечатлений, вдохновения. Мне кажется, потенциально это самая интересная аудитория, наши амбассадоры в будущем", — говорит эксперт. "Аудитория изменилась, — подтверждает руководитель департамента маркетинга и туризма ООО "Кубань-Вино" Елена Емельянова. — На винодельни зачастую приезжают не просто путешественники, а именно ценители. Очень сильно расширяется и география: едут не только из столиц, но и из Калининграда, Сибири, с Камчатки. Многие возвращаются".По ее словам, меняются и запросы гостей. Растет интерес к премиальной линейке вин, к эксклюзивным экскурсиям.Хозяйств, принимающих туристов, становится больше, и многие начинают искать свою нишу. "Винодельня должна быть еще и красивой. Терруарные и гастрономические особенности, улиточная ферма, лавандовые поля, — объясняет Ирина Гончарова. — Какой бы уникальный продукт вы ни создали, успеха не будет, если это правильно не преподнести".Новинки, "малыши" и французыНа винодельнях креативят вовсю. В "Абрау-Дюрсо" создали мультимедийный арт-объект "Сердце Абрау" и аромакомнату, где можно послушать и попробовать как идеальные вина, так и с дефектом.В Севастополе развивается проект "Терруар Севастополь". "В маршрут входят шампанерия "Золотая Балка" с экскурсиями, дегустациями, агротуристический комплекс ApiBalaklava, — перечисляет заместитель губернатора города Мария Литовко. — Сейчас создают урбанистическую винодельню".Хотят привлечь "малышей" — тех, у кого свои лозы, но нет производства, — чтобы могли приехать и сделать вино. И принимать туристов. Для них — стеклянные полы, дегустационные залы.Уголок Франции под Геленджиком — Château de Talu. "У нас настоящий замок, француз-винодел и полный комплекс услуг для гостей: экскурсии, дегустации, обеды и ужины в ресторане авторской кухни", — рассказывают представители компании.Вино с оленямиЕсть свои винные дороги и в Ставропольском крае. Например, в производстве напитка у Михаила Колесникова нет наемных рабочих — всем занимается большая семья. Готовы сотрудничать с соседями. "В регионе есть оленья ферма, я там выступаю консультантом, помогаю им открыть винодельню", — говорит Колесников.Еще одна неочевидная точка — Волгоградская область. "Самый молодой и маленький винодельческий регион России", — отмечают в хозяйстве "Покровское". За два дня, например, можно посетить четыре производства — на правом и левом берегу Волги."Путь донского виноделия — не в масштабах, не в объемах, а в эксклюзивности, аутентичности, уникальности", — подчеркивает начальник отдела виноделия, виноградарства и выставочно-ярмарочной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Мария Власова. Регион привлекает гостей и интересными мероприятиями, такими как "Цимлянские традиции". В октябре на хуторе Старозолотовском прошел праздник, посвященный красностопу золотовскому — автохтонному сорту.Буквально ворвался в энотуризм Дагестан. "Завод построили с нуля, есть свои виноградники с капельным орошением, — рассказывают представители "Дербент-Вино". — Наша задача — сломать стереотип, что это регион исключительно коньяка". Знатоки отмечают серию игристых вин "Эндемы" (совиньон-ркацители, пино-нуар), Desono (каберне совиньон, шардоне, каберне фран). Как добраться и где житьНо, как поясняют эксперты, для полноценной винной дороги мало только экскурсий и дегустаций. "Нужно ответить на четыре основных вопроса: как гости будут добираться, где жить, что пробовать и как развлекаться, — объясняет Ирина Гончарова. — В этом плане не все радужно и игристо. Сейчас инфраструктура туристических мест недостаточно развита".Из-за ограничения авиасообщения многие приезжают на своих автомобилях, а это сложно совмещать с дегустацией. Значит, нужны гостиницы. "В этом году мы открыли отель категории "четыре звезды", чем моментально повысили загрузку экскурсий, ресторанов, пляжей", — отмечает эксперт.Не у всех есть возможность построить отель на 111 номеров, добавляет она, но очень хорошо, чтобы место проживания было на винодельне.В этом году компания "Золотая Балка" обустроила глэмпинг в Балаклавском районе Севастополя.Мария Литовко приводит в пример хозяйство Акчурина: красивый объект. На первом этаже — производственный комплекс, на втором — ресторан, на третьем — номера.Замгубернатора поясняет, что приоритетный проект "Терруар Севастополь" позволил создать специальную зону исключительно для его участников — можно строить и винодельческую, и туристическую инфраструктуру. Но только не на землях сельхозназначения.Еще весной в Госдуму внесли законопроект, который предполагает закрепление возможности использовать земли для оказания услуг в сфере винного туризма, а также размещения объектов.Большая винная дорога"На виноградниках — это наше твердое убеждение — должны и небольшие производства стоять, и гостиницы, и рестораны, и магазины, — говорил РИА Новости директор по России Всемирной организации винного туризма Леонид Попович. — Это и называется туристической инфраструктурой. Если ее нет, то и гостей нет".Например, в Европе в 2023-м эногастротуризм — лидер среди видов отдыха, приводит статистику президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России по вопросам сотрудничества с международными организациями по гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман. Предполагают, что эта тенденция сохранится и в будущем. В Италии, по словам эксперта, в 2023 году такой вид путешествий составил 58 процентов всех турпоездок."У нас много энтузиастов, и все стремятся к тому, чтобы гостям было хорошо, — отмечает Леонид Попович. — В той же Италии — винодельня на винодельне. А у нас большие расстояния. Но, думаю, можно сделать не менее интересно, чем в Европе".Он напоминает, что энотуризм сегодня активно развивают в Севастополе и в Крыму, в Краснодарском крае, Ростовской области. Такие маршруты уже есть на Ставрополье, в Дагестане, к себе приглашают и виноделы Волгоградской области. Если все эти регионы соединить, получится большая российская винная дорога.
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туризм, туристы, маршруты - туризм, ростовская область, севастополь, краснодарский край, абрау-дюрсо, волгоградская область, ставропольский край, республика дагестан, республика крым, вино, куда поехать
Туризм, Туризм, туристы, Маршруты - Туризм, Ростовская область, Севастополь, Краснодарский край, Абрау-Дюрсо, Волгоградская область, Ставропольский край, Республика Дагестан, Республика Крым, Вино, куда поехать
"Винодельня должна быть красивой": чем удивит российский энотуризм

