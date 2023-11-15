https://ria.ru/20231115/tolstoy-1909607385.html
Толстой призвал сделать русский язык в странах бывшего СССР межнациональным
Толстой призвал сделать русский язык в странах бывшего СССР межнациональным - РИА Новости, 15.11.2023
Толстой призвал сделать русский язык в странах бывшего СССР межнациональным
Для того, чтобы Россия не находилась в пассивной позиции в отношении мигрантов, русский язык должен стать языком межнационального общения на всех территориях... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:11
2023-11-15T15:11
2023-11-15T15:11
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петр толстой
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Для того, чтобы Россия не находилась в пассивной позиции в отношении мигрантов, русский язык должен стать языком межнационального общения на всех территориях бывших советских республик, заявил вице-спикер ГД Петр Толстой в Telegram-канале."Русский язык должен быть языком межнационального общения на территории всех бывших советских республик. К сожалению, сегодня Россия находится в пассивной позиции в отношении мигрантов", - написал Толстой.Он добавил, что важно также развивать систему русских школ в странах бывших республик СССР, так как сегодня русский язык как язык межнационального общения используется только в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане. "А вот в тех же Армении, Узбекистане, Таджикистане и прочих государствах – нет. И не за наш счет там нужно строить русскоязычные школы, развивать "убитую" в 90-ые годы советскую систему интеграции, а делать это предлагаю за счет вышеперечисленных государств самостоятельно, из тех доходов, которые их граждане присылают на Родину, работая в России", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20231113/kirgiziya-1909120052.html
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россия, петр толстой, госдума рф
Россия, Петр Толстой, Госдума РФ
Толстой призвал сделать русский язык в странах бывшего СССР межнациональным
Толстой: русский язык должен стать межнациональным на территории бывшего СССР