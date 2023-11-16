https://ria.ru/20231116/kpp-1909821603.html
Пограничники рассказали о работе КПП на финско-российской границе
Пограничники рассказали о работе КПП на финско-российской границе - РИА Новости, 16.11.2023
Пограничники рассказали о работе КПП на финско-российской границе
Пропускные пункты на юго-востоке Финляндии на границе с Россией, где финские власти после сообщений о возможном закрытии КПП в последние дни регистрируют... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:48
2023-11-16T13:48
2023-11-16T13:48
в мире
финляндия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49923/90/499239001_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_3f7349f9be193adf5d3438f85f09582e.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя – РИА Новости. Пропускные пункты на юго-востоке Финляндии на границе с Россией, где финские власти после сообщений о возможном закрытии КПП в последние дни регистрируют большое количество обращений за убежищем, по данным на 13.00 мск четверга работают в обычном режиме, сообщил РИА Новости дежурный представитель пункта пересечения Ваалимаа.Ожидается, что правительство Финляндии объявит о закрытии всех КПП или только отдельных пунктов пересечения на российской границе в 14.30 мск, сообщила со ссылкой на источники крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat."Граница юго-восточной Финляндии в этот момент работает как обычно, как на въезд, так и выезд", - сказал он.Пограничники юго-восточной Финляндии заявили, что смогут отреагировать оперативно, если власти примут решение о новых ограничениях или закрытии границы."Мы примем меры немедленно, в зависимости от того, какое решение будет принято", – сообщил общественному вещателю Yle заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари.По данным финских пограничников, за прошедшую ночь прибыло пять просителей убежища через российскую границу. Всего с начала года 335 человек, сообщает газета Helsingin Sanomat.
https://ria.ru/20231115/finlyandiya-1909665691.html
https://ria.ru/20231115/oskvernenie-1909525178.html
https://ria.ru/20231114/ostrova-1909349538.html
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49923/90/499239001_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_3197c4899442a4f653a6d2e616266a84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
Пограничники рассказали о работе КПП на финско-российской границе
Пограничники: КПП на финско-российской границе работают в обычном режиме
ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя – РИА Новости.
Пропускные пункты
на юго-востоке Финляндии на границе с Россией, где финские власти после сообщений о возможном закрытии КПП в последние дни регистрируют большое количество обращений за убежищем, по данным на 13.00 мск четверга работают в обычном режиме, сообщил РИА Новости дежурный представитель пункта пересечения Ваалимаа.
Ожидается, что правительство Финляндии объявит о закрытии всех КПП или только отдельных пунктов пересечения на российской границе в 14.30 мск, сообщила со ссылкой на источники крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.
МИД назвал дезинформацией обвинения от Финляндии в отправке беженцев
"Граница юго-восточной Финляндии в этот момент работает как обычно, как на въезд, так и выезд", - сказал он.
Пограничники юго-восточной Финляндии заявили, что смогут отреагировать оперативно, если власти примут решение о новых ограничениях или закрытии границы.
СК проведет проверку из-за осквернения могилы советских воинов в Финляндии
"Мы примем меры немедленно, в зависимости от того, какое решение будет принято", – сообщил общественному вещателю Yle заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари.
По данным финских пограничников, за прошедшую ночь прибыло пять просителей убежища через российскую границу. Всего с начала года 335 человек, сообщает газета Helsingin Sanomat.
Финляндия не планирует мер против консульства России на Аландских островах