https://ria.ru/20231115/terakt-1909626672.html

Прокурор сообщила новые детали в деле Треповой

Прокурор сообщила новые детали в деле Треповой - РИА Новости, 15.11.2023

Прокурор сообщила новые детали в деле Треповой

Дарья Трепова получила 132 тысячи рублей на криптокошелек при подготовке убийства военкора Владлена Татарского, заявила прокурор в суде. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:20

2023-11-15T16:20

2023-11-15T17:41

россия

происшествия

санкт-петербург

владлен татарский

москва

взрыв в кафе в петербурге

леонид волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Дарья Трепова получила 132 тысячи рублей на криптокошелек при подготовке убийства военкора Владлена Татарского, заявила прокурор в суде."До 1 апреля 2023 года Трепова получила около 132 тысячи рублей на зарегистрированный для этих целей криптокошелек и использовала их для подготовки теракта — были приобретены билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирная продукция, открытки на тему СВО — и на личные нужды", — сообщила она.Уточняется, что обвиняемая активировала замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство (СВУ) еще до встречи с Татарским в кафе, "для этого она перевела его в боевое положение"."После неизвестное лицо дистанционно по эстонскому номеру с приобретенной на территории Украины сим-картой привело его в действие, после чего произошел его взрыв", — пояснила прокурор.Сама Трепова признала вину частично: она якобы не знала, что в гипсовом бюсте была заложена взрывчатка.Сегодня в Петербурге в здании 1-го Западного окружного военного суда проходит первое выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда, рассматривающего по существу дело о теракте.По версии следствия, Трепова вошла в состав орггруппы для совершения теракта, чтобы дестабилизировать органы власти и вынудить их завершить спецоперацию. Согласно отведенной роли и разработанной легенде, обвиняемая, представляясь чужим именем, не раз посещала патриотические мероприятия с участием Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), чтобы войти к нему в доверие.Во время очередной встречи, состоявшейся 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной в Петербурге, Трепова вручила военкору замаскированное под статуэтку взрывное устройство. Журналист погиб, еще 52 человека получили ранения.В тот же день обвиняемая прибыла в квартиру Дмитрия Касинцева, который знал о ее причастности к взрыву и укрывал вплоть до обнаружения и задержания.На допросе Трепова подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, который, по данным ФСБ, ей передал через экспресс-доставку член диверсионно-террористической группы Юрий Денисов, гражданин Украины.Кроме того, как утверждает ведомство, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о "необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Экстремистская организация-иноагент, запрещенная в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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россия, происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, москва, взрыв в кафе в петербурге, леонид волков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фонд борьбы с коррупцией, украина