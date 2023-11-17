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Премьер Японии Фумио Кисида встретился с лидером Китая Си Цзиньпином - РИА Новости, 17.11.2023
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10:29 17.11.2023 (обновлено: 10:54 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/kisida-1910022172.html
Премьер Японии Фумио Кисида встретился с лидером Китая Си Цзиньпином
Премьер Японии Фумио Кисида встретился с лидером Китая Си Цзиньпином - РИА Новости, 17.11.2023
Премьер Японии Фумио Кисида встретился с лидером Китая Си Цзиньпином
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выразил китайскому лидеру "серьезное беспокойство" в связи с военной... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:29
2023-11-17T10:54
китай
япония
россия
си цзиньпин
фумио кисида
фукусима-1
сергей шойгу
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ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выразил китайскому лидеру "серьезное беспокойство" в связи с военной деятельностью Китая и России вблизи Японии, а также потребовал отмены запрета на ввоз японских морепродуктов, передает агентство Киодо. Об этом Кисида сообщил по итогам пресс-конференции для японских журналистов на полях АТЭС. Ранее в МО КНР заявили, что Япония все дальше продвигается на пути военного расширения, все чаще становясь фактором нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавив, что "сотрудничество между странами в сфере обороны не должно наносить ущерб интересам третьих сторон и ставить под угрозу региональный мир и безопасность". В МО Китая отметили, что Япония в последние годы нарушает свою "мирную конституцию" и принципы исключительной направленности на оборону. В РФ ранее заявляли, что российско-китайское сотрудничество в сфере безопасности сегодня имеет особую значимость, а совместные учения вооруженных сил РФ и КНР служат делу защиты мира и стабильности в регионе и в мире в целом. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, ведется исключительно в интересах друг друга. Также Кисида вновь заявил о необходимости отменить введенный Китаем запрет на ввоз японских морепродуктов из-за начала слива воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. По его словам, стороны пришли к единому мнению о необходимости продолжать диалог и дискуссию, чтобы найти решение. Кисида заявил, что вопрос может обсуждаться на уровне специалистов. Премьер Кисида потребовал демонтажа буев, установленных китайскими кораблями в исключительной экономической зоне в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора, и выразил "серьезную озабоченность" в связи с ситуацией в Восточно-Китайском море. Глава японского кабмина рассказал, что на саммите с китайским лидером отметил необходимость стабильности и мира в Тайваньском проливе. Встреча лидеров двух стран прошла впервые с ноября прошлого года на полях саммита АТЭС.
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китай, япония, россия, си цзиньпин, фумио кисида, фукусима-1, сергей шойгу, в мире
Китай, Япония, Россия, Си Цзиньпин, Фумио Кисида, Фукусима-1, Сергей Шойгу, В мире
Премьер Японии Фумио Кисида встретился с лидером Китая Си Цзиньпином

Кисида заявил Си Цзиньпину о беспокойстве деятельностью военных России и Китая

© AP Photo / Jeff ChiuПремьер-министр Японии Фумио Кисида и председатель КНР Си Цзиньпин на полях АТЭС
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и председатель КНР Си Цзиньпин на полях АТЭС - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и председатель КНР Си Цзиньпин на полях АТЭС
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выразил китайскому лидеру "серьезное беспокойство" в связи с военной деятельностью Китая и России вблизи Японии, а также потребовал отмены запрета на ввоз японских морепродуктов, передает агентство Киодо.
Об этом Кисида сообщил по итогам пресс-конференции для японских журналистов на полях АТЭС.
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Ранее в МО КНР заявили, что Япония все дальше продвигается на пути военного расширения, все чаще становясь фактором нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавив, что "сотрудничество между странами в сфере обороны не должно наносить ущерб интересам третьих сторон и ставить под угрозу региональный мир и безопасность". В МО Китая отметили, что Япония в последние годы нарушает свою "мирную конституцию" и принципы исключительной направленности на оборону. В РФ ранее заявляли, что российско-китайское сотрудничество в сфере безопасности сегодня имеет особую значимость, а совместные учения вооруженных сил РФ и КНР служат делу защиты мира и стабильности в регионе и в мире в целом. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, ведется исключительно в интересах друг друга.
Также Кисида вновь заявил о необходимости отменить введенный Китаем запрет на ввоз японских морепродуктов из-за начала слива воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. По его словам, стороны пришли к единому мнению о необходимости продолжать диалог и дискуссию, чтобы найти решение. Кисида заявил, что вопрос может обсуждаться на уровне специалистов.
Премьер Кисида потребовал демонтажа буев, установленных китайскими кораблями в исключительной экономической зоне в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора, и выразил "серьезную озабоченность" в связи с ситуацией в Восточно-Китайском море. Глава японского кабмина рассказал, что на саммите с китайским лидером отметил необходимость стабильности и мира в Тайваньском проливе.
Встреча лидеров двух стран прошла впервые с ноября прошлого года на полях саммита АТЭС.
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