https://ria.ru/20231115/upts-1909492222.html

Адвокат Киевской лавры предупредил о фейках от выдающих себя за него людей

Адвокат Киевской лавры предупредил о фейках от выдающих себя за него людей - РИА Новости, 15.11.2023

Адвокат Киевской лавры предупредил о фейках от выдающих себя за него людей

Представляющий интересы Киево-Печерской Лавры адвокат протоиерей Никита Чекман заявил в своем Telegram-канале, что злоумышленники пишут священникам разных... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T01:24

2023-11-15T01:24

2023-11-15T02:01

религия

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ситуация вокруг упц

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религия

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Представляющий интересы Киево-Печерской Лавры адвокат протоиерей Никита Чекман заявил в своем Telegram-канале, что злоумышленники пишут священникам разных епархий канонической Украинской православной церкви (УПЦ), пытаясь выдать себя за него для получения сведений о юридической защите церкви. "Друзья, сегодня продолжаются попытки злоумышленников выдать себя за меня. Они и далее пишут священнослужителем различных епархий с целью получить хоть какую-то информацию о делах юридической защиты. Прошу быть осторожными и не поддаваться на провокации! Проверяйте, с кем общаетесь, не разглашайте никаких сведений врагам Церкви Христовой", – написал адвокат. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

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украина, россия, ситуация вокруг упц, в мире, религия