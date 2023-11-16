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В Сибири нашли книгу, изданную в 1570 году - РИА Новости, 16.11.2023
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Хорошие новости
 
10:41 16.11.2023 (обновлено: 16:26 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/kniga-1909768558.html
В Сибири нашли книгу, изданную в 1570 году
В Сибири нашли книгу, изданную в 1570 году - РИА Новости, 16.11.2023
В Сибири нашли книгу, изданную в 1570 году
В Новосибирске нашли пятый, ранее неизвестный экземпляр Псалтири с часословцем, изданный русским первопечатником Иваном Федоровым в Польше в 1570 году, сообщила РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:41
2023-11-16T16:26
польша
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российская академия наук
российская национальная библиотека
саратовский государственный университет
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НОВОСИБИРСК, 16 ноя — РИА Новости. В Новосибирске нашли пятый, ранее неизвестный экземпляр Псалтири с часословцем, изданный русским первопечатником Иваном Федоровым в Польше в 1570 году, сообщила Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) Сибирского отделения РАН.&quot;Сотрудники отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН в ходе изучения книжных фондов епархиальных собраний Новосибирской области столкнулись с крайне интересным экземпляром. Более тщательная экспертиза позволила определить, что перед археографами — Псалтирь с часословцем, изданная русским первопечатником Иваном Федоровым в Заблудове в 1570 году&quot;, — говорится в релизе.В библиотеке пояснили, что до сих пор было известно всего четыре экземпляра этого издания, из которых лишь два были обнаружены в России. Пятый нашелся в библиотеке Новосибирской православной духовной семинарии при плановом обследовании церковных книгохранилищ. Одно из четырех известных миру изданий этой книги сейчас находится в библиотеке Ламбетского дворца в Лондоне, второе — в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга, третье — в научной библиотеке Саратовского государственного университета, еще один экземпляр хранится во Львове. Специалисты рассказали, что, как и многие другие издания русских первопечатников, книга сохранилась в дефектном виде. Многих листов, в том числе с выходными данными, не хватает. Сомнения в том, что это за книга, развеяли водяные знаки на ее страницах. По ним эксперты установили, что это точно экземпляр, напечатанный Федоровым в 1570 году. После обнаружения книги в ГПНТБ СО РАН состоялась конференция "Наследие Ивана Федорова на сибирской земле". Участие в ней приняли ученые, священнослужители, студенты. С приветственными словами к участникам обратились митрополит Новосибирский и Бердский Никодим и председатель СО РАН Валентин Пармон.
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польша, новосибирская область, россия, российская академия наук, российская национальная библиотека, саратовский государственный университет
Польша, Новосибирская область, Россия, Российская академия наук, Российская национальная библиотека, Саратовский государственный университет, Хорошие новости
В Сибири нашли книгу, изданную в 1570 году

В Сибири нашли книгу, изданную в 1570 году первопечатником Федоровым

© Фото : ГПНТБ СО РАНПсалтирь с часословцем, изданная русским первопечатником Иваном Федоровым в Заблудове в 1570 году
Псалтирь с часословцем, изданная русским первопечатником Иваном Федоровым в Заблудове в 1570 году - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : ГПНТБ СО РАН
Псалтирь с часословцем, изданная русским первопечатником Иваном Федоровым в Заблудове в 1570 году
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НОВОСИБИРСК, 16 ноя — РИА Новости. В Новосибирске нашли пятый, ранее неизвестный экземпляр Псалтири с часословцем, изданный русским первопечатником Иваном Федоровым в Польше в 1570 году, сообщила Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) Сибирского отделения РАН.
«

"Сотрудники отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН в ходе изучения книжных фондов епархиальных собраний Новосибирской области столкнулись с крайне интересным экземпляром. Более тщательная экспертиза позволила определить, что перед археографами — Псалтирь с часословцем, изданная русским первопечатником Иваном Федоровым в Заблудове в 1570 году", — говорится в релизе.

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В библиотеке пояснили, что до сих пор было известно всего четыре экземпляра этого издания, из которых лишь два были обнаружены в России. Пятый нашелся в библиотеке Новосибирской православной духовной семинарии при плановом обследовании церковных книгохранилищ.
Одно из четырех известных миру изданий этой книги сейчас находится в библиотеке Ламбетского дворца в Лондоне, второе — в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга, третье — в научной библиотеке Саратовского государственного университета, еще один экземпляр хранится во Львове.
Специалисты рассказали, что, как и многие другие издания русских первопечатников, книга сохранилась в дефектном виде. Многих листов, в том числе с выходными данными, не хватает. Сомнения в том, что это за книга, развеяли водяные знаки на ее страницах. По ним эксперты установили, что это точно экземпляр, напечатанный Федоровым в 1570 году.
После обнаружения книги в ГПНТБ СО РАН состоялась конференция "Наследие Ивана Федорова на сибирской земле". Участие в ней приняли ученые, священнослужители, студенты. С приветственными словами к участникам обратились митрополит Новосибирский и Бердский Никодим и председатель СО РАН Валентин Пармон.
 
Хорошие новостиПольшаНовосибирская областьРоссияРоссийская академия наукРоссийская национальная библиотекаСаратовский государственный университет
 
 
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