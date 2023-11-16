https://ria.ru/20231116/simonyan-1909808193.html

"Мать Тереза": Симоньян высмеяла обращение Пугачевой к россиянам

"Мать Тереза": Симоньян высмеяла обращение Пугачевой к россиянам - РИА Новости, 16.11.2023

"Мать Тереза": Симоньян высмеяла обращение Пугачевой к россиянам

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в авторской программе "Ч.Т.Д." оценила недавние слова певицы Аллы Пугачевой,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:18

2023-11-16T15:18

2023-11-16T15:24

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в авторской программе "Ч.Т.Д." оценила недавние слова певицы Аллы Пугачевой, когда та попыталась пояснить свою знаменитую фразу про "холопов и рабов"."Оказывается, эта женщина несколько десятилетий жертвовала своим здоровьем, ладно, здоровьем, но личной жизнью! ради нас с вами, чтобы петь для вас. Ни копеечки на этом не заработав, не став звездой, не построив на этом замки, нет, она — мать Тереза", — сыронизировала Симоньян.Также главреда возмутили слова артистки о жертвах в личной жизни. Маргарита Симоньян с сарказмом перечислила несколько браков певицы и бесконечные любовные романы, за которыми "вся страна наблюдала годами и десятилетиями".По мнению журналистки, примадонна неискренне извиняется за свои слова и поступки, пытаясь обратно завоевать симпатию зрителей. Медиаменеджер уверена, что бывшая звезда российской сцены столкнулась с тем, чего заслуживает."Алла Борисовна нас невзлюбила. Так у нас это с ней взаимно! Народная любовь — она не бывает в одну сторону. Народная любовь не бывает безответной. Когда ты народ не любишь, народ это чувствует и перестает тебя любить тоже", — пояснила Симоньян.Артистка осенью прошлого года уехала с семьей в Израиль, за что ее раскритиковали коллеги и поклонники. В ответ Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем, и заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".В октябре 2023-го певица с семьей переехала на Кипр, спасаясь от боевых действий между Израилем и ХАМАС. В начале ноября Пугачева ненадолго приезжала в Россию, а после опубликовала пост, в котором попыталась оправдаться за резкие слова в адрес сограждан.

https://ria.ru/20231103/pugacheva-1907170410.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

маргарита симоньян, алла пугачева, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса