"Мать Тереза": Симоньян высмеяла обращение Пугачевой к россиянам
Маргарита Симоньян оценила недавнее обращение Аллы Пугачевой к россиянам
© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в авторской программе "Ч.Т.Д." оценила недавние слова певицы Аллы Пугачевой, когда та попыталась пояснить свою знаменитую фразу про "холопов и рабов".
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"Оказывается, эта женщина несколько десятилетий жертвовала своим здоровьем, ладно, здоровьем, но личной жизнью! ради нас с вами, чтобы петь для вас. Ни копеечки на этом не заработав, не став звездой, не построив на этом замки, нет, она — мать Тереза", — сыронизировала Симоньян.
Также главреда возмутили слова артистки о жертвах в личной жизни. Маргарита Симоньян с сарказмом перечислила несколько браков певицы и бесконечные любовные романы, за которыми "вся страна наблюдала годами и десятилетиями".
По мнению журналистки, примадонна неискренне извиняется за свои слова и поступки, пытаясь обратно завоевать симпатию зрителей.
Медиаменеджер уверена, что бывшая звезда российской сцены столкнулась с тем, чего заслуживает.
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"Алла Борисовна нас невзлюбила. Так у нас это с ней взаимно! Народная любовь — она не бывает в одну сторону. Народная любовь не бывает безответной. Когда ты народ не любишь, народ это чувствует и перестает тебя любить тоже", — пояснила Симоньян.
Артистка осенью прошлого года уехала с семьей в Израиль, за что ее раскритиковали коллеги и поклонники.
В ответ Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем, и заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".
В октябре 2023-го певица с семьей переехала на Кипр, спасаясь от боевых действий между Израилем и ХАМАС. В начале ноября Пугачева ненадолго приезжала в Россию, а после опубликовала пост, в котором попыталась оправдаться за резкие слова в адрес сограждан.