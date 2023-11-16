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От Афганистана не исходит серьезной военной опасности, заявили в ОДКБ - РИА Новости, 16.11.2023
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11:52 16.11.2023 (обновлено: 12:11 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/odkb-1909790046.html
От Афганистана не исходит серьезной военной опасности, заявили в ОДКБ
От Афганистана не исходит серьезной военной опасности, заявили в ОДКБ - РИА Новости, 16.11.2023
От Афганистана не исходит серьезной военной опасности, заявили в ОДКБ
От Афганистана для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не исходит серьёзной военной опасности, но государства принимают определённые... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:52
2023-11-16T12:11
безопасность
афганистан
одкб
кабул (город)
анатолий сидоров
мохаммад хасан ахунд
талибан
оон
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. От Афганистана для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не исходит серьёзной военной опасности, но государства принимают определённые меры, заявил в четверг в эфире начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров."На сегодняшний день выплескивающейся проблемы по военной опасности, которая исходила бы с территории Афганистана, нет. Вместе с тем, мы понимаем, что сегодняшнее руководство Афганистана еще не в полной мере контролирует ситуацию на территории государства, в том числе в северных районах, которые граничат с государствами-членами ОДКБ. Поэтому меры определенные принимаются", - сказал Сидоров в ходе брифинга, организованного медиагруппой "Россия 24".В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан*", находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.В ОДКБ входят шесть государств - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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афганистан
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безопасность, афганистан, одкб, кабул (город), анатолий сидоров, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон, россия
Безопасность, Афганистан, ОДКБ, Кабул (город), Анатолий Сидоров, Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН, Россия
От Афганистана не исходит серьезной военной опасности, заявили в ОДКБ

Сидоров: от Афганистана не исходит серьезной опасности, но принимаются все меры

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. От Афганистана для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не исходит серьёзной военной опасности, но государства принимают определённые меры, заявил в четверг в эфире начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
«
"На сегодняшний день выплескивающейся проблемы по военной опасности, которая исходила бы с территории Афганистана, нет. Вместе с тем, мы понимаем, что сегодняшнее руководство Афганистана еще не в полной мере контролирует ситуацию на территории государства, в том числе в северных районах, которые граничат с государствами-членами ОДКБ. Поэтому меры определенные принимаются", - сказал Сидоров в ходе брифинга, организованного медиагруппой "Россия 24".
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан*", находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
В ОДКБ входят шесть государств - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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БезопасностьАфганистанОДКБКабул (город)Анатолий СидоровМохаммад Хасан АхундТалибанООНРоссия
 
 
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