https://ria.ru/20231115/mirotvortsy-1909686271.html

В США заявили, что хотят добиться ухода российских миротворцев из Карабаха

В США заявили, что хотят добиться ухода российских миротворцев из Карабаха - РИА Новости, 15.11.2023

В США заявили, что хотят добиться ухода российских миротворцев из Карабаха

США хотят добиться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время слушаний... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T20:12

2023-11-15T20:12

2023-11-15T23:24

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нагорный карабах

армения

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государственный департамент сша

никол пашинян

баку

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ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. США хотят добиться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время слушаний в комитете палаты представителей."Нам нужно... добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта", — утверждает он.Нагорный Карабах, заявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.После состоялось несколько раундов переговоров представителей армян Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20231004/karabakh-1900434412.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897300339.html

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нагорный карабах

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в мире, азербайджан, нагорный карабах, армения, ильхам алиев, государственный департамент сша, никол пашинян, баку