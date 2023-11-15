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Рост заболеваемости в Москве продлится до зимних каникул, заявил эксперт - РИА Новости, 15.11.2023
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03:35 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/zabolevaemost-1909497160.html
Рост заболеваемости в Москве продлится до зимних каникул, заявил эксперт
Рост заболеваемости в Москве продлится до зимних каникул, заявил эксперт - РИА Новости, 15.11.2023
Рост заболеваемости в Москве продлится до зимних каникул, заявил эксперт
Повышение заболеваемости коронавирусом и другими респираторными инфекциями в Москве обусловлено сезоном и может продлиться вплоть до зимних каникул, при этом... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T03:35
2023-11-15T03:35
общество
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николай малышев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Повышение заболеваемости коронавирусом и другими респираторными инфекциями в Москве обусловлено сезоном и может продлиться вплоть до зимних каникул, при этом отмечается обычное количество заболевших, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. "Теперь коронавирус считается сезонным заболеванием. Сейчас осень, далее - зима, в это время идет повышение. Оно обычно идет до зимних каникул, потом оно прерывается, потому что школы в это время не работают, потом опять возможно повышение", - рассказал Малышев. Он отметил, что сейчас отмечается обычное количество заболевших всеми сезонными вирусами, в рамках того, что наблюдалось до ковидной пандемии, "ничего экстравыдающегося нет". "Прогноз зависит от многих значений и точную цифру вряд ли кто может назвать. Так или иначе, от ковида иммунитет есть у людей, - и прививались в свое время, и переболели. Сейчас мы видим, что новые штаммы более летучие, более заразные, но менее тяжелые, поэтому это несколько нивелируется", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, какие цифры можно ожидать на пике подъема заболеваемости. Врач добавил, что при любом подъеме заболеваемости надо избегать большого скопления людей, например, посещать магазины, когда там меньше людей. При этом собеседник агентства уточнил, что обязанности носить маску нет, но если человек чувствует, что его здоровье находится не на должном уровне, можно ее надеть, как уже делают многие пожилые люди. Ранее федеральный штаб по коронавирусу опубликовал сводку, согласно которой с 6 ноября по 12 ноября в Москве выявлено 8173 случая COVID-19. При этом в октябре показатели колебались в диапазоне от 4 до 6 тысяч случаев в неделю.
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общество, здоровье - общество, москва, николай малышев, россия
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Николай Малышев, Россия
Рост заболеваемости в Москве продлится до зимних каникул, заявил эксперт

Малышев: рост заболеваемости в Москве продлится до зимних каникул в рамках нормы

© Depositphotos.com / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Depositphotos.com / racorn
Простуженный мужчина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Повышение заболеваемости коронавирусом и другими респираторными инфекциями в Москве обусловлено сезоном и может продлиться вплоть до зимних каникул, при этом отмечается обычное количество заболевших, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
«
"Теперь коронавирус считается сезонным заболеванием. Сейчас осень, далее - зима, в это время идет повышение. Оно обычно идет до зимних каникул, потом оно прерывается, потому что школы в это время не работают, потом опять возможно повышение", - рассказал Малышев.
Он отметил, что сейчас отмечается обычное количество заболевших всеми сезонными вирусами, в рамках того, что наблюдалось до ковидной пандемии, "ничего экстравыдающегося нет".
"Прогноз зависит от многих значений и точную цифру вряд ли кто может назвать. Так или иначе, от ковида иммунитет есть у людей, - и прививались в свое время, и переболели. Сейчас мы видим, что новые штаммы более летучие, более заразные, но менее тяжелые, поэтому это несколько нивелируется", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, какие цифры можно ожидать на пике подъема заболеваемости.
Врач добавил, что при любом подъеме заболеваемости надо избегать большого скопления людей, например, посещать магазины, когда там меньше людей. При этом собеседник агентства уточнил, что обязанности носить маску нет, но если человек чувствует, что его здоровье находится не на должном уровне, можно ее надеть, как уже делают многие пожилые люди.
Ранее федеральный штаб по коронавирусу опубликовал сводку, согласно которой с 6 ноября по 12 ноября в Москве выявлено 8173 случая COVID-19. При этом в октябре показатели колебались в диапазоне от 4 до 6 тысяч случаев в неделю.
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