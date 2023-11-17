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Названы пять мест в России, где можно погрузиться в сельский быт - РИА Новости, 17.11.2023
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Туризм
 
02:31 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/derevni-1909934606.html
Названы пять мест в России, где можно погрузиться в сельский быт
Названы пять мест в России, где можно погрузиться в сельский быт - РИА Новости, 17.11.2023
Названы пять мест в России, где можно погрузиться в сельский быт
Эксперты составили список деревенских комплексов в разных регионах России для отдыха тех, кто устал от ритма больших городов, пробок и офисов, сообщает МТС... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T02:31
2023-11-17T02:31
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Эксперты составили список деревенских комплексов в разных регионах России для отдыха тех, кто устал от ритма больших городов, пробок и офисов, сообщает МТС Travel."Мандроги", Ленинградская область"Мандроги" — это музей под открытым небом с деревянными избами, перевезенными сюда с Русского Севера. Он расположен в 260 километрах от Санкт-Петербурга и в 220 километрах от Петрозаводска — вдали от шума и суеты. В домах работают выставки и ремесленные мастерские. Гости могут попробовать себя в роли кузнеца, поработать на гончарном круге, поиграть на деревянных ложках.Есть и по-настоящему уникальная программа — "Погружение в XIX век". Ее участники одеваются в костюмы позапрошлого века, колют дрова, готовят блюда в русской печи, парятся в бане "по-черному" и учатся обходиться без гаджетов. Менее экстремальный вариант отдыха – просто забронировать номер в гостинице на территории или арендовать один из восьми домов.В "Мандрогах" также доступны прогулки по хвойному лесу, рыбалка, катание верхом, летом и осенью – сбор ягод и грибов. На территории работает ресторан, специализирующийся на русской кухне. В меню — царская уха, сытная похлебка с лесными грибами, боярские блины с красной икрой, фирменные пирожки с ягодами.Завершить можно в бане, посещение которой можно дополнить купанием в молодильном чане. Воду в нем нагревают до 40 градусов, добавляя в неё веники из дуба, березы, пихты, крапивы.Будущей зимой забронировать проживание в "Мандрогах" можно в среднем за 6 200 рублей на двоих в сутки."Тальцы", Иркутская областьВ коллекции архитектурно-этнографического музея "Тальцы" более 20 000 экспонатов. На территории есть церковно-приходская школа, усадьбы зажиточных крестьян, казака и псаломщика, фельдшерский пункт, волостное правление. Внутри построек собраны старинные предметы быта. Главные достопримечательности "Тальцов" — это Спасская проезжая башня и Казанская церковь Илимского острога, обе построены в 60–70-х годах XVII века.В "Тальцах" у туристов есть возможность посетить тофаларское и эвенкийское стойбища, бурятский улус-летник (поселение), эвенкийское захоронение. На территории комплекса можно познакомиться с жизнью, бытом и верованиями коренных народов Прибайкалья. В усадьбах музея проходят мастер-классы, на которых взрослые и дети создают глиняные игрушки, открытки из бересты, мастерят обрядовых кукол, например "Богатушку" — ей в тельце обязательно зашивают целебную травку, монету или горстку зерна, чтобы быть богатым и здоровым.На территории комплекса находится трактир, в меню которого есть уха по-сибирски, традиционные позы, соленая черемша со сметаной, согревающий сбитень и чай на травах.Комплекс расположен менее чем в часе езды от центра Иркутска, где будущей зимой проживание в сутки на двоих в среднем стоит порядка 4 800 рублей."Витославлицы", Новгородская областьНа территории комплекса площадью 33,4 гектара собрано 38 деревянных построек различного назначения XVI–XX веков. Это крестьянские дома, старинные церкви, бани, амбары и другие сооружения. В числе наиболее древних храмов — церковь Рождества Богородицы. Считается, что она была построена в 1531 году.Внутри изб можно увидеть, как украшали дома к праздникам новыми половиками, вышитыми полотенцами, лубочными картинками, познакомиться со свадебными традициями и обрядами 70–80-х годов XIX века, узнать о крестьянском быте в зимний период. Всего представлено 18 экспозиций.В "Витославлицах" можно покататься на лошадях и сделать атмосферные фото. Детям предлагают посетить ферму, принять участие в мастер-классах по уходу за животными и седловке коней. Еще это праздничные гуляния, неспешные прогулки по берегу озера Мячино, обед в ресторане "Сытый гусь" с дровяной печью, памятные подарки из сувенирной лавки.Добраться до музея от Великого Новгорода можно за десять минут на машине. Средние цены на отели и апартаменты в Великом Новгороде на будущую зиму, по данным МТС Travel, сейчас составляют порядка 6 600 рублей в сутки на двоих."Татар Авылы", ТатарстанПод открытым небом собраны дома зажиточных крестьян, ремесленников, купцов — с подлинными орудиями труда, мебелью, кухонной утварью XV–XX веков. На территории стоит мечеть, которую татарские мастера создали без единого гвоздя, и мельница — ее построили женщины и подростки во время Великой Отечественной войны. В подворьях работают ремесленные мастерские — кузнечная, гончарная, ткацкая. Посетители могут попробовать что-то смастерить, запрячь лошадь, подоить коз и испечь в печи кыстыбый — пирожок с картофельной начинкой. Записываться на мастер-класс надо заранее.Для детей – высокие татарские качели таган и контактный зоопарк, где можно наблюдать за курами, утками, козами, индюком. В деревне часто проводят праздники, фольклорные выступления, есть шатры для пикников.Из поездки туристы увозят татарские деликатесы — конскую колбасу кызылык и вяленого гуся. Можно купить и просто фермерские продукты: домашние молоко, сметану, творог. На территории работает кафе татарской кухни.Этнографический музей находится в 50 километрах от Казани, где цены на проживание будущей зимой в среднем составляют порядка 6 700 рублей в сутки на двоих."Ясна", ЧувашияЭтнокомплекс "Ясна" создан на месте священной Шоркинской дубравы — чуваши считали ее местом силы. Там воссоздана настоящая чувашская деревня, звучат старинные легенды и сказки, растет 400-летний дуб. Гости могут остановиться на день или больше в деревянных домиках."Ясна" предлагает посетителям экскурсии, тематические туры, недельные программы, мастер-классы. Любителей активного отдыха ждут снегоходные, лыжные, конные прогулки, обливание колодезной водой и зарядка "Здравна".Можно отправиться на рыбалку или чаепитие у костра, провести время в парке старинных качелей. Работает ароматная этнобаня на дровах.Комплекс предлагает много развлечений для детей, например, интерактивную программу "Путешествие в чувашские легенды и сказки" с состязаниями, игрищами, мастер-классами народных промыслов. На Новый Год комплекс приглашает всех на встречу с Хель Мучи и его внучкой Юр Пике. Чувашский Дед Мороз показывает свою резиденцию, играет на древних музыкальных инструментах, а его внучка учит гостей мастерить новогодние игрушки.Этнокомплекс "Ясна" расположен в 25 километрах от Чебоксар, где цены на отели будущей зимой составляют порядка 4 000 рублей в сутки на двоих.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ленинградская область, Новгородская область, Иркутская область, Чувашская Республика (Чувашия), Республика Татарстан (Татарстан), куда поехать, куда поехать в выходные
Названы пять мест в России, где можно погрузиться в сельский быт

