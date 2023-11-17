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Ивановский губернатор призвал продлить федеральную поддержку легпрома - РИА Новости, 17.11.2023
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Ивановская область
 
20:04 17.11.2023 (обновлено: 20:06 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/legprom-1910183924.html
Ивановский губернатор призвал продлить федеральную поддержку легпрома
Ивановский губернатор призвал продлить федеральную поддержку легпрома - РИА Новости, 17.11.2023
Ивановский губернатор призвал продлить федеральную поддержку легпрома
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на Всероссийском форуме легкой промышленности "Мануфактура 4.0" предложил продлить действие меры поддержки РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T20:04
2023-11-17T20:06
ивановская область
экономика
ивановская область
москва
россия
владимир путин
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на Всероссийском форуме легкой промышленности "Мануфактура 4.0" предложил продлить действие меры поддержки – предоставления единовременной скидки в размере 50% цены приобретения оборудования через лизинг, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. В Иванове на форуме подвели итоги работы отрасли и обсудили технологическую трансформацию легпрома, перспективы инвестиций в легкую промышленность, меры поддержки производителей, сырьевое обеспечение и другие вопросы. "С основным докладом выступил губернатор региона Станислав Воскресенский. Так, по итогам 9 месяцев в Ивановской области выпускают 94% российской медицинской марли, более 80% хлопчатобумажных тканей, 80% постельного белья и практически 70% трикотажного полотна, более половины спецодежды. За этот период объем отгруженной продукции вырос почти на 17%", – сказал собеседник агентства. Он также отметил результаты онлайн-торговли, которые стабильно год от года удваиваются. За 9 месяцев 2023 года на двух площадках Вайлдберриз и Озон предприятия Ивановской области продали продукции более чем на 75 миллиардов рублей. Это рекордный показатель, после Москвы и Санкт-Петербурга. Воскресенский особо подчеркнул эффективность мер поддержки, принятых по поручению президента России Владимира Путина. Одна из ключевых – единовременная скидка в размере 50% цены приобретения оборудования через лизинг. "У нас такой мерой воспользовались 20 предприятий, общий объем поддержки составил 2,3 миллиарда рублей. Это привело к дополнительным инвестициям в размере более 10 миллиардов рублей, создало свыше тысячи высокопроизводительных рабочих мест. Эта мера вполне себя оправдала, она действительно со временем доказала свою эффективность", – привели в пресс-службе слова Воскресенского. По информации ведомства, Воскресенский предложил продлить действие меры поддержки. Замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров сообщил, что в ведомстве проведут необходимую работу. Всероссийский форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0" – крупное отраслевое мероприятие, ежегодно собирающее представителей ведущих предприятий текстильной и легкой промышленности, ритейла, ассоциаций, отраслевых объединений финансовых институтов, научного и бизнес-сообществ, федеральных и региональных органов власти. В этом году форум, как и в прошлом, проходит на территории двух городов: в Иванове – 17 ноября, в Москве – 22 ноября.
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экономика, ивановская область, москва, россия, владимир путин, станислав воскресенский, олег бочаров (политик)
Ивановская область, Экономика, Ивановская область, Москва, Россия, Владимир Путин, Станислав Воскресенский, Олег Бочаров (политик)

Ивановский губернатор призвал продлить федеральную поддержку легпрома

© Фото : правительство Ивановской областиГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на Всероссийском форуме легкой промышленности "Мануфактура 4.0"
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на Всероссийском форуме легкой промышленности Мануфактура 4.0 - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : правительство Ивановской области
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на Всероссийском форуме легкой промышленности "Мануфактура 4.0"
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ИВАНОВО, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на Всероссийском форуме легкой промышленности "Мануфактура 4.0" предложил продлить действие меры поддержки – предоставления единовременной скидки в размере 50% цены приобретения оборудования через лизинг, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
В Иванове на форуме подвели итоги работы отрасли и обсудили технологическую трансформацию легпрома, перспективы инвестиций в легкую промышленность, меры поддержки производителей, сырьевое обеспечение и другие вопросы.
«
"С основным докладом выступил губернатор региона Станислав Воскресенский. Так, по итогам 9 месяцев в Ивановской области выпускают 94% российской медицинской марли, более 80% хлопчатобумажных тканей, 80% постельного белья и практически 70% трикотажного полотна, более половины спецодежды. За этот период объем отгруженной продукции вырос почти на 17%", – сказал собеседник агентства.
Он также отметил результаты онлайн-торговли, которые стабильно год от года удваиваются. За 9 месяцев 2023 года на двух площадках Вайлдберриз и Озон предприятия Ивановской области продали продукции более чем на 75 миллиардов рублей. Это рекордный показатель, после Москвы и Санкт-Петербурга.
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Воскресенский особо подчеркнул эффективность мер поддержки, принятых по поручению президента России Владимира Путина. Одна из ключевых – единовременная скидка в размере 50% цены приобретения оборудования через лизинг. "У нас такой мерой воспользовались 20 предприятий, общий объем поддержки составил 2,3 миллиарда рублей. Это привело к дополнительным инвестициям в размере более 10 миллиардов рублей, создало свыше тысячи высокопроизводительных рабочих мест. Эта мера вполне себя оправдала, она действительно со временем доказала свою эффективность", – привели в пресс-службе слова Воскресенского.
По информации ведомства, Воскресенский предложил продлить действие меры поддержки. Замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров сообщил, что в ведомстве проведут необходимую работу.
Всероссийский форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0" – крупное отраслевое мероприятие, ежегодно собирающее представителей ведущих предприятий текстильной и легкой промышленности, ритейла, ассоциаций, отраслевых объединений финансовых институтов, научного и бизнес-сообществ, федеральных и региональных органов власти. В этом году форум, как и в прошлом, проходит на территории двух городов: в Иванове – 17 ноября, в Москве – 22 ноября.
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Ивановская областьЭкономикаИвановская областьМоскваРоссияВладимир ПутинСтанислав ВоскресенскийОлег Бочаров (политик)
 
 
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