https://ria.ru/20231116/odkb-1909792285.html

ОДКБ в 2024 году сделает упор в учениях на Центральную Азию

ОДКБ в 2024 году сделает упор в учениях на Центральную Азию - РИА Новости, 16.11.2023

ОДКБ в 2024 году сделает упор в учениях на Центральную Азию

Учения ОДКБ в различных странах Центральной Азии запланированы на 2024 год, на этом регионе будет сделан упор, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:07

2023-11-16T12:07

2023-11-16T12:07

безопасность

одкб

анатолий сидоров

центральная азия

казахстан

киргизия

таджикистан

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Учения ОДКБ в различных странах Центральной Азии запланированы на 2024 год, на этом регионе будет сделан упор, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. "В плане на 2024 году упор сделан на центральноазиатский регион коллективной безопасности. В частности, в Кыргызстане у нас запланировано учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, в Казахстане - с миротворческими силами и с коллективными силами быстрого развертывания центральноазиатского региона в Таджикистане", - сказал Сидоров на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он добавил, что о сроках и полигонах учений говорить рано, в декабре 2023 года по этому поводу начнутся консультации.

https://ria.ru/20231115/odkb-1909546230.html

центральная азия

казахстан

киргизия

таджикистан

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Кирилл Волков

безопасность, одкб, анатолий сидоров, центральная азия, казахстан, киргизия, таджикистан