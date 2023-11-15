https://ria.ru/20231115/tankery-1909560996.html
Песков прокомментировал данные о планах Дании проверять танкеры из России
Песков прокомментировал данные о планах Дании проверять танкеры из России - РИА Новости, 15.11.2023
Песков прокомментировал данные о планах Дании проверять танкеры из России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает о возможных планах Дании останавливать и проверять танкеры с российской нефтью, но считает, что всех... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:30
2023-11-15T12:30
2023-11-15T19:21
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает о возможных планах Дании останавливать и проверять танкеры с российской нефтью, но считает, что всех заранее надо предупредить о соблюдении правил судоходства. Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды."Честно говоря, я не располагаю такой информацией. Может, наш Минтранс владеет ею. <…> Можно там поинтересоваться. Но, с другой стороны, здесь, конечно, следует, наверное, заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства", — ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать ранее опубликованную газетой Financial Times информацию о том, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.Он также отметил, что Кремль не может комментировать публикацию без ссылки на конкретные источники."Вы предлагаете обсуждать такие серьезные вещи, основываясь на публикации газеты, которая даже не имеет ссылки на кого-то конкретного. Это делать невозможно. Давайте дождемся появления осязаемой информации, а потом будет обсуждать, что можно сделать", — сказал Песков.
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дания, россия
Песков прокомментировал данные о планах Дании проверять танкеры из России
Песков заявил, что не владеет данными о планах Дании останавливать танкеры из РФ
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает о возможных планах Дании останавливать и проверять танкеры с российской нефтью, но считает, что всех заранее надо предупредить о соблюдении правил судоходства.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе
, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС
, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.
"Честно говоря, я не располагаю такой информацией. Может, наш Минтранс владеет ею. <…> Можно там поинтересоваться. Но, с другой стороны, здесь, конечно, следует, наверное, заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства", — ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать ранее опубликованную газетой Financial Times информацию о том, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.
Он также отметил, что Кремль не может комментировать публикацию без ссылки на конкретные источники.
"Вы предлагаете обсуждать такие серьезные вещи, основываясь на публикации газеты, которая даже не имеет ссылки на кого-то конкретного. Это делать невозможно. Давайте дождемся появления осязаемой информации, а потом будет обсуждать, что можно сделать", — сказал Песков.
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