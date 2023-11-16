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Начальник штаба ОДКБ сообщил о предложениях Еревану в 2022 году - РИА Новости, 16.11.2023
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12:00 16.11.2023 (обновлено: 12:12 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/odkb-1909791084.html
Начальник штаба ОДКБ сообщил о предложениях Еревану в 2022 году
Начальник штаба ОДКБ сообщил о предложениях Еревану в 2022 году - РИА Новости, 16.11.2023
Начальник штаба ОДКБ сообщил о предложениях Еревану в 2022 году
Еревану еще в прошлом году со стороны Организации Договора о коллективной безопасности были предложены меры по стабилизации обстановки в регионе, их обсуждение... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:00
2023-11-16T12:12
безопасность
политика
общество
ереван
одкб
армения
азербайджан
баку
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Еревану еще в прошлом году со стороны Организации Договора о коллективной безопасности были предложены меры по стабилизации обстановки в регионе, их обсуждение ведется до сих пор, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров на брифинге на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня"."Что касается кавказского региона - были предложены меры еще в прошлом году. После того как делегация Объединенного штаба и секретариата работали в Армении, был доклад министрам иностранных дел, обороны, секретарям Совбеза, был доклад главам государств. На основе всех выводов и оценок были предложены определенные меры и подготовлены проекты документов. По ряду различных причин, обсуждение идет до настоящего времени", - сообщил Сидоров, отвечая на вопрос об опасениях Армении из-за того, что не описано поле ответственности ОДКБ, и ведении диалога на эту тему.В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана.Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
https://ria.ru/20231116/odkb-1909792285.html
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безопасность, политика, общество, ереван, одкб, армения, азербайджан, баку, анатолий сидоров, никол пашинян, ильхам алиев
Безопасность, Политика, Общество, Ереван, ОДКБ, Армения, Азербайджан, Баку, Анатолий Сидоров, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Начальник штаба ОДКБ сообщил о предложениях Еревану в 2022 году

Сидоров: Еревану предлагали меры стабилизации обстановки в регионе в 2022 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Еревану еще в прошлом году со стороны Организации Договора о коллективной безопасности были предложены меры по стабилизации обстановки в регионе, их обсуждение ведется до сих пор, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров на брифинге на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
«
"Что касается кавказского региона - были предложены меры еще в прошлом году. После того как делегация Объединенного штаба и секретариата работали в Армении, был доклад министрам иностранных дел, обороны, секретарям Совбеза, был доклад главам государств. На основе всех выводов и оценок были предложены определенные меры и подготовлены проекты документов. По ряду различных причин, обсуждение идет до настоящего времени", - сообщил Сидоров, отвечая на вопрос об опасениях Армении из-за того, что не описано поле ответственности ОДКБ, и ведении диалога на эту тему.
Военнослужащие во время учений ОДКБ Нерушимое братство в Киргизии - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
ОДКБ в 2024 году сделает упор в учениях на Центральную Азию
Вчера, 12:07
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана.
Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении
15 ноября, 08:00
 
БезопасностьПолитикаОбществоЕреванОДКБАрменияАзербайджанБакуАнатолий СидоровНикол ПашинянИльхам Алиев
 
 
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