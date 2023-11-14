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Житель Петербурга получил 16 лет за совращение двух девочек - РИА Новости, 14.11.2023
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15:46 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/sud-1909392397.html
Житель Петербурга получил 16 лет за совращение двух девочек
Житель Петербурга получил 16 лет за совращение двух девочек - РИА Новости, 14.11.2023
Житель Петербурга получил 16 лет за совращение двух девочек
Новгородский областной суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к лишению свободы на 16 лет за совершение действий сексуального характера в отношении девочек 10 и РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:46
2023-11-14T15:46
происшествия
санкт-петербург
новгородская область
россия
новгородский областной суд
общество
дети
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Новгородский областной суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к лишению свободы на 16 лет за совершение действий сексуального характера в отношении девочек 10 и 11 лет, сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что в октябре 2022 года 10-летняя девочка из Санкт-Петербурга познакомилась через интернет с 36-летним мужчиной и дала свой телефон. Затем вместе с 11-летней подругой пришла к нему на встречу. Мужчина покатал девочек на автомобиле, привез их в Новгородскую область на съемную квартиру. После чего совершил в отношении детей действия сексуального характера, заплатил им 11,5 тысячи рублей и отвез домой. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). "Новгородский областной суд признал жителя г. Санкт-Петербург виновным... и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 10 лет, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Также с подсудимого взыскано в пользу каждой потерпевшей 485 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20231031/zaderzhanie-1906425700.html
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происшествия, санкт-петербург, новгородская область, россия, новгородский областной суд , общество, дети
Происшествия, Санкт-Петербург, Новгородская область, Россия, Новгородский областной суд , Общество, Дети
Житель Петербурга получил 16 лет за совращение двух девочек

Новгородский суд дал жителю Петербурга 16 лет за совращение двух девочек

© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Новгородский областной суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к лишению свободы на 16 лет за совершение действий сексуального характера в отношении девочек 10 и 11 лет, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что в октябре 2022 года 10-летняя девочка из Санкт-Петербурга познакомилась через интернет с 36-летним мужчиной и дала свой телефон. Затем вместе с 11-летней подругой пришла к нему на встречу. Мужчина покатал девочек на автомобиле, привез их в Новгородскую область на съемную квартиру. После чего совершил в отношении детей действия сексуального характера, заплатил им 11,5 тысячи рублей и отвез домой. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
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"Новгородский областной суд признал жителя г. Санкт-Петербург виновным... и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 10 лет, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Также с подсудимого взыскано в пользу каждой потерпевшей 485 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.
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