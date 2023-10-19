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Питаются мертвечиной и влияют на эволюцию. Грибы в мире людей - РИА Новости, 19.10.2023
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12:00 19.10.2023 (обновлено: 12:03 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/griby-1903636529.html
Питаются мертвечиной и влияют на эволюцию. Грибы в мире людей
Питаются мертвечиной и влияют на эволюцию. Грибы в мире людей - РИА Новости, 19.10.2023
Питаются мертвечиной и влияют на эволюцию. Грибы в мире людей
Грибы существуют на Земле более 600 миллионов лет и оказали существенное влияние не только на природу, но и на человека. Многие привычные нам вещи появились благодаря грибам. Выясняем – как они "подарили" человечеству пиво, хлеб и антибиотики, может ли "паразитизм" быть полезным и что грибы делают внутри вашего организма?
2023-10-19T12:00
2023-10-19T12:03
мы все умрём. но это не точно
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Питаются мертвечиной и влияют на эволюцию. Грибы в мире людей
Грибы существуют на Земле более 600 миллионов лет и оказали существенное влияние не только на природу, но и на человека. Многие привычные нам вещи появились благодаря грибам. Выясняем – как они "подарили" человечеству пиво, хлеб и антибиотики, может ли "паразитизм" быть полезным и что грибы делают внутри вашего организма?
audio/mpeg
Питаются мертвечиной и влияют на эволюцию. Грибы в мире людей
Грибы существуют на Земле более 600 миллионов лет и оказали существенное влияние не только на природу, но и на человека. Многие привычные нам вещи появились благодаря грибам. Выясняем – как они "подарили" человечеству пиво, хлеб и антибиотики, может ли "паразитизм" быть полезным и что грибы делают внутри вашего организма?
audio/mpeg
Как грибы повлияли на эволюции окружающего нас мира и что дали человеку рассказал старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Гмошинский.Что такое грибы, и почему они не относятся ни к животным, ни к растениям рассказали в эпизоде "Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?".О том, как дрожжи используют для добычи золота и очистки воды от токсичных элементов, мы рассказывали в эпизоде "Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянГость эпизода: Владимир ГмошинскийЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, наука, земля, эволюция, биология, будущее, растения, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Наука, Земля, эволюция, биология, будущее, Растения
Мы все умрём. Но это не точно

Питаются мертвечиной и влияют на эволюцию. Грибы в мире людей

Мы все умрём. Но это не точно
Питаются мертвечиной и влияют на эволюцию. Грибы в мире людей
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Грибы существуют на Земле более 600 миллионов лет и оказали существенное влияние не только на природу, но и на человека. Многие привычные нам вещи появились благодаря грибам. Выясняем – как они "подарили" человечеству пиво, хлеб и антибиотики, может ли "паразитизм" быть полезным и что грибы делают внутри вашего организма?
Как грибы повлияли на эволюции окружающего нас мира и что дали человеку рассказал старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Гмошинский.

Что такое грибы, и почему они не относятся ни к животным, ни к растениям рассказали в эпизоде "Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?".

О том, как дрожжи используют для добычи золота и очистки воды от токсичных элементов, мы рассказывали в эпизоде "Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты".
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Гость эпизода: Владимир Гмошинский
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастНаукаЗемляэволюциябиологиябудущееРастения
 
 
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