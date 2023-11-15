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Пашинян заявил о поиске новых партнеров в сфере безопасности - РИА Новости, 15.11.2023
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16:10 15.11.2023 (обновлено: 17:46 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909623326.html
Пашинян заявил о поиске новых партнеров в сфере безопасности
Пашинян заявил о поиске новых партнеров в сфере безопасности - РИА Новости, 15.11.2023
Пашинян заявил о поиске новых партнеров в сфере безопасности
Армения ищет партнеров, которые были бы в состоянии продавать ей оружие и боеприпасы, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:10
2023-11-15T17:46
в мире
армения
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 15 ноя — РИА Новости. Армения ищет партнеров, которые были бы в состоянии продавать ей оружие и боеприпасы, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.&quot;Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут — в том числе по объективным причинам — продавать нам оружие и боеприпасы. Об этом мы говорим открыто и прямо&quot;, — сказал политик.По его словам, Ереван должен искать новых партнеров, а прежних "просит не обижаться"."Но мы должны искать иных партнеров в сфере безопасности, и мы ищем и находим этих партнеров, пытаемся заключать договоры, приобретать вооружение и военную технику," — добавил армянский премьер.Ранее пресс-служба правительства республики сообщила, что Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Политик уже пропустил заседания межправсоветов ЕАЭС и СНГ в Бишкеке, а также отказался от участия в саммите СНГ, который проходил там же. Кроме того, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался приехать на очередную встречу секретарей совбезов стран СНГ, которая состоялась в Москве 8 ноября.Как заявил на минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909619257.html
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в мире, армения, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян
Пашинян заявил о поиске новых партнеров в сфере безопасности

Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 ноя — РИА Новости. Армения ищет партнеров, которые были бы в состоянии продавать ей оружие и боеприпасы, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.
«

"Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут — в том числе по объективным причинам — продавать нам оружие и боеприпасы. Об этом мы говорим открыто и прямо", — сказал политик.

По его словам, Ереван должен искать новых партнеров, а прежних "просит не обижаться".
"Но мы должны искать иных партнеров в сфере безопасности, и мы ищем и находим этих партнеров, пытаемся заключать договоры, приобретать вооружение и военную технику," — добавил армянский премьер.
Ранее пресс-служба правительства республики сообщила, что Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Политик уже пропустил заседания межправсоветов ЕАЭС и СНГ в Бишкеке, а также отказался от участия в саммите СНГ, который проходил там же.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Пашинян высказался о позиции по ОДКБ
Вчера, 15:54
Кроме того, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался приехать на очередную встречу секретарей совбезов стран СНГ, которая состоялась в Москве 8 ноября.
Как заявил на минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении
Вчера, 08:00
 
В миреАрменияЕреванНикол Пашинян
 
 
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