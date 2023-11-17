https://ria.ru/20231117/kisida-1910022172.html

Премьер Японии Фумио Кисида встретился с лидером Китая Си Цзиньпином

Премьер Японии Фумио Кисида встретился с лидером Китая Си Цзиньпином - РИА Новости, 17.11.2023

Премьер Японии Фумио Кисида встретился с лидером Китая Си Цзиньпином

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выразил китайскому лидеру "серьезное беспокойство" в связи с военной... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:29

2023-11-17T10:29

2023-11-17T10:54

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фукусима-1

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ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выразил китайскому лидеру "серьезное беспокойство" в связи с военной деятельностью Китая и России вблизи Японии, а также потребовал отмены запрета на ввоз японских морепродуктов, передает агентство Киодо. Об этом Кисида сообщил по итогам пресс-конференции для японских журналистов на полях АТЭС. Ранее в МО КНР заявили, что Япония все дальше продвигается на пути военного расширения, все чаще становясь фактором нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавив, что "сотрудничество между странами в сфере обороны не должно наносить ущерб интересам третьих сторон и ставить под угрозу региональный мир и безопасность". В МО Китая отметили, что Япония в последние годы нарушает свою "мирную конституцию" и принципы исключительной направленности на оборону. В РФ ранее заявляли, что российско-китайское сотрудничество в сфере безопасности сегодня имеет особую значимость, а совместные учения вооруженных сил РФ и КНР служат делу защиты мира и стабильности в регионе и в мире в целом. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, ведется исключительно в интересах друг друга. Также Кисида вновь заявил о необходимости отменить введенный Китаем запрет на ввоз японских морепродуктов из-за начала слива воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. По его словам, стороны пришли к единому мнению о необходимости продолжать диалог и дискуссию, чтобы найти решение. Кисида заявил, что вопрос может обсуждаться на уровне специалистов. Премьер Кисида потребовал демонтажа буев, установленных китайскими кораблями в исключительной экономической зоне в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора, и выразил "серьезную озабоченность" в связи с ситуацией в Восточно-Китайском море. Глава японского кабмина рассказал, что на саммите с китайским лидером отметил необходимость стабильности и мира в Тайваньском проливе. Встреча лидеров двух стран прошла впервые с ноября прошлого года на полях саммита АТЭС.

https://ria.ru/20231110/kitay-1908552200.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, япония, россия, си цзиньпин, фумио кисида, фукусима-1, сергей шойгу, в мире