В России может появиться большая винная дорога, объединяющая несколько регионов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПосетительница фестиваля "Ноябрьфест" на территории винзавода "Массандра" в Ялте
Посетительница фестиваля Ноябрьфест на территории винзавода Массандра в Ялте - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В Крыму в разгаре "Ноябрьфест" — главный эногастрономический фестиваль полуострова. Ценителям вина хорошо знакомы хозяйства Кубани, Ростовской области. Об особенностях этого вида туризма в России, экскурсиях с бокалом игристого и надеждах виноделов — в материале РИА Новости.

Гости все разборчивее

Только Абрау-Дюрсо в этом году гарантированно посетят 550 тысяч туристов — с Кавказа, из Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Петербурга, даже Сибири, сообщили на II Российском винодельческом форуме.
"Есть три типа гостей. Во-первых, обычные путешественники — приезжают на юг и посещают хозяйства "заодно". Во-вторых, ценители — замечательная понимающая аудитория, которую мы хотим приумножать", — рассказывает вице-президент по туризму и специальным проектам ГК "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова.
По ее словам, настоящий успех приходит, когда заинтересуется третья категория: молодежь от 20 до 30 лет. "Начитавшись постов инфлюэнсеров, блогеров и знакомых, они ищут новые локации для фотосессий, жаждут впечатлений, вдохновения. Мне кажется, потенциально это самая интересная аудитория, наши амбассадоры в будущем", — говорит эксперт.
© Фото : Светлана ДавыдоваДегустация на виноградниках в Абрау-Дюрсо
Дегустация на виноградниках в Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Светлана Давыдова
Дегустация на виноградниках в Абрау-Дюрсо
"Аудитория изменилась, — подтверждает руководитель департамента маркетинга и туризма ООО "Кубань-Вино" Елена Емельянова. — На винодельни зачастую приезжают не просто путешественники, а именно ценители. Очень сильно расширяется и география: едут не только из столиц, но и из Калининграда, Сибири, с Камчатки. Многие возвращаются".
По ее словам, меняются и запросы гостей. Растет интерес к премиальной линейке вин, к эксклюзивным экскурсиям.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦентр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
Центр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Центр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
Хозяйств, принимающих туристов, становится больше, и многие начинают искать свою нишу. "Винодельня должна быть еще и красивой. Терруарные и гастрономические особенности, улиточная ферма, лавандовые поля, — объясняет Ирина Гончарова. — Какой бы уникальный продукт вы ни создали, успеха не будет, если это правильно не преподнести".

Новинки, "малыши" и французы

На винодельнях креативят вовсю. В "Абрау-Дюрсо" создали мультимедийный арт-объект "Сердце Абрау" и аромакомнату, где можно послушать и попробовать как идеальные вина, так и с дефектом.
В Севастополе развивается проект "Терруар Севастополь". "В маршрут входят шампанерия "Золотая Балка" с экскурсиями, дегустациями, агротуристический комплекс ApiBalaklava, — перечисляет заместитель губернатора города Мария Литовко. — Сейчас создают урбанистическую винодельню".
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка фотографируется на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве
Девушка фотографируется на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Девушка фотографируется на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве
Хотят привлечь "малышей" — тех, у кого свои лозы, но нет производства, — чтобы могли приехать и сделать вино. И принимать туристов. Для них — стеклянные полы, дегустационные залы.
Уголок Франции под Геленджиком — Château de Talu. "У нас настоящий замок, француз-винодел и полный комплекс услуг для гостей: экскурсии, дегустации, обеды и ужины в ресторане авторской кухни", — рассказывают представители компании.

