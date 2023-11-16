https://ria.ru/20231116/narkotiki-1909763769.html
В Волгоградской области выявили нарколаборатории, контролируемые с Украины
В Волгоградской области выявили нарколаборатории, контролируемые с Украины - РИА Новости, 16.11.2023
В Волгоградской области выявили нарколаборатории, контролируемые с Украины
Силовики выявили в Волгоградской области три нарколаборатории, созданных под контролем кураторов с Украины, изъято около 50 килограмм наркотиков, сообщает УФСБ... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:18
2023-11-16T10:18
2023-11-16T10:18
происшествия
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россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Силовики выявили в Волгоградской области три нарколаборатории, созданных под контролем кураторов с Украины, изъято около 50 килограмм наркотиков, сообщает УФСБ России по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области <...> пресечена работа трех нарколабораторий на территории Волгограда и Волгоградской области", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что "под контролем и при координации кураторов с Украины семь граждан Российской Федерации организовали работу лабораторий по синтезу наркотических средств", используя интернет-приложения для их сбыта через "тайники-закладки". Во время обысков правоохранители изъяли около 50 килограмм наркотиков, являющихся производными N-метилэфедрона и мефедроном, а также более 12 килограмм прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, были обнаружены около 3 тысяч литров кислот, химических реактивов, специальное оборудование и свыше 2,46 миллиона рублей, полученных от кураторов за изготовление и сбыт наркотиков на территории субъектов РФ, отмечается в сообщении. Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков и незаконном производстве прекурсоров (статья 228 УК РФ).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, россия, волгоградская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Волгоградская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Волгоградской области выявили нарколаборатории, контролируемые с Украины
ФСБ пресекла работу волгоградских нарколабораторий, контролируемых с Украины
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Силовики выявили в Волгоградской области три нарколаборатории, созданных под контролем кураторов с Украины, изъято около 50 килограмм наркотиков, сообщает УФСБ России по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области <...> пресечена работа трех нарколабораторий на территории Волгограда
и Волгоградской области", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что "под контролем и при координации кураторов с Украины семь граждан Российской Федерации организовали работу лабораторий по синтезу наркотических средств", используя интернет-приложения для их сбыта через "тайники-закладки".
Во время обысков правоохранители изъяли около 50 килограмм наркотиков, являющихся производными N-метилэфедрона и мефедроном, а также более 12 килограмм прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, были обнаружены около 3 тысяч литров кислот, химических реактивов, специальное оборудование и свыше 2,46 миллиона рублей, полученных от кураторов за изготовление и сбыт наркотиков на территории субъектов РФ, отмечается в сообщении.
Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков и незаконном производстве прекурсоров (статья 228 УК РФ).
Источник: спецслужбы раскрыли ОПГ, распространявшую наркотики в России