Эксперты МТС Travel назвали пять интересных этнодеревень в России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРаботники конюшни готовятся к прибытию очередного круизного парохода в туристической деревне Мандроги в Ленинградской области
Работники конюшни готовятся к прибытию очередного круизного парохода в туристической деревне Мандроги в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Эксперты составили список деревенских комплексов в разных регионах России для отдыха тех, кто устал от ритма больших городов, пробок и офисов, сообщает МТС Travel.

"Мандроги", Ленинградская область

"Мандроги" — это музей под открытым небом с деревянными избами, перевезенными сюда с Русского Севера. Он расположен в 260 километрах от Санкт-Петербурга и в 220 километрах от Петрозаводска — вдали от шума и суеты.
В домах работают выставки и ремесленные мастерские. Гости могут попробовать себя в роли кузнеца, поработать на гончарном круге, поиграть на деревянных ложках.
Есть и по-настоящему уникальная программа — "Погружение в XIX век". Ее участники одеваются в костюмы позапрошлого века, колют дрова, готовят блюда в русской печи, парятся в бане "по-черному" и учатся обходиться без гаджетов. Менее экстремальный вариант отдыха – просто забронировать номер в гостинице на территории или арендовать один из восьми домов.
В "Мандрогах" также доступны прогулки по хвойному лесу, рыбалка, катание верхом, летом и осенью – сбор ягод и грибов. На территории работает ресторан, специализирующийся на русской кухне. В меню — царская уха, сытная похлебка с лесными грибами, боярские блины с красной икрой, фирменные пирожки с ягодами.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Ткачиха Неонила демонстрируют быт деревенского дома XIX века в туристической деревне Мандроги в Ленинградской области

