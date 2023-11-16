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ОДКБ в 2024 году сделает упор в учениях на Центральную Азию - РИА Новости, 16.11.2023
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12:07 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/odkb-1909792285.html
ОДКБ в 2024 году сделает упор в учениях на Центральную Азию
ОДКБ в 2024 году сделает упор в учениях на Центральную Азию - РИА Новости, 16.11.2023
ОДКБ в 2024 году сделает упор в учениях на Центральную Азию
Учения ОДКБ в различных странах Центральной Азии запланированы на 2024 год, на этом регионе будет сделан упор, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:07
2023-11-16T12:07
безопасность
одкб
анатолий сидоров
центральная азия
казахстан
киргизия
таджикистан
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Учения ОДКБ в различных странах Центральной Азии запланированы на 2024 год, на этом регионе будет сделан упор, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. "В плане на 2024 году упор сделан на центральноазиатский регион коллективной безопасности. В частности, в Кыргызстане у нас запланировано учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, в Казахстане - с миротворческими силами и с коллективными силами быстрого развертывания центральноазиатского региона в Таджикистане", - сказал Сидоров на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он добавил, что о сроках и полигонах учений говорить рано, в декабре 2023 года по этому поводу начнутся консультации.
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безопасность, одкб, анатолий сидоров, центральная азия, казахстан, киргизия, таджикистан
Безопасность, ОДКБ, Анатолий Сидоров, Центральная Азия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан
ОДКБ в 2024 году сделает упор в учениях на Центральную Азию

ОДКБ в 2024 году проведет учения в Киргизии, Таджикистане и Казахстане

© Sputnik / Владислав Ногай | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время учений ОДКБ "Нерушимое братство" в Киргизии
Военнослужащие во время учений ОДКБ Нерушимое братство в Киргизии - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Sputnik / Владислав Ногай
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Военнослужащие во время учений ОДКБ "Нерушимое братство" в Киргизии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Учения ОДКБ в различных странах Центральной Азии запланированы на 2024 год, на этом регионе будет сделан упор, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
"В плане на 2024 году упор сделан на центральноазиатский регион коллективной безопасности. В частности, в Кыргызстане у нас запланировано учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, в Казахстане - с миротворческими силами и с коллективными силами быстрого развертывания центральноазиатского региона в Таджикистане", - сказал Сидоров на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он добавил, что о сроках и полигонах учений говорить рано, в декабре 2023 года по этому поводу начнутся консультации.
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БезопасностьОДКБАнатолий СидоровЦентральная АзияКазахстанКиргизияТаджикистан
 
 
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