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Лавров: Россия не имеет предубеждений против внешних партнеров Армении - РИА Новости, 09.11.2023
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23:07 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/predubezhdeniya-1908528730.html
Лавров: Россия не имеет предубеждений против внешних партнеров Армении
Лавров: Россия не имеет предубеждений против внешних партнеров Армении - РИА Новости, 09.11.2023
Лавров: Россия не имеет предубеждений против внешних партнеров Армении
Москва не имеет предубеждений против внешних партнеров Еревана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T23:07
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва не имеет предубеждений против внешних партнеров Еревана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1". &quot;Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнер все-таки сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. Мы абсолютно не имеем никаких предубеждений в отношении круга ее внешних партнеров, друзей - как угодно назовите&quot;, - сказал Лавров.Однако, как отметил министр, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против РФ".
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Цены на нефть, Армения, Сергей Лавров, ОДКБ, Россия, Москва
Лавров: Россия не имеет предубеждений против внешних партнеров Армении

Лавров: Россия не имеет никаких предубеждений против внешних партнеров Армении

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва не имеет предубеждений против внешних партнеров Еревана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1".
«

"Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнер все-таки сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. Мы абсолютно не имеем никаких предубеждений в отношении круга ее внешних партнеров, друзей - как угодно назовите", - сказал Лавров.

Однако, как отметил министр, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против РФ".
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