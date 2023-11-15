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Адвокат Киевской лавры предупредил о фейках от выдающих себя за него людей - РИА Новости, 15.11.2023
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Религия
 
01:24 15.11.2023 (обновлено: 02:01 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/upts-1909492222.html
Адвокат Киевской лавры предупредил о фейках от выдающих себя за него людей
Адвокат Киевской лавры предупредил о фейках от выдающих себя за него людей - РИА Новости, 15.11.2023
Адвокат Киевской лавры предупредил о фейках от выдающих себя за него людей
Представляющий интересы Киево-Печерской Лавры адвокат протоиерей Никита Чекман заявил в своем Telegram-канале, что злоумышленники пишут священникам разных... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T01:24
2023-11-15T02:01
религия
украина
россия
ситуация вокруг упц
в мире
религия
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Представляющий интересы Киево-Печерской Лавры адвокат протоиерей Никита Чекман заявил в своем Telegram-канале, что злоумышленники пишут священникам разных епархий канонической Украинской православной церкви (УПЦ), пытаясь выдать себя за него для получения сведений о юридической защите церкви. "Друзья, сегодня продолжаются попытки злоумышленников выдать себя за меня. Они и далее пишут священнослужителем различных епархий с целью получить хоть какую-то информацию о делах юридической защиты. Прошу быть осторожными и не поддаваться на провокации! Проверяйте, с кем общаетесь, не разглашайте никаких сведений врагам Церкви Христовой", – написал адвокат. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, россия, ситуация вокруг упц, в мире, религия
Религия, Украина, Россия, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Религия
Адвокат Киевской лавры предупредил о фейках от выдающих себя за него людей

Адвокат Киевской лавры: злоумышленники пишут священникам УПЦ

© Фото : Киево-Печерская Лавра УПЦСотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Киево-Печерская Лавра УПЦ
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Представляющий интересы Киево-Печерской Лавры адвокат протоиерей Никита Чекман заявил в своем Telegram-канале, что злоумышленники пишут священникам разных епархий канонической Украинской православной церкви (УПЦ), пытаясь выдать себя за него для получения сведений о юридической защите церкви.
"Друзья, сегодня продолжаются попытки злоумышленников выдать себя за меня. Они и далее пишут священнослужителем различных епархий с целью получить хоть какую-то информацию о делах юридической защиты. Прошу быть осторожными и не поддаваться на провокации! Проверяйте, с кем общаетесь, не разглашайте никаких сведений врагам Церкви Христовой", – написал адвокат.
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13 ноября, 15:17
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
 
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