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Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком? - РИА Новости, 05.10.2023
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12:00 05.10.2023 (обновлено: 12:13 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/griby-1900501925.html
Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?
Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком? - РИА Новости, 05.10.2023
Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?
Эволюция Земли неразрывно связана с грибами. Их можно встретить на деревьях, под водой, и даже у вас дома. Могла бы известная нам жизнь сформироваться без грибов? Почему их нельзя отнести ни к растениям, ни к животным? Как работает грибной "интернет", и что общего у плесени, дрожжей и привычных нам лесных грибов?
2023-10-05T12:00
2023-10-05T12:13
мы все умрём. но это не точно
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Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?
Эволюция Земли неразрывно связана с грибами. Их можно встретить на деревьях, под водой, и даже у вас дома. Могла бы известная нам жизнь сформироваться без грибов? Почему их нельзя отнести ни к растениям, ни к животным? Как работает грибной «интернет», и что общего у плесени, дрожжей и привычных нам лесных грибов?
audio/mpeg
Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?
Эволюция Земли неразрывно связана с грибами. Их можно встретить на деревьях, под водой, и даже у вас дома. Могла бы известная нам жизнь сформироваться без грибов? Почему их нельзя отнести ни к растениям, ни к животным? Как работает грибной «интернет», и что общего у плесени, дрожжей и привычных нам лесных грибов?
audio/mpeg
Что такое грибы, и почему они не относятся ни к животным, ни к растениям, рассказал старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Гмошинский.О том, как дрожжи используют для добычи золота и очистки воды от токсичных элементов, мы рассказывали в эпизоде "Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянГость эпизода: Владимир ГмошинскийЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, наука, технологии, биология, природа, эволюция, химия, аудио, земля
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Наука, Технологии, биология, природа, эволюция, Химия, Земля
Мы все умрём. Но это не точно

Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?

Мы все умрём. Но это не точно
Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Эволюция Земли неразрывно связана с грибами. Их можно встретить на деревьях, под водой, и даже у вас дома. Могла бы известная нам жизнь сформироваться без грибов? Почему их нельзя отнести ни к растениям, ни к животным? Как работает грибной "интернет", и что общего у плесени, дрожжей и привычных нам лесных грибов?
Что такое грибы, и почему они не относятся ни к животным, ни к растениям, рассказал старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Гмошинский.
О том, как дрожжи используют для добычи золота и очистки воды от токсичных элементов, мы рассказывали в эпизоде "Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты".
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Гость эпизода: Владимир Гмошинский
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастНаукаТехнологиибиологияприродаэволюцияХимияЗемля
 
 
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