https://ria.ru/20231116/kchr-1909806428.html

Темрезов: за 11 лет в КЧР построили свыше 130 спортивных объектов

Темрезов: за 11 лет в КЧР построили свыше 130 спортивных объектов - РИА Новости, 16.11.2023

Темрезов: за 11 лет в КЧР построили свыше 130 спортивных объектов

В Карачаево-Черкесии с 2012 года построено более 130 спортивных объектов, а количество граждан, систематически занимающихся спортом, увеличилось в пять раз,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:59

2023-11-16T12:59

2023-11-16T12:59

карачаево-черкесская республика

карачаево-черкесская республика (кчр)

карачаевск

теберда

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 16 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с 2012 года построено более 130 спортивных объектов, а количество граждан, систематически занимающихся спортом, увеличилось в пять раз, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале. По словам Темрезова, строительство новых современных спорткомплексов в регионе продолжается: четыре из них откроются до конца этого года. Это физкультурно-оздоровительные комплексы в ауле Сары-Тюзе и станице Зеленчукской, стадион в городе Карачаевске и ФОК в селе Чапаевском. "С 2012 года в республике построено более 130 спортивных объектов. Уверенно растет и количество граждан, занимающихся спортом: в Карачаево-Черкесии за последние 10 лет их количество увеличилось с 11% до 55,5 %", - написал Темрезов. Он анонсировал, что в 2024 году реализация масштабных строительных проектов в сфере спорта продолжится: планируется открытие ледового катка в Карачаевске, спорткомплексов в Теберде, Курджинове, Хабезе и Зеленчукской, а также трех "умных" спортплощадок.

карачаевск

теберда

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Ольга Фомченкова

карачаево-черкесская республика (кчр), карачаевск, теберда, рашид темрезов