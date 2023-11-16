https://ria.ru/20231116/vodorosli-1909794071.html

"Клетка из ада", которая убивает рыб. Что мы знаем про водоросли

"Клетка из ада", которая убивает рыб. Что мы знаем про водоросли - РИА Новости, 16.11.2023

"Клетка из ада", которая убивает рыб. Что мы знаем про водоросли

Современной науке известно почти 30 тысяч видов водорослей, и некоторые человек научился применять в фармакологии и пищевой промышленности. Но как устроены водоросли, могут ли они жить на суше и пахнуть арбузом? Важен ли для них солнечный свет или они научились обходиться без него?

2023-11-16T12:00

2023-11-16T12:00

2023-11-16T12:13

мы все умрём. но это не точно

природа

вода

мгу имени м. в. ломоносова

биология

пищеварение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909792683_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_7bdb94111be61706260e422a9d728867.jpg

"Клетка из ада", которая убивает рыб. Что мы знаем про водоросли Современной науке известно почти 30 тысяч видов водорослей, и некоторые человек научился применять в фармакологии и пищевой промышленности. Но как устроены водоросли, могут ли они жить на суше и пахнуть арбузом? Важен ли для них солнечный свет или они научились обходиться без него? audio/mpeg

"Клетка из ада", которая убивает рыб. Что мы знаем про водоросли Современной науке известно почти 30 тысяч видов водорослей, и некоторые человек научился применять в фармакологии и пищевой промышленности. Но как устроены водоросли, могут ли они жить на суше и пахнуть арбузом? Важен ли для них солнечный свет или они научились обходиться без него? audio/mpeg

Что такое водоросли, и как они живут вне воды рассказал старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Гмошинский. Что такое грибы, и почему они не относятся ни к животным, ни к растениям рассказали в эпизоде "Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?" Узнать о том, как дрожжи используют для добычи золота и очистки воды от токсичных элементов, можно узнать в эпизоде "Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты".А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

природа, вода, мгу имени м. в. ломоносова, биология, пищеварение, аудио