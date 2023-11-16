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Подведены итоги 5-го Всероссийского конкурса "Надежный партнер – Экология"

Подведены итоги 5-го Всероссийского конкурса "Надежный партнер – Экология" - РИА Новости, 16.11.2023

Подведены итоги 5-го Всероссийского конкурса "Надежный партнер – Экология"

Итоги V Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер – Экология" подведены в Москве на площадке пресс-центра МИА... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:52

2023-11-16T20:52

2023-11-16T20:52

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МОСКВА, 16 ноя - Ассоциация "Надежный партнер". Итоги V Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер – Экология" подведены в Москве на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня". Конкурс "Надежный партнер – Экология" проводится Ассоциацией "Надежный партнер" совместно с Российским экологическим обществом при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, министерства природных ресурсов и экологии РФ, правительства города Москвы. В этом году конкурс проводился по пяти направлениям: малые и средние предприятия, некоммерческие организации, крупные предприятия, бюджетные организации, учебные заведения. В соответствии с условиями, к участию было допущено более 200 организаций. Каждый проект рассматривался экспертами, а поддержать проект можно было через онлайн голосование. Согласно стартовым условиям, все представленные проекты или уже реализованы или находится в продвинутой стадии реализации, эффект от проекта может быть посчитан, оценен независимыми экспертами, а опыт тиражирован в других регионах, компаниях или организациях. Среди лауреатов конкурса отмечены проекты крупнейших российских компаний "ЛУКОЙЛ", "РЖД", "Транснефть", "СУЭК", "НОВАТЭК", "РУСАЛ", НЛМК, "Россети Сибирь", "Норильский никель", "ММК" и других, а также проекты городов и регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Татарстана, Вологды, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также проекты ряда учебных заведений высшего, общего и начального образования. В целом по всем номинациям отобрано 54 победителя. Обращаясь к участникам конкурса "Надежный партнер – Экология", первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов подчеркнул, что все номинации конкурса соответствуют национальной программе "Экология". "Цель конкурса – поиск наиболее успешных и эффективных региональных проектов в сфере экологии для их дальнейшего тиражирования по всей стране. Конкурс охватил ключевые направления национального проекта "Экология" – это эффективное повышение качества воздуха, борьба с отходами, сохранение водных объектов, сохранение экологического биоразнообразия. Очень важно также то, что в фокусе экспертов конкурса находятся проекты по экологическому просвещению", - сказал он на торжественной церемонии подведения итогов конкурса. "Пять лет - это серьезный возраст для конкурса. И вы, его участники, доказали, что защита окружающей среды и бережное отношение к природе, это не пустые, красивые слова, а основополагающие факторы нашего развития. Сегодня мы награждаем самых лучших и достойных в сфере экологии", - отметил на торжественной церемонии подведения итогов конкурса заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров. Привлечение к конкурсу участников самого разного уровня позволило сделать его по настоящему общенациональным, подчеркнула сопредседатель экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. "Масштаб конкурса поражает. Он задействует самые разные организации самого разного уровня, начиная от общеобразовательных школ, заканчивая крупнейшими корпорациями России. Это значит, что конкурс вызывает доверие и интерес, как у самых маленьких граждан России, так и огромных мейджоров", - сказала она. "Одно из самых важных в этом конкурсе – это качественная экологическая экспертиза. В конкурсной комиссии работают более 10 экспертов высшей категории, способных действительно оценить каждый проект комплексно. Высокий экспертный состав и наличие большого количества участников позволил сформировать в России настоящий институт экологической репутации", - резюмировал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Даты проведения VI Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер – Экология" будут определены на заседании Организационного комитета в январе-феврале 2024 года. Всероссийский конкурс по отбору лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер — Экология" организован в целях оказания содействия федеральным и региональным органам государственной власти в эффективной реализации национального проекта "Экология". Его главной задачей является выявление наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик и проектов для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей стране. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы, россия, москва, санкт-петербург, совет федерации рф, лукойл, ржд, рашид исмаилов