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Толстой призвал сделать русский язык в странах бывшего СССР межнациональным - РИА Новости, 15.11.2023
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15:11 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/tolstoy-1909607385.html
Толстой призвал сделать русский язык в странах бывшего СССР межнациональным
Толстой призвал сделать русский язык в странах бывшего СССР межнациональным - РИА Новости, 15.11.2023
Толстой призвал сделать русский язык в странах бывшего СССР межнациональным
Для того, чтобы Россия не находилась в пассивной позиции в отношении мигрантов, русский язык должен стать языком межнационального общения на всех территориях... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:11
2023-11-15T15:11
россия
петр толстой
госдума рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Для того, чтобы Россия не находилась в пассивной позиции в отношении мигрантов, русский язык должен стать языком межнационального общения на всех территориях бывших советских республик, заявил вице-спикер ГД Петр Толстой в Telegram-канале."Русский язык должен быть языком межнационального общения на территории всех бывших советских республик. К сожалению, сегодня Россия находится в пассивной позиции в отношении мигрантов", - написал Толстой.Он добавил, что важно также развивать систему русских школ в странах бывших республик СССР, так как сегодня русский язык как язык межнационального общения используется только в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане. "А вот в тех же Армении, Узбекистане, Таджикистане и прочих государствах – нет. И не за наш счет там нужно строить русскоязычные школы, развивать "убитую" в 90-ые годы советскую систему интеграции, а делать это предлагаю за счет вышеперечисленных государств самостоятельно, из тех доходов, которые их граждане присылают на Родину, работая в России", - заключил парламентарий.
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россия, петр толстой, госдума рф
Россия, Петр Толстой, Госдума РФ
Толстой призвал сделать русский язык в странах бывшего СССР межнациональным

Толстой: русский язык должен стать межнациональным на территории бывшего СССР

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПетр Толстой
Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Петр Толстой. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Для того, чтобы Россия не находилась в пассивной позиции в отношении мигрантов, русский язык должен стать языком межнационального общения на всех территориях бывших советских республик, заявил вице-спикер ГД Петр Толстой в Telegram-канале.
"Русский язык должен быть языком межнационального общения на территории всех бывших советских республик. К сожалению, сегодня Россия находится в пассивной позиции в отношении мигрантов", - написал Толстой.
Он добавил, что важно также развивать систему русских школ в странах бывших республик СССР, так как сегодня русский язык как язык межнационального общения используется только в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане.
"А вот в тех же Армении, Узбекистане, Таджикистане и прочих государствах – нет. И не за наш счет там нужно строить русскоязычные школы, развивать "убитую" в 90-ые годы советскую систему интеграции, а делать это предлагаю за счет вышеперечисленных государств самостоятельно, из тех доходов, которые их граждане присылают на Родину, работая в России", - заключил парламентарий.
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РоссияПетр ТолстойГосдума РФ
 
 
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