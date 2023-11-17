https://ria.ru/20231117/maski-1910165687.html

В петербургских медучреждениях ввели масочный режим

В петербургских медучреждениях ввели масочный режим - РИА Новости, 17.11.2023

В петербургских медучреждениях ввели масочный режим

Обязательный масочный режим введен в медучреждениях Санкт-Петербурга в целях профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:35

2023-11-17T18:35

2023-11-17T19:07

санкт-петербург

общество

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Обязательный масочный режим введен в медучреждениях Санкт-Петербурга в целях профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, сообщает городской комитет по здравоохранению в телеграм-канале."В Петербурге в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции введен обязательный масочный режим среди персонала и посетителей медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231108/koronavirus-1908162977.html

санкт-петербург

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, общество, здоровье - общество