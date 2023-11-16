https://ria.ru/20231116/kurd-1909876004.html
Швеция выдала Турции разыскиваемого по делу Рабочей партии Курдистана
Швеция выдала Турции разыскиваемого по делу Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 16.11.2023
Швеция выдала Турции разыскиваемого по делу Рабочей партии Курдистана
Швеция выдала Турции разыскиваемого по делу запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на замглавы турецкого... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:43
2023-11-16T16:43
2023-11-16T16:43
в мире
швеция
турция
финляндия
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
фетхуллах гюлен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604235498_0:156:3361:2047_1920x0_80_0_0_b51a4d4d044aa690b24c94edfdcc2362.jpg
АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости. Швеция выдала Турции разыскиваемого по делу запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на замглавы турецкого МИД Бурака Акчапара. Парламентская комиссия Турции по иностранным делам в четверг начнет рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО. "Швеция выдала человека, находящегося в розыске по делу РПК", - сообщила газета. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью. Турецкие СМИ сообщали в августе, что из 70 человек, экстрадировать которых Анкара требовала у Стокгольма, ссылаясь на их связи с РПК и FETO (организация Фетхуллаха Гюлена, также запрещенная в Турции), Швеция передала всего четырех.
https://ria.ru/20231116/turtsiya-1909758893.html
https://ria.ru/20231116/pchela-1909800931.html
швеция
турция
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604235498_632:161:3147:2047_1920x0_80_0_0_adadde86088d8ed37c8742785e235b58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, турция, финляндия, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, фетхуллах гюлен, нато, евросоюз, рабочая партия курдистана
В мире, Швеция, Турция, Финляндия, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, Фетхуллах Гюлен, НАТО, Евросоюз, Рабочая партия Курдистана
Швеция выдала Турции разыскиваемого по делу Рабочей партии Курдистана
YeniŞafak: Швеция выдала Турции разыскиваемого по делу Рабочей партии Курдистана