Ткачиха Неонила демонстрируют быт деревенского дома XIX века в туристической деревне Мандроги в Ленинградской области

Ткачиха Неонила демонстрируют быт деревенского дома XIX века в туристической деревне Мандроги в Ленинградской области

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 5
© Фото : Удивительная деревня "Мандроги"Знаменитые пирожки, гастрономический бренд в Мандрогах
Знаменитые пирожки, гастрономический бренд в Мандрогах
Знаменитые пирожки, гастрономический бренд в Мандрогах
© Фото : Удивительная деревня "Мандроги"
2 из 5
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Жители в деревенских костюмах XIX века в туристической деревне Мандроги в Ленинградской области

Жители в деревенских костюмах XIX века в туристической деревне Мандроги в Ленинградской области

Жители в деревенских костюмах XIX века в туристической деревне Мандроги в Ленинградской области

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Иностранные туристы осматривают туристическую деревню Мандроги в Ленинградской области

Иностранные туристы осматривают туристическую деревню Мандроги в Ленинградской области

Иностранные туристы осматривают туристическую деревню Мандроги в Ленинградской области

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 5
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Паром в зоопарк Лукоморье в туристической деревне Мандроги в Ленинградской области

Паром в зоопарк Лукоморье в туристической деревне Мандроги в Ленинградской области

Паром в зоопарк Лукоморье в туристической деревне Мандроги в Ленинградской области

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 5

Ткачиха Неонила демонстрируют быт деревенского дома XIX века в туристической деревне Мандроги в Ленинградской области

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 5
Знаменитые пирожки, гастрономический бренд в Мандрогах
© Фото : Удивительная деревня "Мандроги"
2 из 5

Жители в деревенских костюмах XIX века в туристической деревне Мандроги в Ленинградской области

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 5

Иностранные туристы осматривают туристическую деревню Мандроги в Ленинградской области

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 5

Паром в зоопарк Лукоморье в туристической деревне Мандроги в Ленинградской области

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 5
Завершить можно в бане, посещение которой можно дополнить купанием в молодильном чане. Воду в нем нагревают до 40 градусов, добавляя в неё веники из дуба, березы, пихты, крапивы.
Будущей зимой забронировать проживание в "Мандрогах" можно в среднем за 6 200 рублей на двоих в сутки.

"Тальцы", Иркутская область

В коллекции архитектурно-этнографического музея "Тальцы" более 20 000 экспонатов. На территории есть церковно-приходская школа, усадьбы зажиточных крестьян, казака и псаломщика, фельдшерский пункт, волостное правление. Внутри построек собраны старинные предметы быта. Главные достопримечательности "Тальцов" — это Спасская проезжая башня и Казанская церковь Илимского острога, обе построены в 60–70-х годах XVII века.
© Фото : @instagram/museum_talciМузей "Тальцы" в Иркутской области
Музей Тальцы в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : @instagram/museum_talci
Музей "Тальцы" в Иркутской области
В "Тальцах" у туристов есть возможность посетить тофаларское и эвенкийское стойбища, бурятский улус-летник (поселение), эвенкийское захоронение. На территории комплекса можно познакомиться с жизнью, бытом и верованиями коренных народов Прибайкалья. В усадьбах музея проходят мастер-классы, на которых взрослые и дети создают глиняные игрушки, открытки из бересты, мастерят обрядовых кукол, например "Богатушку" — ей в тельце обязательно зашивают целебную травку, монету или горстку зерна, чтобы быть богатым и здоровым.
На территории комплекса находится трактир, в меню которого есть уха по-сибирски, традиционные позы, соленая черемша со сметаной, согревающий сбитень и чай на травах.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Посетители на территории Иркутского архитектурно-этнографического музея "Тальцы"

Посетители на территории Иркутского архитектурно-этнографического музея Тальцы

Посетители на территории Иркутского архитектурно-этнографического музея "Тальцы"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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1 из 6
© В. Красноперов | Перейти в медиабанк

Деревянные усадьбы и постройки зажиточных сибиряков XIX века. Иркутский архитектурно-этнографический музей под открытым небом "Тальцы", расположенный в тайге, на берегу реки Ангары, в 15 км от озера Байкал

Деревянные усадьбы и постройки зажиточных сибиряков XIX века

Деревянные усадьбы и постройки зажиточных сибиряков XIX века. Иркутский архитектурно-этнографический музей под открытым небом "Тальцы", расположенный в тайге, на берегу реки Ангары, в 15 км от озера Байкал

