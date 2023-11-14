Пашинян не поедет на саммит ОДКБ в Минск
Пашинян проинформировал Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ
© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
Об этом Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко в телефонном разговоре.
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"Обсуждены вопросы, связанные с организацией заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое пройдет 23 ноября в Минске. Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Беларуси, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению", — говорится в сообщении.
Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Эту встречу пропустил и глава правительства Азербайджана Али Асадов. Перед этим, 13 октября, армянский премьер отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии. Кроме того, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался приехать на очередную встречу секретарей совбезов стран СНГ, которая прошла в Москве 8 ноября.
Как заявил на минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.