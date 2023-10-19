Питаются мертвечиной и влияют на эволюцию. Грибы в мире людей
Питаются мертвечиной и влияют на эволюцию. Грибы в мире людей
Вчера, 12:00
Грибы существуют на Земле более 600 миллионов лет и оказали существенное влияние не только на природу, но и на человека. Многие привычные нам вещи появились благодаря грибам. Выясняем – как они "подарили" человечеству пиво, хлеб и антибиотики, может ли "паразитизм" быть полезным и что грибы делают внутри вашего организма?
Как грибы повлияли на эволюции окружающего нас мира и что дали человеку рассказал старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Гмошинский.
Что такое грибы, и почему они не относятся ни к животным, ни к растениям рассказали в эпизоде "Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?".
О том, как дрожжи используют для добычи золота и очистки воды от токсичных элементов, мы рассказывали в эпизоде "Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты".
Что такое грибы, и почему они не относятся ни к животным, ни к растениям рассказали в эпизоде "Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?".
О том, как дрожжи используют для добычи золота и очистки воды от токсичных элементов, мы рассказывали в эпизоде "Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Яндекс.Музыка
Apple Podcasts
Castbox
Google Podcasts
ВКонтакте
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Apple Podcasts
Castbox
Google Podcasts
ВКонтакте
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
________
Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Гость эпизода: Владимир Гмошинский
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru