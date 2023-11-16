https://ria.ru/20231116/nato-1909895073.html

Оппозиция Турции потребовала отозвать рассмотрение заявки Швеции в НАТО

Оппозиция Турции потребовала отозвать рассмотрение заявки Швеции в НАТО - РИА Новости, 16.11.2023

Оппозиция Турции потребовала отозвать рассмотрение заявки Швеции в НАТО

Члены парламентской комиссии Турции по иностранным вопросам от оппозиционной "Хорошей" партии (İyi parti) призвали отозвать рассмотрение заявки Швеции на... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:34

2023-11-16T17:34

2023-11-16T17:41

в мире

швеция

нато

турция

реджеп тайип эрдоган

евросоюз

йенс столтенберг

финляндия

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АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости. Члены парламентской комиссии Турции по иностранным вопросам от оппозиционной "Хорошей" партии (İyi parti) призвали отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО из-за недостаточных доводов, сообщил представитель партии Кюршад Зорлу в соцсети Х.Парламентская комиссия Турции по иностранным делам в четверг не приняла решение по протоколу о членстве в НАТО, дискуссии будут продолжены в новом заседании, дата которой будет определена, сообщил телеканал Habertürk."Сегодня на заседании комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции, где обсуждалось предложение о членстве Швеции, мы, как члены комиссии, не смогли получить удовлетворительных ответов от МИД на наши вопросы о шагах по удовлетворению требований и опасений Турции. Мы заявили, что данное предложение должно быть отозвано, в противном случае мы поставим комментарий. После переговоров заседание Комиссии было перенесено на неопределенный срок. Мы продолжим следить за каждым вопросом в интересах нашей страны", - написал Зорлу.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231002/finlyandiya-1898999469.html

швеция

турция

финляндия

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в мире, швеция, нато, турция, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, йенс столтенберг, финляндия