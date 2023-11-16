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"Клетка из ада", которая убивает рыб. Что мы знаем про водоросли - РИА Новости, 16.11.2023
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12:00 16.11.2023 (обновлено: 12:13 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/vodorosli-1909794071.html
"Клетка из ада", которая убивает рыб. Что мы знаем про водоросли
"Клетка из ада", которая убивает рыб. Что мы знаем про водоросли - РИА Новости, 16.11.2023
"Клетка из ада", которая убивает рыб. Что мы знаем про водоросли
Современной науке известно почти 30 тысяч видов водорослей, и некоторые человек научился применять в фармакологии и пищевой промышленности. Но как устроены водоросли, могут ли они жить на суше и пахнуть арбузом? Важен ли для них солнечный свет или они научились обходиться без него?
2023-11-16T12:00
2023-11-16T12:13
мы все умрём. но это не точно
природа
вода
мгу имени м. в. ломоносова
биология
пищеварение
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"Клетка из ада", которая убивает рыб. Что мы знаем про водоросли
Современной науке известно почти 30 тысяч видов водорослей, и некоторые человек научился применять в фармакологии и пищевой промышленности. Но как устроены водоросли, могут ли они жить на суше и пахнуть арбузом? Важен ли для них солнечный свет или они научились обходиться без него?
audio/mpeg
"Клетка из ада", которая убивает рыб. Что мы знаем про водоросли
Современной науке известно почти 30 тысяч видов водорослей, и некоторые человек научился применять в фармакологии и пищевой промышленности. Но как устроены водоросли, могут ли они жить на суше и пахнуть арбузом? Важен ли для них солнечный свет или они научились обходиться без него?
audio/mpeg
Что такое водоросли, и как они живут вне воды рассказал старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Гмошинский. Что такое грибы, и почему они не относятся ни к животным, ни к растениям рассказали в эпизоде "Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?" Узнать о том, как дрожжи используют для добычи золота и очистки воды от токсичных элементов, можно узнать в эпизоде "Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты".А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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РИА Новости
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природа, вода, мгу имени м. в. ломоносова, биология, пищеварение, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, природа, Вода, МГУ имени М. В. Ломоносова, биология, пищеварение
Мы все умрём. Но это не точно

"Клетка из ада", которая убивает рыб. Что мы знаем про водоросли

Мы все умрём. Но это не точно
"Клетка из ада", которая убивает рыб. Что мы знаем про водоросли
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Современной науке известно почти 30 тысяч видов водорослей, и некоторые человек научился применять в фармакологии и пищевой промышленности. Но как устроены водоросли, могут ли они жить на суше и пахнуть арбузом? Важен ли для них солнечный свет или они научились обходиться без него?
Что такое водоросли, и как они живут вне воды рассказал старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Гмошинский.
Что такое грибы, и почему они не относятся ни к животным, ни к растениям рассказали в эпизоде "Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?"
Узнать о том, как дрожжи используют для добычи золота и очистки воды от токсичных элементов, можно узнать в эпизоде "Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты".
А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноприродаВодаМГУ имени М. В. Ломоносовабиологияпищеварение
 
 
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