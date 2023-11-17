https://ria.ru/20231117/maski-1910165687.html
В петербургских медучреждениях ввели масочный режим
В петербургских медучреждениях ввели масочный режим - РИА Новости, 17.11.2023
В петербургских медучреждениях ввели масочный режим
Обязательный масочный режим введен в медучреждениях Санкт-Петербурга в целях профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:35
2023-11-17T18:35
2023-11-17T19:07
санкт-петербург
общество
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Обязательный масочный режим введен в медучреждениях Санкт-Петербурга в целях профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, сообщает городской комитет по здравоохранению в телеграм-канале."В Петербурге в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции введен обязательный масочный режим среди персонала и посетителей медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231108/koronavirus-1908162977.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, общество, здоровье - общество
Санкт-Петербург, Общество, Здоровье - Общество
В петербургских медучреждениях ввели масочный режим
В петербургских медучреждениях для профилактики инфекций ввели масочный режим