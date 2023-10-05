https://ria.ru/20231005/griby-1900501925.html

Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?

Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком? - РИА Новости, 05.10.2023

Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?

Эволюция Земли неразрывно связана с грибами. Их можно встретить на деревьях, под водой, и даже у вас дома. Могла бы известная нам жизнь сформироваться без грибов? Почему их нельзя отнести ни к растениям, ни к животным? Как работает грибной "интернет", и что общего у плесени, дрожжей и привычных нам лесных грибов?

2023-10-05T12:00

2023-10-05T12:00

2023-10-05T12:13

мы все умрём. но это не точно

подкаст

наука

технологии

биология

природа

эволюция

химия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900501484_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_3c74eb6ef6ea723cde8e71044625f46b.jpg

Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком? Эволюция Земли неразрывно связана с грибами. Их можно встретить на деревьях, под водой, и даже у вас дома. Могла бы известная нам жизнь сформироваться без грибов? Почему их нельзя отнести ни к растениям, ни к животным? Как работает грибной «интернет», и что общего у плесени, дрожжей и привычных нам лесных грибов? audio/mpeg

Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком? Эволюция Земли неразрывно связана с грибами. Их можно встретить на деревьях, под водой, и даже у вас дома. Могла бы известная нам жизнь сформироваться без грибов? Почему их нельзя отнести ни к растениям, ни к животным? Как работает грибной «интернет», и что общего у плесени, дрожжей и привычных нам лесных грибов? audio/mpeg

Что такое грибы, и почему они не относятся ни к животным, ни к растениям, рассказал старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Гмошинский.О том, как дрожжи используют для добычи золота и очистки воды от токсичных элементов, мы рассказывали в эпизоде "Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянГость эпизода: Владимир ГмошинскийЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, наука, технологии, биология, природа, эволюция, химия, аудио, земля