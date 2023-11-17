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Названы пять мест в России, где можно погрузиться в сельский быт

Названы пять мест в России, где можно погрузиться в сельский быт - РИА Новости, 17.11.2023

Названы пять мест в России, где можно погрузиться в сельский быт

Эксперты составили список деревенских комплексов в разных регионах России для отдыха тех, кто устал от ритма больших городов, пробок и офисов, сообщает МТС... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T02:31

2023-11-17T02:31

2023-11-17T02:31

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Эксперты составили список деревенских комплексов в разных регионах России для отдыха тех, кто устал от ритма больших городов, пробок и офисов, сообщает МТС Travel."Мандроги", Ленинградская область"Мандроги" — это музей под открытым небом с деревянными избами, перевезенными сюда с Русского Севера. Он расположен в 260 километрах от Санкт-Петербурга и в 220 километрах от Петрозаводска — вдали от шума и суеты. В домах работают выставки и ремесленные мастерские. Гости могут попробовать себя в роли кузнеца, поработать на гончарном круге, поиграть на деревянных ложках.Есть и по-настоящему уникальная программа — "Погружение в XIX век". Ее участники одеваются в костюмы позапрошлого века, колют дрова, готовят блюда в русской печи, парятся в бане "по-черному" и учатся обходиться без гаджетов. Менее экстремальный вариант отдыха – просто забронировать номер в гостинице на территории или арендовать один из восьми домов.В "Мандрогах" также доступны прогулки по хвойному лесу, рыбалка, катание верхом, летом и осенью – сбор ягод и грибов. На территории работает ресторан, специализирующийся на русской кухне. В меню — царская уха, сытная похлебка с лесными грибами, боярские блины с красной икрой, фирменные пирожки с ягодами.Завершить можно в бане, посещение которой можно дополнить купанием в молодильном чане. Воду в нем нагревают до 40 градусов, добавляя в неё веники из дуба, березы, пихты, крапивы.Будущей зимой забронировать проживание в "Мандрогах" можно в среднем за 6 200 рублей на двоих в сутки."Тальцы", Иркутская областьВ коллекции архитектурно-этнографического музея "Тальцы" более 20 000 экспонатов. На территории есть церковно-приходская школа, усадьбы зажиточных крестьян, казака и псаломщика, фельдшерский пункт, волостное правление. Внутри построек собраны старинные предметы быта. Главные достопримечательности "Тальцов" — это Спасская проезжая башня и Казанская церковь Илимского острога, обе построены в 60–70-х годах XVII века.В "Тальцах" у туристов есть возможность посетить тофаларское и эвенкийское стойбища, бурятский улус-летник (поселение), эвенкийское захоронение. На территории комплекса можно познакомиться с жизнью, бытом и верованиями коренных народов Прибайкалья. В усадьбах музея проходят мастер-классы, на которых взрослые и дети создают глиняные игрушки, открытки из бересты, мастерят обрядовых кукол, например "Богатушку" — ей в тельце обязательно зашивают целебную травку, монету или горстку зерна, чтобы быть богатым и здоровым.На территории комплекса находится трактир, в меню которого есть уха по-сибирски, традиционные позы, соленая черемша со сметаной, согревающий сбитень и чай на травах.Комплекс расположен менее чем в часе езды от центра Иркутска, где будущей зимой проживание в сутки на двоих в среднем стоит порядка 4 800 рублей."Витославлицы", Новгородская областьНа территории комплекса площадью 33,4 гектара собрано 38 деревянных построек различного назначения XVI–XX веков. Это крестьянские дома, старинные церкви, бани, амбары и другие сооружения. В числе наиболее древних храмов — церковь Рождества Богородицы. Считается, что она была построена в 1531 году.Внутри изб можно увидеть, как украшали дома к праздникам новыми половиками, вышитыми полотенцами, лубочными картинками, познакомиться со свадебными традициями и обрядами 70–80-х годов XIX века, узнать о крестьянском быте в зимний период. Всего представлено 18 экспозиций.В "Витославлицах" можно покататься на лошадях и сделать атмосферные фото. Детям предлагают посетить ферму, принять участие в мастер-классах по уходу за животными и седловке коней. Еще это праздничные гуляния, неспешные прогулки по берегу озера Мячино, обед в ресторане "Сытый гусь" с дровяной печью, памятные подарки из сувенирной лавки.Добраться до музея от Великого Новгорода можно за десять минут на машине. Средние цены на отели и апартаменты в Великом Новгороде на будущую зиму, по данным МТС Travel, сейчас составляют порядка 6 600 рублей в сутки на двоих."Татар Авылы", ТатарстанПод открытым небом собраны дома зажиточных крестьян, ремесленников, купцов — с подлинными орудиями труда, мебелью, кухонной утварью XV–XX веков. На территории стоит мечеть, которую татарские мастера создали без единого гвоздя, и мельница — ее построили женщины и подростки во время Великой Отечественной войны. В подворьях работают ремесленные мастерские — кузнечная, гончарная, ткацкая. Посетители могут попробовать что-то смастерить, запрячь лошадь, подоить коз и испечь в печи кыстыбый — пирожок с картофельной начинкой. Записываться на мастер-класс надо заранее.Для детей – высокие татарские качели таган и контактный зоопарк, где можно наблюдать за курами, утками, козами, индюком. В деревне часто проводят праздники, фольклорные выступления, есть шатры для пикников.Из поездки туристы увозят татарские деликатесы — конскую колбасу кызылык и вяленого гуся. Можно купить и просто фермерские продукты: домашние молоко, сметану, творог. На территории работает кафе татарской кухни.Этнографический музей находится в 50 километрах от Казани, где цены на проживание будущей зимой в среднем составляют порядка 6 700 рублей в сутки на двоих."Ясна", ЧувашияЭтнокомплекс "Ясна" создан на месте священной Шоркинской дубравы — чуваши считали ее местом силы. Там воссоздана настоящая чувашская деревня, звучат старинные легенды и сказки, растет 400-летний дуб. Гости могут остановиться на день или больше в деревянных домиках."Ясна" предлагает посетителям экскурсии, тематические туры, недельные программы, мастер-классы. Любителей активного отдыха ждут снегоходные, лыжные, конные прогулки, обливание колодезной водой и зарядка "Здравна".Можно отправиться на рыбалку или чаепитие у костра, провести время в парке старинных качелей. Работает ароматная этнобаня на дровах.Комплекс предлагает много развлечений для детей, например, интерактивную программу "Путешествие в чувашские легенды и сказки" с состязаниями, игрищами, мастер-классами народных промыслов. На Новый Год комплекс приглашает всех на встречу с Хель Мучи и его внучкой Юр Пике. Чувашский Дед Мороз показывает свою резиденцию, играет на древних музыкальных инструментах, а его внучка учит гостей мастерить новогодние игрушки.Этнокомплекс "Ясна" расположен в 25 километрах от Чебоксар, где цены на отели будущей зимой составляют порядка 4 000 рублей в сутки на двоих.

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