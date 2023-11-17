https://ria.ru/20231117/model-1910055217.html

Модель Ленобласти по адаптации людей с ОВЗ интегрируют в разных регионах РФ

Модель Ленобласти по адаптации людей с ОВЗ интегрируют в разных регионах РФ - РИА Новости, 17.11.2023

Модель Ленобласти по адаптации людей с ОВЗ интегрируют в разных регионах РФ

Инновационную модель Мультицентра социальной и трудовой интеграции по комплексному сопровождению граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:26

2023-11-17T12:26

2023-11-17T12:26

ленинградская область

ленинградская область

всеволожск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Инновационную модель Мультицентра социальной и трудовой интеграции по комплексному сопровождению граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Ленинградской области начали интегрировать в разных регионах России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Современный подход в работе с инвалидами и людьми с ОВЗ обсудили на Всероссийской научно-практической конференции, организованной правительством Ленобласти, областным институтом развития образования и Мультицентром социальной и трудовой интеграции. Эксперты более чем из 20 регионов и слушатели онлайн-трансляции познакомились с уникальным кластером Ленинградской области, который работает на базе мультицентра во Всеволожске. В нем создана универсальная жилая среда, которая помогает поддержать и развить ее членов, предоставив возможности для социальной интеграции, в том числе трудоустройстве. "Модель включает в себя массу сервисов, удовлетворяющих как базовые, так и общепризнанные потребности граждан с инвалидностью и стойкими нарушениями здоровья. В логике пирамиды Маслоу мы выстроили человекоцентричную модель с предложениями по основным видам услуг, определяющих качество жизни каждого человека", — рассказала директор социального учреждения Ирина Дрозденко. Она уточнила, что уникальность данного подхода заключается в том, что все учреждения находятся в шаговой доступности. Подход Ленобласти в работе с людьми с ограниченными возможностями активно внедряется в других регионах, отметили в пресс-службе администрации региона. В настоящий момент сразу несколько регионов (Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Красноярский край и Чеченская Республика) адаптируют различные составляющие модели Ленобласти в работу своих ресурсов. Кроме того, в ближайшее время к ним присоединятся еще пять областей, взаимодействие с которыми сейчас находится в работе.

https://ria.ru/20231115/nagrady-1909708524.html

https://ria.ru/20231023/lenoblast-1904615906.html

ленинградская область

всеволожск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ленинградская область, всеволожск