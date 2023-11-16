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Пограничники рассказали о работе КПП на финско-российской границе - РИА Новости, 16.11.2023
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13:48 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/kpp-1909821603.html
Пограничники рассказали о работе КПП на финско-российской границе
Пограничники рассказали о работе КПП на финско-российской границе - РИА Новости, 16.11.2023
Пограничники рассказали о работе КПП на финско-российской границе
Пропускные пункты на юго-востоке Финляндии на границе с Россией, где финские власти после сообщений о возможном закрытии КПП в последние дни регистрируют... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:48
2023-11-16T13:48
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя – РИА Новости. Пропускные пункты на юго-востоке Финляндии на границе с Россией, где финские власти после сообщений о возможном закрытии КПП в последние дни регистрируют большое количество обращений за убежищем, по данным на 13.00 мск четверга работают в обычном режиме, сообщил РИА Новости дежурный представитель пункта пересечения Ваалимаа.Ожидается, что правительство Финляндии объявит о закрытии всех КПП или только отдельных пунктов пересечения на российской границе в 14.30 мск, сообщила со ссылкой на источники крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat."Граница юго-восточной Финляндии в этот момент работает как обычно, как на въезд, так и выезд", - сказал он.Пограничники юго-восточной Финляндии заявили, что смогут отреагировать оперативно, если власти примут решение о новых ограничениях или закрытии границы."Мы примем меры немедленно, в зависимости от того, какое решение будет принято", – сообщил общественному вещателю Yle заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари.По данным финских пограничников, за прошедшую ночь прибыло пять просителей убежища через российскую границу. Всего с начала года 335 человек, сообщает газета Helsingin Sanomat.
https://ria.ru/20231115/finlyandiya-1909665691.html
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
Пограничники рассказали о работе КПП на финско-российской границе

Пограничники: КПП на финско-российской границе работают в обычном режиме

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкГосударственные пункты пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа"
Государственные пункты пропуска Брусничное и Нуйямаа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Государственные пункты пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа". Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя – РИА Новости. Пропускные пункты на юго-востоке Финляндии на границе с Россией, где финские власти после сообщений о возможном закрытии КПП в последние дни регистрируют большое количество обращений за убежищем, по данным на 13.00 мск четверга работают в обычном режиме, сообщил РИА Новости дежурный представитель пункта пересечения Ваалимаа.
Ожидается, что правительство Финляндии объявит о закрытии всех КПП или только отдельных пунктов пересечения на российской границе в 14.30 мск, сообщила со ссылкой на источники крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.
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"Граница юго-восточной Финляндии в этот момент работает как обычно, как на въезд, так и выезд", - сказал он.
Пограничники юго-восточной Финляндии заявили, что смогут отреагировать оперативно, если власти примут решение о новых ограничениях или закрытии границы.
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"Мы примем меры немедленно, в зависимости от того, какое решение будет принято", – сообщил общественному вещателю Yle заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари.
По данным финских пограничников, за прошедшую ночь прибыло пять просителей убежища через российскую границу. Всего с начала года 335 человек, сообщает газета Helsingin Sanomat.
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