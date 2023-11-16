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"Мать Тереза": Симоньян высмеяла обращение Пугачевой к россиянам - РИА Новости, 16.11.2023
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Шоубиз
 
15:18 16.11.2023 (обновлено: 15:24 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/simonyan-1909808193.html
"Мать Тереза": Симоньян высмеяла обращение Пугачевой к россиянам
"Мать Тереза": Симоньян высмеяла обращение Пугачевой к россиянам - РИА Новости, 16.11.2023
"Мать Тереза": Симоньян высмеяла обращение Пугачевой к россиянам
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в авторской программе "Ч.Т.Д." оценила недавние слова певицы Аллы Пугачевой,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:18
2023-11-16T15:24
шоубиз
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в авторской программе "Ч.Т.Д." оценила недавние слова певицы Аллы Пугачевой, когда та попыталась пояснить свою знаменитую фразу про "холопов и рабов"."Оказывается, эта женщина несколько десятилетий жертвовала своим здоровьем, ладно, здоровьем, но личной жизнью! ради нас с вами, чтобы петь для вас. Ни копеечки на этом не заработав, не став звездой, не построив на этом замки, нет, она — мать Тереза", — сыронизировала Симоньян.Также главреда возмутили слова артистки о жертвах в личной жизни. Маргарита Симоньян с сарказмом перечислила несколько браков певицы и бесконечные любовные романы, за которыми "вся страна наблюдала годами и десятилетиями".По мнению журналистки, примадонна неискренне извиняется за свои слова и поступки, пытаясь обратно завоевать симпатию зрителей. Медиаменеджер уверена, что бывшая звезда российской сцены столкнулась с тем, чего заслуживает.&quot;Алла Борисовна нас невзлюбила. Так у нас это с ней взаимно! Народная любовь — она не бывает в одну сторону. Народная любовь не бывает безответной. Когда ты народ не любишь, народ это чувствует и перестает тебя любить тоже&quot;, — пояснила Симоньян.Артистка осенью прошлого года уехала с семьей в Израиль, за что ее раскритиковали коллеги и поклонники. В ответ Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем, и заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".В октябре 2023-го певица с семьей переехала на Кипр, спасаясь от боевых действий между Израилем и ХАМАС. В начале ноября Пугачева ненадолго приезжала в Россию, а после опубликовала пост, в котором попыталась оправдаться за резкие слова в адрес сограждан.
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маргарита симоньян, алла пугачева, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Маргарита Симоньян, Алла Пугачева, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
"Мать Тереза": Симоньян высмеяла обращение Пугачевой к россиянам

Маргарита Симоньян оценила недавнее обращение Аллы Пугачевой к россиянам

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в авторской программе "Ч.Т.Д." оценила недавние слова певицы Аллы Пугачевой, когда та попыталась пояснить свою знаменитую фразу про "холопов и рабов".
«
"Оказывается, эта женщина несколько десятилетий жертвовала своим здоровьем, ладно, здоровьем, но личной жизнью! ради нас с вами, чтобы петь для вас. Ни копеечки на этом не заработав, не став звездой, не построив на этом замки, нет, она — мать Тереза", — сыронизировала Симоньян.
Также главреда возмутили слова артистки о жертвах в личной жизни. Маргарита Симоньян с сарказмом перечислила несколько браков певицы и бесконечные любовные романы, за которыми "вся страна наблюдала годами и десятилетиями".
По мнению журналистки, примадонна неискренне извиняется за свои слова и поступки, пытаясь обратно завоевать симпатию зрителей.
Медиаменеджер уверена, что бывшая звезда российской сцены столкнулась с тем, чего заслуживает.
«

"Алла Борисовна нас невзлюбила. Так у нас это с ней взаимно! Народная любовь — она не бывает в одну сторону. Народная любовь не бывает безответной. Когда ты народ не любишь, народ это чувствует и перестает тебя любить тоже", — пояснила Симоньян.

Артистка осенью прошлого года уехала с семьей в Израиль, за что ее раскритиковали коллеги и поклонники.
В ответ Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем, и заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".
В октябре 2023-го певица с семьей переехала на Кипр, спасаясь от боевых действий между Израилем и ХАМАС. В начале ноября Пугачева ненадолго приезжала в Россию, а после опубликовала пост, в котором попыталась оправдаться за резкие слова в адрес сограждан.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В РПЦ призвали Пугачеву извиниться за высказывания о соотечественниках
3 ноября, 13:37
 
ШоубизМаргарита СимоньянАлла ПугачеваЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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