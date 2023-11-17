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В петербургских медучреждениях ввели масочный режим - РИА Новости, 17.11.2023
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18:35 17.11.2023 (обновлено: 19:07 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/maski-1910165687.html
В петербургских медучреждениях ввели масочный режим
В петербургских медучреждениях ввели масочный режим - РИА Новости, 17.11.2023
В петербургских медучреждениях ввели масочный режим
Обязательный масочный режим введен в медучреждениях Санкт-Петербурга в целях профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:35
2023-11-17T19:07
санкт-петербург
общество
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Обязательный масочный режим введен в медучреждениях Санкт-Петербурга в целях профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, сообщает городской комитет по здравоохранению в телеграм-канале.&quot;В Петербурге в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции введен обязательный масочный режим среди персонала и посетителей медицинских учреждений&quot;, - говорится в сообщении.
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санкт-петербург, общество, здоровье - общество
Санкт-Петербург, Общество, Здоровье - Общество
В петербургских медучреждениях ввели масочный режим

В петербургских медучреждениях для профилактики инфекций ввели масочный режим

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПациентка в регистратуре поликлиники
Пациентка в регистратуре поликлиники - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пациентка в регистратуре поликлиники . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Обязательный масочный режим введен в медучреждениях Санкт-Петербурга в целях профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, сообщает городской комитет по здравоохранению в телеграм-канале.
«

Петербурге в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции введен обязательный масочный режим среди персонала и посетителей медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

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