https://ria.ru/20231115/armeniya-1909623326.html

Пашинян заявил о поиске новых партнеров в сфере безопасности

Пашинян заявил о поиске новых партнеров в сфере безопасности - РИА Новости, 15.11.2023

Пашинян заявил о поиске новых партнеров в сфере безопасности

Армения ищет партнеров, которые были бы в состоянии продавать ей оружие и боеприпасы, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:10

2023-11-15T16:10

2023-11-15T17:46

в мире

армения

ереван

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 15 ноя — РИА Новости. Армения ищет партнеров, которые были бы в состоянии продавать ей оружие и боеприпасы, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте."Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут — в том числе по объективным причинам — продавать нам оружие и боеприпасы. Об этом мы говорим открыто и прямо", — сказал политик.По его словам, Ереван должен искать новых партнеров, а прежних "просит не обижаться"."Но мы должны искать иных партнеров в сфере безопасности, и мы ищем и находим этих партнеров, пытаемся заключать договоры, приобретать вооружение и военную технику," — добавил армянский премьер.Ранее пресс-служба правительства республики сообщила, что Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Политик уже пропустил заседания межправсоветов ЕАЭС и СНГ в Бишкеке, а также отказался от участия в саммите СНГ, который проходил там же. Кроме того, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался приехать на очередную встречу секретарей совбезов стран СНГ, которая состоялась в Москве 8 ноября.Как заявил на минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909619257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, ереван, никол пашинян