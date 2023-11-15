Пашинян заявил о поиске новых партнеров в сфере безопасности
Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере безопасности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 ноя — РИА Новости. Армения ищет партнеров, которые были бы в состоянии продавать ей оружие и боеприпасы, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.
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"Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут — в том числе по объективным причинам — продавать нам оружие и боеприпасы. Об этом мы говорим открыто и прямо", — сказал политик.
По его словам, Ереван должен искать новых партнеров, а прежних "просит не обижаться".
"Но мы должны искать иных партнеров в сфере безопасности, и мы ищем и находим этих партнеров, пытаемся заключать договоры, приобретать вооружение и военную технику," — добавил армянский премьер.
Кроме того, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался приехать на очередную встречу секретарей совбезов стран СНГ, которая состоялась в Москве 8 ноября.
Как заявил на минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.