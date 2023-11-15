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МИД России предостерег Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях - РИА Новости, 15.11.2023
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17:58 15.11.2023 (обновлено: 23:25 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909655104.html
МИД России предостерег Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях
МИД России предостерег Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях - РИА Новости, 15.11.2023
МИД России предостерег Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях
Ереван хочет сохранить экономическую выгоду от участия в ЕАЭС, но одновременно делает недружественные шаги в отношениях с Россией, заявила официальный... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:58
2023-11-15T23:25
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никол пашинян
в мире
мария захарова
армения
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Ереван хочет сохранить экономическую выгоду от участия в ЕАЭС, но одновременно делает недружественные шаги в отношениях с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.&quot;Партнеры обращаются к нам, чтобы все это (членство в Евразийском экономическом союзе. — Прим. ред.) сохранить, а сами тем временем предпринимают шаги — в частности, в сфере безопасности, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и которые игнорируют интересы России. Это что: попытка усидеть на двух стульях? &lt;...&gt; Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила&quot;, — подчеркнула дипломат.Москва рассматривает последние заявления и шаги армянского руководства и его внезапные попытки наладить "дружбу" с киевским режимом как звенья одной цепи, добавила представитель МИД. Все это может привести к порабощению Армении, а действия Запада в отношении Еревана связаны с провалами политики на украинском направлении."Западный план на Украине полностью провалился. Такой же звериной хваткой он теперь вцепился в Армению", — заключила Захарова.Ранее сегодня армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван диверсифицирует отношения в области безопасности. По его словам, партнеры сейчас "не могут — в том числе по объективным причинам — продавать &lt;...&gt; оружие и боеприпасы", поэтому нужно искать новых.Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Перед этим, 13 октября, армянский премьер отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии. Кроме того, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался приехать на очередную встречу секретарей совбезов стран СНГ, которая прошла в Москве 8 ноября.Как заявил на минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909619257.html
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одкб, россия, никол пашинян, в мире, мария захарова, армения
ОДКБ, Россия, Никол Пашинян, В мире, Мария Захарова, Армения
МИД России предостерег Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях

Захарова указала на попытку Пашиняна усидеть на двух стульях в отношениях с ЕАЭС

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Ереван хочет сохранить экономическую выгоду от участия в ЕАЭС, но одновременно делает недружественные шаги в отношениях с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
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"Партнеры обращаются к нам, чтобы все это (членство в Евразийском экономическом союзе. — Прим. ред.) сохранить, а сами тем временем предпринимают шаги — в частности, в сфере безопасности, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и которые игнорируют интересы России. Это что: попытка усидеть на двух стульях? <...> Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила", — подчеркнула дипломат.

Москва рассматривает последние заявления и шаги армянского руководства и его внезапные попытки наладить "дружбу" с киевским режимом как звенья одной цепи, добавила представитель МИД. Все это может привести к порабощению Армении, а действия Запада в отношении Еревана связаны с провалами политики на украинском направлении.
"Западный план на Украине полностью провалился. Такой же звериной хваткой он теперь вцепился в Армению", — заключила Захарова.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении
Вчера, 08:00
Ранее сегодня армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван диверсифицирует отношения в области безопасности. По его словам, партнеры сейчас "не могут — в том числе по объективным причинам — продавать <...> оружие и боеприпасы", поэтому нужно искать новых.
Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Перед этим, 13 октября, армянский премьер отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии. Кроме того, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался приехать на очередную встречу секретарей совбезов стран СНГ, которая прошла в Москве 8 ноября.
Как заявил на минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Пашинян высказался о позиции по ОДКБ
Вчера, 15:54
 
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