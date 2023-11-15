https://ria.ru/20231115/neft-1909551655.html

СМИ: Дания может начать проверять и блокировать танкеры с российской нефтью

СМИ: Дания может начать проверять и блокировать танкеры с российской нефтью - РИА Новости, 15.11.2023

СМИ: Дания может начать проверять и блокировать танкеры с российской нефтью

Дания в соответствии с новыми планами ЕС ужесточит режим прохода танкеров с российской нефтью через свои территориальные воды, сообщила Financial Times со... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:54

2023-11-15T11:54

2023-11-15T13:14

россия

дания

евросоюз

еврокомиссия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Дания в соответствии с новыми планами ЕС ужесточит режим прохода танкеров с российской нефтью через свои территориальные воды, сообщила Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с обсуждением в Брюсселе. "Дании будет поручено проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды", — говорится в публикации.По данным FT, через Балтийское море проходит примерно 60 процентов от общего объема морского экспорта российской нефти. Все это количество пересекает датские проливы, прежде чем попасть на международные рынки.Предполагается, что Дания нацелится на танкеры, проходящие через ее воды без западной страховки. По мнению источников FT, эти действия будут проводиться в соответствии с законами, позволяющими странам проверять суда, которые, по их мнению, угрожают окружающей среде.Как заявил изданию представитель датского оборонного командования, сейчас военные не проверяют суда, проходящие через проливы, если только это не связано с безопасностью на море.Правительство Дании от комментариев отказалось.Еврокомиссия также отказалась комментировать ситуацию. В то же время там напомнили, что Урсула фон дер Ляйен пообещала предпринять дальнейшие "действия по ужесточению потолка цен на нефть".Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, в Кремле не слышали о планах, изложенных FT. При этом он подчеркнул, что необходимо "заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства".

https://ria.ru/20231013/toplivo-1902536843.html

https://ria.ru/20231113/sanktsii-1909224646.html

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россия, дания, евросоюз, еврокомиссия, в мире, санкции в отношении россии