https://ria.ru/20231117/poddelka-1909974747.html
Эксперт объяснил, как распознать поддельное лекарство
Эксперт объяснил, как распознать поддельное лекарство - РИА Новости, 17.11.2023
Эксперт объяснил, как распознать поддельное лекарство
Способ проверить подлинность лекарственного средства назвал в интервью радио Sputnik директор по качеству фармлогистического 3PL-оператора NC Logistic Станислав РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T02:15
2023-11-17T02:15
2023-11-17T02:15
общество
россия
станислав смирнов
лекарства
здоровье
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Способ проверить подлинность лекарственного средства назвал в интервью радио Sputnik директор по качеству фармлогистического 3PL-оператора NC Logistic Станислав Смирнов.В России действует система маркировки медикаментов, поэтому любой покупатель может проследить путь интересующего его препарата от производителя до прилавка, отметил Смирнов. Это надежный способ убедиться в подлинности лекарства, которое вы собираетесь купить, считает эксперт. Система позволяет получить данные не только о российском, но и об импортном препарате, добавил он."На каждой упаковке нанесен код Data Matrix — это обязательный элемент маркировки. Внешне он похож на обычный QR-код, как правило, он расположен на торце упаковки, рядом с серией, датой изготовления и сроком годности. Любой человек может с помощью мобильного приложения государственной системы "Честный знак" отсканировать код и получить все данные о товаре", — пояснил Смирнов.По его словам, загрузить информацию о поддельном лекарстве в эту систему нелегальный производитель не сможет, и отсутствие маркировки — плохой сигнал."Если вы покупаете лекарственное средство со свежей датой производства, но не видите маркировки, это повод для сомнений в выборе данного препарата и данной аптеки. Если код есть, но лекарство не отразилось в "Честном знаке", это не обязательно означает, что вы имеете дело с контрафактом, но есть основания для подозрений", — предупредил Смирнов.Трудности со считыванием кода, вызванные повреждением упаковки, тоже могут указывать на сомнительное происхождение товара, уверен эксперт."Пачка должна быть в безупречном состоянии", — подчеркнул Смирнов.Существует также Государственный реестр лекарственных средств, с которым можно сверить информацию, указанную на упаковке необходимого вам препарата, продолжил эксперт."В реестре можно найти, например, сколько таблеток должно быть в блистере. Любое несоответствие может свидетельствовать о ненадлежащем качестве товара", — уточнил Смирнов.Эксперт порекомендовал также проверить лицензию аптеки. Этот документ должен находиться в открытом доступе, заключил он.
https://ria.ru/20230906/vozvrat-1894434028.html
https://ria.ru/20230828/trebovaniya-1892707907.html
https://ria.ru/20230529/nauka-1874167887.html
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общество, россия, станислав смирнов, лекарства, здоровье
Общество, Россия, Станислав Смирнов, Лекарства, Здоровье
Эксперт объяснил, как распознать поддельное лекарство
Эксперт Смирнов: подлинность лекарства выявляется в приложении "Честный знак"
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Способ проверить подлинность лекарственного средства назвал в интервью
радио Sputnik директор по качеству фармлогистического 3PL-оператора NC Logistic Станислав Смирнов.
В России действует система маркировки медикаментов, поэтому любой покупатель может проследить путь интересующего его препарата от производителя до прилавка, отметил Смирнов. Это надежный способ убедиться в подлинности лекарства, которое вы собираетесь купить, считает эксперт. Система позволяет получить данные не только о российском, но и об импортном препарате, добавил он.
«
"На каждой упаковке нанесен код Data Matrix — это обязательный элемент маркировки. Внешне он похож на обычный QR-код, как правило, он расположен на торце упаковки, рядом с серией, датой изготовления и сроком годности. Любой человек может с помощью мобильного приложения государственной системы "Честный знак" отсканировать код и получить все данные о товаре", — пояснил Смирнов.
По его словам, загрузить информацию о поддельном лекарстве в эту систему нелегальный производитель не сможет, и отсутствие маркировки — плохой сигнал.
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"Если вы покупаете лекарственное средство со свежей датой производства, но не видите маркировки, это повод для сомнений в выборе данного препарата и данной аптеки. Если код есть, но лекарство не отразилось в "Честном знаке", это не обязательно означает, что вы имеете дело с контрафактом, но есть основания для подозрений", — предупредил Смирнов.
Трудности со считыванием кода, вызванные повреждением упаковки, тоже могут указывать на сомнительное происхождение товара, уверен эксперт.
«
"Пачка должна быть в безупречном состоянии", — подчеркнул Смирнов.
Существует также Государственный реестр лекарственных средств, с которым можно сверить информацию, указанную на упаковке необходимого вам препарата, продолжил эксперт.
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"В реестре можно найти, например, сколько таблеток должно быть в блистере. Любое несоответствие может свидетельствовать о ненадлежащем качестве товара", — уточнил Смирнов.
Эксперт порекомендовал также проверить лицензию аптеки. Этот документ должен находиться в открытом доступе, заключил он.
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