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Лавров: Россия не имеет предубеждений против внешних партнеров Армении

Лавров: Россия не имеет предубеждений против внешних партнеров Армении - РИА Новости, 09.11.2023

Лавров: Россия не имеет предубеждений против внешних партнеров Армении

Москва не имеет предубеждений против внешних партнеров Еревана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T23:07

2023-11-09T23:07

2023-11-09T23:07

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва не имеет предубеждений против внешних партнеров Еревана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1". "Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнер все-таки сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. Мы абсолютно не имеем никаких предубеждений в отношении круга ее внешних партнеров, друзей - как угодно назовите", - сказал Лавров.Однако, как отметил министр, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против РФ".

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