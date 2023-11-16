https://ria.ru/20231116/odkb-1909792285.html
ОДКБ в 2024 году сделает упор в учениях на Центральную Азию
ОДКБ в 2024 году сделает упор в учениях на Центральную Азию - РИА Новости, 16.11.2023
ОДКБ в 2024 году сделает упор в учениях на Центральную Азию
Учения ОДКБ в различных странах Центральной Азии запланированы на 2024 год, на этом регионе будет сделан упор, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:07
2023-11-16T12:07
2023-11-16T12:07
безопасность
одкб
анатолий сидоров
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Учения ОДКБ в различных странах Центральной Азии запланированы на 2024 год, на этом регионе будет сделан упор, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. "В плане на 2024 году упор сделан на центральноазиатский регион коллективной безопасности. В частности, в Кыргызстане у нас запланировано учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, в Казахстане - с миротворческими силами и с коллективными силами быстрого развертывания центральноазиатского региона в Таджикистане", - сказал Сидоров на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он добавил, что о сроках и полигонах учений говорить рано, в декабре 2023 года по этому поводу начнутся консультации.
https://ria.ru/20231115/odkb-1909546230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, одкб, анатолий сидоров, центральная азия, казахстан, киргизия, таджикистан
Безопасность, ОДКБ, Анатолий Сидоров, Центральная Азия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан
ОДКБ в 2024 году сделает упор в учениях на Центральную Азию
ОДКБ в 2024 году проведет учения в Киргизии, Таджикистане и Казахстане