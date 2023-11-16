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В Волгоградской области выявили нарколаборатории, контролируемые с Украины - РИА Новости, 16.11.2023
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10:18 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/narkotiki-1909763769.html
В Волгоградской области выявили нарколаборатории, контролируемые с Украины
В Волгоградской области выявили нарколаборатории, контролируемые с Украины - РИА Новости, 16.11.2023
В Волгоградской области выявили нарколаборатории, контролируемые с Украины
Силовики выявили в Волгоградской области три нарколаборатории, созданных под контролем кураторов с Украины, изъято около 50 килограмм наркотиков, сообщает УФСБ... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:18
2023-11-16T10:18
происшествия
здоровье - общество
россия
волгоградская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Силовики выявили в Волгоградской области три нарколаборатории, созданных под контролем кураторов с Украины, изъято около 50 килограмм наркотиков, сообщает УФСБ России по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области &lt;...&gt; пресечена работа трех нарколабораторий на территории Волгограда и Волгоградской области", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что "под контролем и при координации кураторов с Украины семь граждан Российской Федерации организовали работу лабораторий по синтезу наркотических средств", используя интернет-приложения для их сбыта через "тайники-закладки". Во время обысков правоохранители изъяли около 50 килограмм наркотиков, являющихся производными N-метилэфедрона и мефедроном, а также более 12 килограмм прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, были обнаружены около 3 тысяч литров кислот, химических реактивов, специальное оборудование и свыше 2,46 миллиона рублей, полученных от кураторов за изготовление и сбыт наркотиков на территории субъектов РФ, отмечается в сообщении. Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков и незаконном производстве прекурсоров (статья 228 УК РФ).
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происшествия, здоровье - общество, россия, волгоградская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Волгоградская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Волгоградской области выявили нарколаборатории, контролируемые с Украины

ФСБ пресекла работу волгоградских нарколабораторий, контролируемых с Украины

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Силовики выявили в Волгоградской области три нарколаборатории, созданных под контролем кураторов с Украины, изъято около 50 килограмм наркотиков, сообщает УФСБ России по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области <...> пресечена работа трех нарколабораторий на территории Волгограда и Волгоградской области", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что "под контролем и при координации кураторов с Украины семь граждан Российской Федерации организовали работу лабораторий по синтезу наркотических средств", используя интернет-приложения для их сбыта через "тайники-закладки".
Во время обысков правоохранители изъяли около 50 килограмм наркотиков, являющихся производными N-метилэфедрона и мефедроном, а также более 12 килограмм прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, были обнаружены около 3 тысяч литров кислот, химических реактивов, специальное оборудование и свыше 2,46 миллиона рублей, полученных от кураторов за изготовление и сбыт наркотиков на территории субъектов РФ, отмечается в сообщении.
Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков и незаконном производстве прекурсоров (статья 228 УК РФ).
ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Источник: спецслужбы раскрыли ОПГ, распространявшую наркотики в России
31 октября, 05:26
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияВолгоградская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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