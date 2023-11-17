https://ria.ru/20231117/vino-1909893210.html

"Винодельня должна быть красивой": чем удивит российский энотуризм

"Винодельня должна быть красивой": чем удивит российский энотуризм - РИА Новости, 17.11.2023

"Винодельня должна быть красивой": чем удивит российский энотуризм

В Крыму в разгаре "Ноябрьфест" — главный эногастрономический фестиваль полуострова. Ценителям вина хорошо знакомы хозяйства Кубани, Ростовской области. Об... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:00

2023-11-17T08:00

2023-11-17T08:10

туризм

туризм

туристы

маршруты - туризм

ростовская область

севастополь

краснодарский край

абрау-дюрсо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760652851_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_f9b06bc1d4ee8b288306708f68b9a1dd.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В Крыму в разгаре "Ноябрьфест" — главный эногастрономический фестиваль полуострова. Ценителям вина хорошо знакомы хозяйства Кубани, Ростовской области. Об особенностях этого вида туризма в России, экскурсиях с бокалом игристого и надеждах виноделов — в материале РИА Новости.Гости все разборчивееТолько Абрау-Дюрсо в этом году гарантированно посетят 550 тысяч туристов — с Кавказа, из Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Петербурга, даже Сибири, сообщили на II Российском винодельческом форуме. "Есть три типа гостей. Во-первых, обычные путешественники — приезжают на юг и посещают хозяйства "заодно". Во-вторых, ценители — замечательная понимающая аудитория, которую мы хотим приумножать", — рассказывает вице-президент по туризму и специальным проектам ГК "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова. По ее словам, настоящий успех приходит, когда заинтересуется третья категория: молодежь от 20 до 30 лет. "Начитавшись постов инфлюэнсеров, блогеров и знакомых, они ищут новые локации для фотосессий, жаждут впечатлений, вдохновения. Мне кажется, потенциально это самая интересная аудитория, наши амбассадоры в будущем", — говорит эксперт. "Аудитория изменилась, — подтверждает руководитель департамента маркетинга и туризма ООО "Кубань-Вино" Елена Емельянова. — На винодельни зачастую приезжают не просто путешественники, а именно ценители. Очень сильно расширяется и география: едут не только из столиц, но и из Калининграда, Сибири, с Камчатки. Многие возвращаются".По ее словам, меняются и запросы гостей. Растет интерес к премиальной линейке вин, к эксклюзивным экскурсиям.Хозяйств, принимающих туристов, становится больше, и многие начинают искать свою нишу. "Винодельня должна быть еще и красивой. Терруарные и гастрономические особенности, улиточная ферма, лавандовые поля, — объясняет Ирина Гончарова. — Какой бы уникальный продукт вы ни создали, успеха не будет, если это правильно не преподнести".Новинки, "малыши" и французыНа винодельнях креативят вовсю. В "Абрау-Дюрсо" создали мультимедийный арт-объект "Сердце Абрау" и аромакомнату, где можно послушать и попробовать как идеальные вина, так и с дефектом.В Севастополе развивается проект "Терруар Севастополь". "В маршрут входят шампанерия "Золотая Балка" с экскурсиями, дегустациями, агротуристический комплекс ApiBalaklava, — перечисляет заместитель губернатора города Мария Литовко. — Сейчас создают урбанистическую винодельню".Хотят привлечь "малышей" — тех, у кого свои лозы, но нет производства, — чтобы могли приехать и сделать вино. И принимать туристов. Для них — стеклянные полы, дегустационные залы.Уголок Франции под Геленджиком — Château de Talu. "У нас настоящий замок, француз-винодел и полный комплекс услуг для гостей: экскурсии, дегустации, обеды и ужины в ресторане авторской кухни", — рассказывают представители компании.Вино с оленямиЕсть свои винные дороги и в Ставропольском крае. Например, в производстве напитка у Михаила Колесникова нет наемных рабочих — всем занимается большая семья. Готовы сотрудничать с соседями. "В регионе есть оленья ферма, я там выступаю консультантом, помогаю им открыть винодельню", — говорит Колесников.