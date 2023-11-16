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Темрезов: за 11 лет в КЧР построили свыше 130 спортивных объектов - РИА Новости, 16.11.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
12:59 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/kchr-1909806428.html
Темрезов: за 11 лет в КЧР построили свыше 130 спортивных объектов
Темрезов: за 11 лет в КЧР построили свыше 130 спортивных объектов - РИА Новости, 16.11.2023
Темрезов: за 11 лет в КЧР построили свыше 130 спортивных объектов
В Карачаево-Черкесии с 2012 года построено более 130 спортивных объектов, а количество граждан, систематически занимающихся спортом, увеличилось в пять раз,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:59
2023-11-16T12:59
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
карачаевск
теберда
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 16 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с 2012 года построено более 130 спортивных объектов, а количество граждан, систематически занимающихся спортом, увеличилось в пять раз, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале. По словам Темрезова, строительство новых современных спорткомплексов в регионе продолжается: четыре из них откроются до конца этого года. Это физкультурно-оздоровительные комплексы в ауле Сары-Тюзе и станице Зеленчукской, стадион в городе Карачаевске и ФОК в селе Чапаевском. "С 2012 года в республике построено более 130 спортивных объектов. Уверенно растет и количество граждан, занимающихся спортом: в Карачаево-Черкесии за последние 10 лет их количество увеличилось с 11% до 55,5 %", - написал Темрезов. Он анонсировал, что в 2024 году реализация масштабных строительных проектов в сфере спорта продолжится: планируется открытие ледового катка в Карачаевске, спорткомплексов в Теберде, Курджинове, Хабезе и Зеленчукской, а также трех "умных" спортплощадок.
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карачаево-черкесская республика (кчр), карачаевск, теберда, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Карачаевск, Теберда, Рашид Темрезов
Темрезов: за 11 лет в КЧР построили свыше 130 спортивных объектов

Темрезов: за 11 лет в Карачаеов-Черкесии построили свыше 130 спортивных объектов

© Фото : пресс-служба главы Карачаево-Черкесской РеспубликиЗдание физкультурно-оздоровительного комплекса в Сары-Тюзе, Карачаево-Черкесская Республика
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в Сары-Тюзе, Карачаево-Черкесская Республика - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в Сары-Тюзе, Карачаево-Черкесская Республика
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 16 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с 2012 года построено более 130 спортивных объектов, а количество граждан, систематически занимающихся спортом, увеличилось в пять раз, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.
По словам Темрезова, строительство новых современных спорткомплексов в регионе продолжается: четыре из них откроются до конца этого года. Это физкультурно-оздоровительные комплексы в ауле Сары-Тюзе и станице Зеленчукской, стадион в городе Карачаевске и ФОК в селе Чапаевском.
«
"С 2012 года в республике построено более 130 спортивных объектов. Уверенно растет и количество граждан, занимающихся спортом: в Карачаево-Черкесии за последние 10 лет их количество увеличилось с 11% до 55,5 %", - написал Темрезов.
Он анонсировал, что в 2024 году реализация масштабных строительных проектов в сфере спорта продолжится: планируется открытие ледового катка в Карачаевске, спорткомплексов в Теберде, Курджинове, Хабезе и Зеленчукской, а также трех "умных" спортплощадок.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаево-Черкесская республика (КЧР)КарачаевскТебердаРашид Темрезов
 
 
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