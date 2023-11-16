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Швеция выдала Турции разыскиваемого по делу Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 16.11.2023
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16:43 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/kurd-1909876004.html
Швеция выдала Турции разыскиваемого по делу Рабочей партии Курдистана
Швеция выдала Турции разыскиваемого по делу Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 16.11.2023
Швеция выдала Турции разыскиваемого по делу Рабочей партии Курдистана
Швеция выдала Турции разыскиваемого по делу запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на замглавы турецкого... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:43
2023-11-16T16:43
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АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости. Швеция выдала Турции разыскиваемого по делу запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на замглавы турецкого МИД Бурака Акчапара. Парламентская комиссия Турции по иностранным делам в четверг начнет рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО. "Швеция выдала человека, находящегося в розыске по делу РПК", - сообщила газета. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью. Турецкие СМИ сообщали в августе, что из 70 человек, экстрадировать которых Анкара требовала у Стокгольма, ссылаясь на их связи с РПК и FETO (организация Фетхуллаха Гюлена, также запрещенная в Турции), Швеция передала всего четырех.
https://ria.ru/20231116/turtsiya-1909758893.html
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в мире, швеция, турция, финляндия, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, фетхуллах гюлен, нато, евросоюз, рабочая партия курдистана
В мире, Швеция, Турция, Финляндия, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, Фетхуллах Гюлен, НАТО, Евросоюз, Рабочая партия Курдистана
Швеция выдала Турции разыскиваемого по делу Рабочей партии Курдистана

YeniŞafak: Швеция выдала Турции разыскиваемого по делу Рабочей партии Курдистана

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции
Сотрудники правоохранительных органов Турции - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости. Швеция выдала Турции разыскиваемого по делу запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на замглавы турецкого МИД Бурака Акчапара.
Парламентская комиссия Турции по иностранным делам в четверг начнет рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО.
Великое национальное собрание Турции - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
В Турции призвали парламент обсудить не членство Швеции, а выход из НАТО
Вчера, 09:55
«
"Швеция выдала человека, находящегося в розыске по делу РПК", - сообщила газета.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
Турецкие СМИ сообщали в августе, что из 70 человек, экстрадировать которых Анкара требовала у Стокгольма, ссылаясь на их связи с РПК и FETO (организация Фетхуллаха Гюлена, также запрещенная в Турции), Швеция передала всего четырех.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Телохранитель Эрдогана спас его от нападения пчелы
Вчера, 12:38
 
В миреШвецияТурцияФинляндияРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс СтолтенбергФетхуллах ГюленНАТОЕвросоюзРабочая партия Курдистана
 
 
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