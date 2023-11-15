https://ria.ru/20231115/armeniya-1909655104.html

МИД России предостерег Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях

МИД России предостерег Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях - РИА Новости, 15.11.2023

МИД России предостерег Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях

Ереван хочет сохранить экономическую выгоду от участия в ЕАЭС, но одновременно делает недружественные шаги в отношениях с Россией, заявила официальный... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:58

2023-11-15T17:58

2023-11-15T23:25

одкб

россия

никол пашинян

в мире

мария захарова

армения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909669727_0:78:3024:1779_1920x0_80_0_0_4b7380d912667c03e59f8312a1c05179.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Ереван хочет сохранить экономическую выгоду от участия в ЕАЭС, но одновременно делает недружественные шаги в отношениях с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Партнеры обращаются к нам, чтобы все это (членство в Евразийском экономическом союзе. — Прим. ред.) сохранить, а сами тем временем предпринимают шаги — в частности, в сфере безопасности, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и которые игнорируют интересы России. Это что: попытка усидеть на двух стульях? <...> Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила", — подчеркнула дипломат.Москва рассматривает последние заявления и шаги армянского руководства и его внезапные попытки наладить "дружбу" с киевским режимом как звенья одной цепи, добавила представитель МИД. Все это может привести к порабощению Армении, а действия Запада в отношении Еревана связаны с провалами политики на украинском направлении."Западный план на Украине полностью провалился. Такой же звериной хваткой он теперь вцепился в Армению", — заключила Захарова.Ранее сегодня армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван диверсифицирует отношения в области безопасности. По его словам, партнеры сейчас "не могут — в том числе по объективным причинам — продавать <...> оружие и боеприпасы", поэтому нужно искать новых.Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Перед этим, 13 октября, армянский премьер отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии. Кроме того, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался приехать на очередную встречу секретарей совбезов стран СНГ, которая прошла в Москве 8 ноября.Как заявил на минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909619257.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одкб, россия, никол пашинян, в мире, мария захарова, армения