Вино с оленями

Есть свои винные дороги и в Ставропольском крае. Например, в производстве напитка у Михаила Колесникова нет наемных рабочих — всем занимается большая семья. Готовы сотрудничать с соседями. "В регионе есть оленья ферма, я там выступаю консультантом, помогаю им открыть винодельню", — говорит Колесников.
Еще одна неочевидная точка — Волгоградская область. "Самый молодой и маленький винодельческий регион России", — отмечают в хозяйстве "Покровское". За два дня, например, можно посетить четыре производства — на правом и левом берегу Волги.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДегустация красного вина
Дегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дегустация красного вина
"Путь донского виноделия — не в масштабах, не в объемах, а в эксклюзивности, аутентичности, уникальности", — подчеркивает начальник отдела виноделия, виноградарства и выставочно-ярмарочной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Мария Власова.
Регион привлекает гостей и интересными мероприятиями, такими как "Цимлянские традиции". В октябре на хуторе Старозолотовском прошел праздник, посвященный красностопу золотовскому — автохтонному сорту.
© РИА Новости / Светлана БаеваВинодельня "Цимлянские вина"
Винодельня Цимлянские вина - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Винодельня "Цимлянские вина"
Буквально ворвался в энотуризм Дагестан. "Завод построили с нуля, есть свои виноградники с капельным орошением, — рассказывают представители "Дербент-Вино". — Наша задача — сломать стереотип, что это регион исключительно коньяка". Знатоки отмечают серию игристых вин "Эндемы" (совиньон-ркацители, пино-нуар), Desono (каберне совиньон, шардоне, каберне фран).

Как добраться и где жить

Но, как поясняют эксперты, для полноценной винной дороги мало только экскурсий и дегустаций. "Нужно ответить на четыре основных вопроса: как гости будут добираться, где жить, что пробовать и как развлекаться, — объясняет Ирина Гончарова. — В этом плане не все радужно и игристо. Сейчас инфраструктура туристических мест недостаточно развита".
Из-за ограничения авиасообщения многие приезжают на своих автомобилях, а это сложно совмещать с дегустацией. Значит, нужны гостиницы. "В этом году мы открыли отель категории "четыре звезды", чем моментально повысили загрузку экскурсий, ресторанов, пляжей", — отмечает эксперт.
© Фото : Светлана ДавыдоваОтель Abrau Light
Отель Abrau Light - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Светлана Давыдова
Отель Abrau Light
Не у всех есть возможность построить отель на 111 номеров, добавляет она, но очень хорошо, чтобы место проживания было на винодельне.
В этом году компания "Золотая Балка" обустроила глэмпинг в Балаклавском районе Севастополя.
Мария Литовко приводит в пример хозяйство Акчурина: красивый объект. На первом этаже — производственный комплекс, на втором — ресторан, на третьем — номера.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиноградники в Балаклаве
Виноградники в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виноградники в Балаклаве
Замгубернатора поясняет, что приоритетный проект "Терруар Севастополь" позволил создать специальную зону исключительно для его участников — можно строить и винодельческую, и туристическую инфраструктуру. Но только не на землях сельхозназначения.
Еще весной в Госдуму внесли законопроект, который предполагает закрепление возможности использовать земли для оказания услуг в сфере винного туризма, а также размещения объектов.

Большая винная дорога

"На виноградниках — это наше твердое убеждение — должны и небольшие производства стоять, и гостиницы, и рестораны, и магазины, — говорил РИА Новости директор по России Всемирной организации винного туризма Леонид Попович. — Это и называется туристической инфраструктурой. Если ее нет, то и гостей нет".
Например, в Европе в 2023-м эногастротуризм — лидер среди видов отдыха, приводит статистику президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России по вопросам сотрудничества с международными организациями по гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман. Предполагают, что эта тенденция сохранится и в будущем. В Италии, по словам эксперта, в 2023 году такой вид путешествий составил 58 процентов всех турпоездок.
© Depositphotos.com / happyalexВино
Вино - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Depositphotos.com / happyalex
Вино
"У нас много энтузиастов, и все стремятся к тому, чтобы гостям было хорошо, — отмечает Леонид Попович. — В той же Италии — винодельня на винодельне. А у нас большие расстояния. Но, думаю, можно сделать не менее интересно, чем в Европе".
Он напоминает, что энотуризм сегодня активно развивают в Севастополе и в Крыму, в Краснодарском крае, Ростовской области. Такие маршруты уже есть на Ставрополье, в Дагестане, к себе приглашают и виноделы Волгоградской области. Если все эти регионы соединить, получится большая российская винная дорога.
Вино в бокале - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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