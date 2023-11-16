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НАТО заявила, что хочет знать о происходящем на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 16.11.2023
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17:49 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/nato-1909898715.html
НАТО заявила, что хочет знать о происходящем на границе Финляндии с Россией
НАТО заявила, что хочет знать о происходящем на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 16.11.2023
НАТО заявила, что хочет знать о происходящем на границе Финляндии с Россией
НАТО хочет иметь всю полноту информации по происходящему на границе Финляндии с Россией на случай необходимости принимать решения и действовать, заявил генсек... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:49
2023-11-16T17:49
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. НАТО хочет иметь всю полноту информации по происходящему на границе Финляндии с Россией на случай необходимости принимать решения и действовать, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать "усиливающееся миграционное давление на границах с Россией". Кабмин Финляндии ввиду ухудшения миграционной обстановки на границе с Россией решил закрыть четыре крупнейших пропускных пункта из восьми до 18 февраля 2024 года. Руководство этой страны утверждает, что "имеются признаки того, что власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу". "Мы внимательно следим за этим вопросом. Я встречался с министром обороны Финляндии в рамках встречи с главами минобороны стран ЕС в начале недели. Он поделился со мной анализом ситуации, он озабочен ростом числа беженцев, которые собираются на границах с Россией. Мы за этим внимательно следим, остаемся бдительными",- сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Латвии. "Конечно, решения принимают власти Финляндии, они несут ответственность за ситуацию на границе, но нам кажется важным обмен информацией, чтобы иметь полную картину происходящего и действовать в случае необходимости, будь то действия отдельных союзников, всего альянса или в каком-то другом формате", - пояснил он. По данным пограничников Финляндии, ситуация на юго-востоке финско-российской границы, на трех крупнейших КПП, которые граничат с Ленинградской областью России, изменилась с начала ноября, когда массово стали прибывать из России граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран и запрашивать убежище в Финляндии.
https://ria.ru/20231028/finlyandiya-1905758576.html
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в мире, финляндия, россия, йенс столтенберг, нато
В мире, Финляндия, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО
НАТО заявила, что хочет знать о происходящем на границе Финляндии с Россией

Столтенберг: НАТО хочет знать о происходящем на границе Финляндии с РФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФинский пограничный пункт пропуска автомобилей на границе РФ
Финский пограничный пункт пропуска автомобилей на границе РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Финский пограничный пункт пропуска автомобилей на границе РФ. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. НАТО хочет иметь всю полноту информации по происходящему на границе Финляндии с Россией на случай необходимости принимать решения и действовать, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать "усиливающееся миграционное давление на границах с Россией".
Кабмин Финляндии ввиду ухудшения миграционной обстановки на границе с Россией решил закрыть четыре крупнейших пропускных пункта из восьми до 18 февраля 2024 года. Руководство этой страны утверждает, что "имеются признаки того, что власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу".
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"Мы внимательно следим за этим вопросом. Я встречался с министром обороны Финляндии в рамках встречи с главами минобороны стран ЕС в начале недели. Он поделился со мной анализом ситуации, он озабочен ростом числа беженцев, которые собираются на границах с Россией. Мы за этим внимательно следим, остаемся бдительными",- сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Латвии.
"Конечно, решения принимают власти Финляндии, они несут ответственность за ситуацию на границе, но нам кажется важным обмен информацией, чтобы иметь полную картину происходящего и действовать в случае необходимости, будь то действия отдельных союзников, всего альянса или в каком-то другом формате", - пояснил он.
По данным пограничников Финляндии, ситуация на юго-востоке финско-российской границы, на трех крупнейших КПП, которые граничат с Ленинградской областью России, изменилась с начала ноября, когда массово стали прибывать из России граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран и запрашивать убежище в Финляндии.
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