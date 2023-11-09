https://ria.ru/20231109/predubezhdeniya-1908528730.html
Лавров: Россия не имеет предубеждений против внешних партнеров Армении
Лавров: Россия не имеет предубеждений против внешних партнеров Армении - РИА Новости, 09.11.2023
Лавров: Россия не имеет предубеждений против внешних партнеров Армении
Москва не имеет предубеждений против внешних партнеров Еревана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T23:07
2023-11-09T23:07
2023-11-09T23:07
цены на нефть
армения
сергей лавров
одкб
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907160033_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_6118f8224c3dd6cf51bbb126beb04c0d.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва не имеет предубеждений против внешних партнеров Еревана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1". "Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнер все-таки сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. Мы абсолютно не имеем никаких предубеждений в отношении круга ее внешних партнеров, друзей - как угодно назовите", - сказал Лавров.Однако, как отметил министр, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против РФ".
https://ria.ru/20231109/proekt-1908528068.html
армения
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907160033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dcc2377302c1ef4c4b81aa1e9411e68a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, армения, сергей лавров, одкб, россия, москва
Цены на нефть, Армения, Сергей Лавров, ОДКБ, Россия, Москва
Лавров: Россия не имеет предубеждений против внешних партнеров Армении
Лавров: Россия не имеет никаких предубеждений против внешних партнеров Армении