Еще одна неочевидная точка — Волгоградская область. "Самый молодой и маленький винодельческий регион России", — отмечают в хозяйстве "Покровское". За два дня, например, можно посетить четыре производства — на правом и левом берегу Волги."Путь донского виноделия — не в масштабах, не в объемах, а в эксклюзивности, аутентичности, уникальности", — подчеркивает начальник отдела виноделия, виноградарства и выставочно-ярмарочной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Мария Власова. Регион привлекает гостей и интересными мероприятиями, такими как "Цимлянские традиции". В октябре на хуторе Старозолотовском прошел праздник, посвященный красностопу золотовскому — автохтонному сорту.Буквально ворвался в энотуризм Дагестан. "Завод построили с нуля, есть свои виноградники с капельным орошением, — рассказывают представители "Дербент-Вино". — Наша задача — сломать стереотип, что это регион исключительно коньяка". Знатоки отмечают серию игристых вин "Эндемы" (совиньон-ркацители, пино-нуар), Desono (каберне совиньон, шардоне, каберне фран). Как добраться и где житьНо, как поясняют эксперты, для полноценной винной дороги мало только экскурсий и дегустаций. "Нужно ответить на четыре основных вопроса: как гости будут добираться, где жить, что пробовать и как развлекаться, — объясняет Ирина Гончарова. — В этом плане не все радужно и игристо. Сейчас инфраструктура туристических мест недостаточно развита".Из-за ограничения авиасообщения многие приезжают на своих автомобилях, а это сложно совмещать с дегустацией. Значит, нужны гостиницы. "В этом году мы открыли отель категории "четыре звезды", чем моментально повысили загрузку экскурсий, ресторанов, пляжей", — отмечает эксперт.Не у всех есть возможность построить отель на 111 номеров, добавляет она, но очень хорошо, чтобы место проживания было на винодельне.В этом году компания "Золотая Балка" обустроила глэмпинг в Балаклавском районе Севастополя.Мария Литовко приводит в пример хозяйство Акчурина: красивый объект. На первом этаже — производственный комплекс, на втором — ресторан, на третьем — номера.Замгубернатора поясняет, что приоритетный проект "Терруар Севастополь" позволил создать специальную зону исключительно для его участников — можно строить и винодельческую, и туристическую инфраструктуру. Но только не на землях сельхозназначения.Еще весной в Госдуму внесли законопроект, который предполагает закрепление возможности использовать земли для оказания услуг в сфере винного туризма, а также размещения объектов.Большая винная дорога"На виноградниках — это наше твердое убеждение — должны и небольшие производства стоять, и гостиницы, и рестораны, и магазины, — говорил РИА Новости директор по России Всемирной организации винного туризма Леонид Попович. — Это и называется туристической инфраструктурой. Если ее нет, то и гостей нет".Например, в Европе в 2023-м эногастротуризм — лидер среди видов отдыха, приводит статистику президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России по вопросам сотрудничества с международными организациями по гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман. Предполагают, что эта тенденция сохранится и в будущем. В Италии, по словам эксперта, в 2023 году такой вид путешествий составил 58 процентов всех турпоездок."У нас много энтузиастов, и все стремятся к тому, чтобы гостям было хорошо, — отмечает Леонид Попович. — В той же Италии — винодельня на винодельне. А у нас большие расстояния. Но, думаю, можно сделать не менее интересно, чем в Европе".Он напоминает, что энотуризм сегодня активно развивают в Севастополе и в Крыму, в Краснодарском крае, Ростовской области. Такие маршруты уже есть на Ставрополье, в Дагестане, к себе приглашают и виноделы Волгоградской области. Если все эти регионы соединить, получится большая российская винная дорога.

https://ria.ru/20230609/enoturizm-1877061973.html

ростовская область

севастополь

краснодарский край

волгоградская область

ставропольский край

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, маршруты - туризм, ростовская область, севастополь, краснодарский край, абрау-дюрсо, волгоградская область, ставропольский край, республика дагестан, республика крым, вино, куда поехать