https://ria.ru/20231019/griby-1903636529.html

Питаются мертвечиной и влияют на эволюцию. Грибы в мире людей

Питаются мертвечиной и влияют на эволюцию. Грибы в мире людей - РИА Новости, 19.10.2023

Питаются мертвечиной и влияют на эволюцию. Грибы в мире людей

Грибы существуют на Земле более 600 миллионов лет и оказали существенное влияние не только на природу, но и на человека. Многие привычные нам вещи появились благодаря грибам. Выясняем – как они "подарили" человечеству пиво, хлеб и антибиотики, может ли "паразитизм" быть полезным и что грибы делают внутри вашего организма?

2023-10-19T12:00

2023-10-19T12:00

2023-10-19T12:03

мы все умрём. но это не точно

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Питаются мертвечиной и влияют на эволюцию. Грибы в мире людей Грибы существуют на Земле более 600 миллионов лет и оказали существенное влияние не только на природу, но и на человека. Многие привычные нам вещи появились благодаря грибам. Выясняем – как они "подарили" человечеству пиво, хлеб и антибиотики, может ли "паразитизм" быть полезным и что грибы делают внутри вашего организма? audio/mpeg

Питаются мертвечиной и влияют на эволюцию. Грибы в мире людей Грибы существуют на Земле более 600 миллионов лет и оказали существенное влияние не только на природу, но и на человека. Многие привычные нам вещи появились благодаря грибам. Выясняем – как они "подарили" человечеству пиво, хлеб и антибиотики, может ли "паразитизм" быть полезным и что грибы делают внутри вашего организма? audio/mpeg

Как грибы повлияли на эволюции окружающего нас мира и что дали человеку рассказал старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Гмошинский.Что такое грибы, и почему они не относятся ни к животным, ни к растениям рассказали в эпизоде "Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?".О том, как дрожжи используют для добычи золота и очистки воды от токсичных элементов, мы рассказывали в эпизоде "Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянГость эпизода: Владимир ГмошинскийЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, наука, земля, эволюция, биология, будущее, растения, аудио