© В. Красноперов
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2 из 6
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Посетители на территории Иркутского архитектурно-этнографического музея "Тальцы"

Посетители на территории Иркутского архитектурно-этнографического музея Тальцы

Посетители на территории Иркутского архитектурно-этнографического музея "Тальцы"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Деревянные предметы на территории Иркутского архитектурно-этнографического музея "Тальцы"

Деревянные предметы на территории Иркутского архитектурно-этнографического музея Тальцы

Деревянные предметы на территории Иркутского архитектурно-этнографического музея "Тальцы"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Реконструкция южной стены Илимского острога на территории Иркутского архитектурно-этнографического музея "Тальцы"

Реконструкция южной стены Илимского острога на территории Иркутского архитектурно-этнографического музея Тальцы

Реконструкция южной стены Илимского острога на территории Иркутского архитектурно-этнографического музея "Тальцы"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Экспозиция Иркутского архитектурно-этнографического музея "Тальцы"

Экспозиция Иркутского архитектурно-этнографического музея Тальцы

Экспозиция Иркутского архитектурно-этнографического музея "Тальцы"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
6 из 6

Посетители на территории Иркутского архитектурно-этнографического музея "Тальцы"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
1 из 6

Деревянные усадьбы и постройки зажиточных сибиряков XIX века. Иркутский архитектурно-этнографический музей под открытым небом "Тальцы", расположенный в тайге, на берегу реки Ангары, в 15 км от озера Байкал

© В. Красноперов
Перейти в медиабанк
2 из 6

Посетители на территории Иркутского архитектурно-этнографического музея "Тальцы"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
3 из 6

Деревянные предметы на территории Иркутского архитектурно-этнографического музея "Тальцы"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
4 из 6

Реконструкция южной стены Илимского острога на территории Иркутского архитектурно-этнографического музея "Тальцы"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
5 из 6

Экспозиция Иркутского архитектурно-этнографического музея "Тальцы"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
6 из 6
Комплекс расположен менее чем в часе езды от центра Иркутска, где будущей зимой проживание в сутки на двоих в среднем стоит порядка 4 800 рублей.

"Витославлицы", Новгородская область

На территории комплекса площадью 33,4 гектара собрано 38 деревянных построек различного назначения XVI–XX веков. Это крестьянские дома, старинные церкви, бани, амбары и другие сооружения. В числе наиболее древних храмов — церковь Рождества Богородицы. Считается, что она была построена в 1531 году.
Внутри изб можно увидеть, как украшали дома к праздникам новыми половиками, вышитыми полотенцами, лубочными картинками, познакомиться со свадебными традициями и обрядами 70–80-х годов XIX века, узнать о крестьянском быте в зимний период. Всего представлено 18 экспозиций.
© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкНовгородский музей "Витославлицы"
Новгородский музей Витославлицы - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
Новгородский музей "Витославлицы"
В "Витославлицах" можно покататься на лошадях и сделать атмосферные фото. Детям предлагают посетить ферму, принять участие в мастер-классах по уходу за животными и седловке коней. Еще это праздничные гуляния, неспешные прогулки по берегу озера Мячино, обед в ресторане "Сытый гусь" с дровяной печью, памятные подарки из сувенирной лавки.
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк

Участники IX Международного фестиваля народного искусства и ремесел "Садко", который прошел в Новгородском музее деревянного народного зодчества "Витославлицы"

Участники IX Международного фестиваля народного искусства и ремесел Садко, который прошел в Новгородском музее деревянного народного зодчества Витославлицы

Участники IX Международного фестиваля народного искусства и ремесел "Садко", который прошел в Новгородском музее деревянного народного зодчества "Витославлицы"

© РИА Новости / Константин Чалабов
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1 из 6
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк

Продажа сувениров в музее народного деревянного зодчества "Витославлицы"

Продажа сувениров на XXXVI традиционном празднике фольклора и ремесел На деревенке гуляют – в городе молва идет… в музее народного деревянного зодчества Витославлицы

Продажа сувениров в музее народного деревянного зодчества "Витославлицы"

© РИА Новости / Константин Чалабов
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2 из 6
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк

Участники праздника "Капустки" в музее Витославлицы

Участники праздника Капустки в музее Витославлицы в Новгородской области

Участники праздника "Капустки" в музее Витославлицы

© РИА Новости / Константин Чалабов
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3 из 6
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк

Участники съезжего праздника "Спасы"

Участники съезжего праздника Спасы в Новгородском музее-заповеднике народного деревянного зодчества Витославлицы

Участники съезжего праздника "Спасы"

© РИА Новости / Константин Чалабов
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4 из 6
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк

Гуси гуляют по территории Музея народного деревянного зодчества "Витославицы"

Съезжий праздник Спасы в Музее народного деревянного зодчества Витославицы в Новгородской области

Гуси гуляют по территории Музея народного деревянного зодчества "Витославицы"

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк

Женщина торгует закусками во время Съезжего праздника "Спасы" в Музее народного деревянного зодчества "Витославицы"

Съезжий праздник Спасы в Музее народного деревянного зодчества Витославицы в Новгородской области

Женщина торгует закусками во время Съезжего праздника "Спасы" в Музее народного деревянного зодчества "Витославицы"

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
6 из 6

Участники IX Международного фестиваля народного искусства и ремесел "Садко", который прошел в Новгородском музее деревянного народного зодчества "Витославлицы"

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
1 из 6

Продажа сувениров в музее народного деревянного зодчества "Витославлицы"

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
2 из 6

Участники праздника "Капустки" в музее Витославлицы

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
3 из 6

Участники съезжего праздника "Спасы"

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
4 из 6

Гуси гуляют по территории Музея народного деревянного зодчества "Витославицы"

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
5 из 6

Женщина торгует закусками во время Съезжего праздника "Спасы" в Музее народного деревянного зодчества "Витославицы"

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
6 из 6
Добраться до музея от Великого Новгорода можно за десять минут на машине. Средние цены на отели и апартаменты в Великом Новгороде на будущую зиму, по данным МТС Travel, сейчас составляют порядка 6 600 рублей в сутки на двоих.

"Татар Авылы", Татарстан

Под открытым небом собраны дома зажиточных крестьян, ремесленников, купцов — с подлинными орудиями труда, мебелью, кухонной утварью XV–XX веков. На территории стоит мечеть, которую татарские мастера создали без единого гвоздя, и мельница — ее построили женщины и подростки во время Великой Отечественной войны. В подворьях работают ремесленные мастерские — кузнечная, гончарная, ткацкая.
Посетители могут попробовать что-то смастерить, запрячь лошадь, подоить коз и испечь в печи кыстыбый — пирожок с картофельной начинкой. Записываться на мастер-класс надо заранее.
© Фото : Этнографический музей "Татар авылы"Этнографический музей под открытом небом "Татар авылы"
Этнографический музей под открытом небом Татар авылы - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Этнографический музей "Татар авылы"
Этнографический музей под открытом небом "Татар авылы"
Для детей – высокие татарские качели таган и контактный зоопарк, где можно наблюдать за курами, утками, козами, индюком. В деревне часто проводят праздники, фольклорные выступления, есть шатры для пикников.
Из поездки туристы увозят татарские деликатесы — конскую колбасу кызылык и вяленого гуся. Можно купить и просто фермерские продукты: домашние молоко, сметану, творог. На территории работает кафе татарской кухни.
Этнографический музей находится в 50 километрах от Казани, где цены на проживание будущей зимой в среднем составляют порядка 6 700 рублей в сутки на двоих.

"Ясна", Чувашия

Этнокомплекс "Ясна" создан на месте священной Шоркинской дубравы — чуваши считали ее местом силы.
Там воссоздана настоящая чувашская деревня, звучат старинные легенды и сказки, растет 400-летний дуб. Гости могут остановиться на день или больше в деревянных домиках.
"Ясна" предлагает посетителям экскурсии, тематические туры, недельные программы, мастер-классы. Любителей активного отдыха ждут снегоходные, лыжные, конные прогулки, обливание колодезной водой и зарядка "Здравна".Можно отправиться на рыбалку или чаепитие у костра, провести время в парке старинных качелей. Работает ароматная этнобаня на дровах.
Комплекс предлагает много развлечений для детей, например, интерактивную программу "Путешествие в чувашские легенды и сказки" с состязаниями, игрищами, мастер-классами народных промыслов. На Новый Год комплекс приглашает всех на встречу с Хель Мучи и его внучкой Юр Пике. Чувашский Дед Мороз показывает свою резиденцию, играет на древних музыкальных инструментах, а его внучка учит гостей мастерить новогодние игрушки.
Этнокомплекс "Ясна" расположен в 25 километрах от Чебоксар, где цены на отели будущей зимой составляют порядка 4 000 рублей в сутки на двоих.
На свадьбе в Этнографическом музее под открытым небом им. В.И. Романова в Козьмодемьянске - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
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