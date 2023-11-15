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Прокурор сообщила новые детали в деле Треповой - РИА Новости, 15.11.2023
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16:20 15.11.2023 (обновлено: 17:41 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/terakt-1909626672.html
Прокурор сообщила новые детали в деле Треповой
Прокурор сообщила новые детали в деле Треповой - РИА Новости, 15.11.2023
Прокурор сообщила новые детали в деле Треповой
Дарья Трепова получила 132 тысячи рублей на криптокошелек при подготовке убийства военкора Владлена Татарского, заявила прокурор в суде. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:20
2023-11-15T17:41
россия
происшествия
санкт-петербург
владлен татарский
москва
взрыв в кафе в петербурге
леонид волков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Дарья Трепова получила 132 тысячи рублей на криптокошелек при подготовке убийства военкора Владлена Татарского, заявила прокурор в суде."До 1 апреля 2023 года Трепова получила около 132 тысячи рублей на зарегистрированный для этих целей криптокошелек и использовала их для подготовки теракта — были приобретены билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирная продукция, открытки на тему СВО — и на личные нужды", — сообщила она.Уточняется, что обвиняемая активировала замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство (СВУ) еще до встречи с Татарским в кафе, "для этого она перевела его в боевое положение"."После неизвестное лицо дистанционно по эстонскому номеру с приобретенной на территории Украины сим-картой привело его в действие, после чего произошел его взрыв", — пояснила прокурор.Сама Трепова признала вину частично: она якобы не знала, что в гипсовом бюсте была заложена взрывчатка.Сегодня в Петербурге в здании 1-го Западного окружного военного суда проходит первое выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда, рассматривающего по существу дело о теракте.По версии следствия, Трепова вошла в состав орггруппы для совершения теракта, чтобы дестабилизировать органы власти и вынудить их завершить спецоперацию. Согласно отведенной роли и разработанной легенде, обвиняемая, представляясь чужим именем, не раз посещала патриотические мероприятия с участием Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), чтобы войти к нему в доверие.Во время очередной встречи, состоявшейся 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной в Петербурге, Трепова вручила военкору замаскированное под статуэтку взрывное устройство. Журналист погиб, еще 52 человека получили ранения.В тот же день обвиняемая прибыла в квартиру Дмитрия Касинцева, который знал о ее причастности к взрыву и укрывал вплоть до обнаружения и задержания.На допросе Трепова подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, который, по данным ФСБ, ей передал через экспресс-доставку член диверсионно-террористической группы Юрий Денисов, гражданин Украины.Кроме того, как утверждает ведомство, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о "необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Экстремистская организация-иноагент, запрещенная в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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россия, происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, москва, взрыв в кафе в петербурге, леонид волков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фонд борьбы с коррупцией, украина
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Москва, Взрыв в кафе в Петербурге, Леонид Волков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Фонд борьбы с коррупцией, Украина
Прокурор сообщила новые детали в деле Треповой

Прокурор: Трепова получила 132 тысячи рублей при подготовке убийства Татарского

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Дарья Трепова получила 132 тысячи рублей на криптокошелек при подготовке убийства военкора Владлена Татарского, заявила прокурор в суде.
"До 1 апреля 2023 года Трепова получила около 132 тысячи рублей на зарегистрированный для этих целей криптокошелек и использовала их для подготовки теракта — были приобретены билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирная продукция, открытки на тему СВО — и на личные нужды", — сообщила она.
Уточняется, что обвиняемая активировала замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство (СВУ) еще до встречи с Татарским в кафе, "для этого она перевела его в боевое положение".
"После неизвестное лицо дистанционно по эстонскому номеру с приобретенной на территории Украины сим-картой привело его в действие, после чего произошел его взрыв", — пояснила прокурор.
Сама Трепова признала вину частично: она якобы не знала, что в гипсовом бюсте была заложена взрывчатка.
Сегодня в Петербурге в здании 1-го Западного окружного военного суда проходит первое выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда, рассматривающего по существу дело о теракте.
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10
По версии следствия, Трепова вошла в состав орггруппы для совершения теракта, чтобы дестабилизировать органы власти и вынудить их завершить спецоперацию. Согласно отведенной роли и разработанной легенде, обвиняемая, представляясь чужим именем, не раз посещала патриотические мероприятия с участием Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), чтобы войти к нему в доверие.
Во время очередной встречи, состоявшейся 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной в Петербурге, Трепова вручила военкору замаскированное под статуэтку взрывное устройство. Журналист погиб, еще 52 человека получили ранения.
В тот же день обвиняемая прибыла в квартиру Дмитрия Касинцева, который знал о ее причастности к взрыву и укрывал вплоть до обнаружения и задержания.
На допросе Трепова подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, который, по данным ФСБ, ей передал через экспресс-доставку член диверсионно-террористической группы Юрий Денисов, гражданин Украины.
Кроме того, как утверждает ведомство, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о "необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Украина убивает
2 апреля, 22:17
* Экстремистская организация-иноагент, запрещенная в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
РоссияПроисшествияСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийМоскваВзрыв в кафе в ПетербургеЛеонид ВолковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Фонд борьбы с коррупциейУкраина
 
 
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