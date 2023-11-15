МИД России предостерег Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях
Захарова указала на попытку Пашиняна усидеть на двух стульях в отношениях с ЕАЭС
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Ереван хочет сохранить экономическую выгоду от участия в ЕАЭС, но одновременно делает недружественные шаги в отношениях с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
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"Партнеры обращаются к нам, чтобы все это (членство в Евразийском экономическом союзе. — Прим. ред.) сохранить, а сами тем временем предпринимают шаги — в частности, в сфере безопасности, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и которые игнорируют интересы России. Это что: попытка усидеть на двух стульях? <...> Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила", — подчеркнула дипломат.
Москва рассматривает последние заявления и шаги армянского руководства и его внезапные попытки наладить "дружбу" с киевским режимом как звенья одной цепи, добавила представитель МИД. Все это может привести к порабощению Армении, а действия Запада в отношении Еревана связаны с провалами политики на украинском направлении.
"Западный план на Украине полностью провалился. Такой же звериной хваткой он теперь вцепился в Армению", — заключила Захарова.
Ранее сегодня армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван диверсифицирует отношения в области безопасности. По его словам, партнеры сейчас "не могут — в том числе по объективным причинам — продавать <...> оружие и боеприпасы", поэтому нужно искать новых.
Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Перед этим, 13 октября, армянский премьер отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии. Кроме того, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался приехать на очередную встречу секретарей совбезов стран СНГ, которая прошла в Москве 8 ноября.
Как заявил на минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.