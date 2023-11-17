https://ria.ru/20231117/mitropolit-1910073300.html

Митрополит Лонгин призвал верующих оставаться верными канонической УПЦ

Митрополит Лонгин призвал верующих оставаться верными канонической УПЦ - РИА Новости, 17.11.2023

Митрополит Лонгин призвал верующих оставаться верными канонической УПЦ

Митрополит Банченский Лонгин (Жара), против которого на Украине заведено дело по обвинению в разжигании межрелигиозной розни, призвал верующих оставаться... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:33

2023-11-17T13:33

2023-11-17T13:35

религия

украина

черновицкая область

россия

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151816/01/1518160133_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7f90498d0afc02677514e6264454dbaa.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Митрополит Банченский Лонгин (Жара), против которого на Украине заведено дело по обвинению в разжигании межрелигиозной розни, призвал верующих оставаться верными канонической Украинской православной церкви (УПЦ), отметив, что киевские власти могут "закрыть" его, но всю страну арестовать не смогут. Слушание дела против митрополита Банченского, викария Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Лонгина (Жара) проходит в пятницу в Герцаивском суде в Черновицкой области на Украине, поддержать настоятеля Вознесенского Банченского монастыря пришли сотни верующих УПЦ, сообщается на сайте СПЖ. "Очень благодарен вам за вашу любовь, за веру, за то, что вы – настоящие христиане нашей православной Церкви. Мы хотим мира и спокойствия, хотим Божиего благословения для всех. Мы молимся за нашу страну. Мы всегда ей служили и будем служить, потому что это наша страна. Но есть такие люди, которые хотят нас позорить, Господи, прости им все. Они могут меня убить, могут "закрыть", но всю Украину арестовать они не могут. Оставайтесь всегда верны Господу Богу, нашей канонической православной Церкви, и нашему дорогому в сердце и душе блаженнейшему Онуфрию", - обратился митрополит после заседания к собравшимся у здания суда, соответствующее видео размещено на сайте СПЖ, В мае служба безопасности Украины обвинила настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь в Черновицкой области на Украине. Настоятель монастыря митрополит Лонгин вместе с верующим встал на защиту своей обители. Он призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать цирк" и оставить верующих в покое. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231116/upts-1909811821.html

https://ria.ru/20231113/povestka-1909156601.html

украина

черновицкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, черновицкая область, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц