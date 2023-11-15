Прокурор сообщила новые детали в деле Треповой

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Дарья Трепова получила 132 тысячи рублей на криптокошелек при подготовке убийства военкора Владлена Татарского, заявила прокурор в суде."До 1 апреля 2023 года Трепова получила около 132 тысячи рублей на зарегистрированный для этих целей криптокошелек и использовала их для подготовки теракта — были приобретены билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирная продукция, открытки на тему СВО — и на личные нужды", — сообщила она.Уточняется, что обвиняемая активировала замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство (СВУ) еще до встречи с Татарским в кафе, "для этого она перевела его в боевое положение"."После неизвестное лицо дистанционно по эстонскому номеру с приобретенной на территории Украины сим-картой привело его в действие, после чего произошел его взрыв", — пояснила прокурор.Сама Трепова признала вину частично: она якобы не знала, что в гипсовом бюсте была заложена взрывчатка.Сегодня в Петербурге в здании 1-го Западного окружного военного суда проходит первое выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда, рассматривающего по существу дело о теракте.По версии следствия, Трепова вошла в состав орггруппы для совершения теракта, чтобы дестабилизировать органы власти и вынудить их завершить спецоперацию. Согласно отведенной роли и разработанной легенде, обвиняемая, представляясь чужим именем, не раз посещала патриотические мероприятия с участием Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), чтобы войти к нему в доверие.Во время очередной встречи, состоявшейся 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной в Петербурге, Трепова вручила военкору замаскированное под статуэтку взрывное устройство. Журналист погиб, еще 52 человека получили ранения.В тот же день обвиняемая прибыла в квартиру Дмитрия Касинцева, который знал о ее причастности к взрыву и укрывал вплоть до обнаружения и задержания.На допросе Трепова подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, который, по данным ФСБ, ей передал через экспресс-доставку член диверсионно-террористической группы Юрий Денисов, гражданин Украины.Кроме того, как утверждает ведомство, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о "необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Экстремистская организация-иноагент, запрещенная в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Дарья Трепова получила 132 тысячи рублей на криптокошелек при подготовке убийства военкора Владлена Татарского, заявила прокурор в суде.
"До 1 апреля 2023 года Трепова получила около 132 тысячи рублей на зарегистрированный для этих целей криптокошелек и использовала их для подготовки теракта — были приобретены билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирная продукция, открытки на тему СВО — и на личные нужды", — сообщила она.
Уточняется, что обвиняемая активировала замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство (СВУ) еще до встречи с Татарским в кафе, "для этого она перевела его в боевое положение".
"После неизвестное лицо дистанционно по эстонскому номеру с приобретенной на территории Украины сим-картой привело его в действие, после чего произошел его взрыв", — пояснила прокурор.
Сама Трепова признала вину частично: она якобы не знала, что в гипсовом бюсте была заложена взрывчатка.
Сегодня в Петербурге в здании 1-го Западного окружного военного суда проходит первое выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда, рассматривающего по существу дело о теракте.
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
По версии следствия, Трепова вошла в состав орггруппы для совершения теракта, чтобы дестабилизировать органы власти и вынудить их завершить спецоперацию. Согласно отведенной роли и разработанной легенде, обвиняемая, представляясь чужим именем, не раз посещала патриотические мероприятия с участием Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), чтобы войти к нему в доверие.
Во время очередной встречи, состоявшейся 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной в Петербурге, Трепова вручила военкору замаскированное под статуэтку взрывное устройство. Журналист погиб, еще 52 человека получили ранения.
В тот же день обвиняемая прибыла в квартиру Дмитрия Касинцева, который знал о ее причастности к взрыву и укрывал вплоть до обнаружения и задержания.
На допросе Трепова подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, который, по данным ФСБ, ей передал через экспресс-доставку член диверсионно-террористической группы Юрий Денисов, гражданин Украины.
Кроме того, как утверждает ведомство, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о "необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
Украина убивает
2 апреля, 22:17
* Экстремистская организация-иноагент, запрещенная в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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