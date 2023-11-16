Темрезов: за 11 лет в КЧР построили свыше 130 спортивных объектов
Темрезов: за 11 лет в Карачаеов-Черкесии построили свыше 130 спортивных объектов
© Фото : пресс-служба главы Карачаево-Черкесской РеспубликиЗдание физкультурно-оздоровительного комплекса в Сары-Тюзе, Карачаево-Черкесская Республика
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в Сары-Тюзе, Карачаево-Черкесская Республика
ЧЕРКЕССК, 16 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с 2012 года построено более 130 спортивных объектов, а количество граждан, систематически занимающихся спортом, увеличилось в пять раз, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.
По словам Темрезова, строительство новых современных спорткомплексов в регионе продолжается: четыре из них откроются до конца этого года. Это физкультурно-оздоровительные комплексы в ауле Сары-Тюзе и станице Зеленчукской, стадион в городе Карачаевске и ФОК в селе Чапаевском.
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"С 2012 года в республике построено более 130 спортивных объектов. Уверенно растет и количество граждан, занимающихся спортом: в Карачаево-Черкесии за последние 10 лет их количество увеличилось с 11% до 55,5 %", - написал Темрезов.
Он анонсировал, что в 2024 году реализация масштабных строительных проектов в сфере спорта продолжится: планируется открытие ледового катка в Карачаевске, спорткомплексов в Теберде, Курджинове, Хабезе и Зеленчукской, а также трех "умных" спортплощадок.