Рейтинг@Mail.ru
Новый мост через реку Волхов в Ленобласти успешно прошел испытания - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
 
20:24 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/most-1909461964.html
Новый мост через реку Волхов в Ленобласти успешно прошел испытания
Новый мост через реку Волхов в Ленобласти успешно прошел испытания - РИА Новости, 14.11.2023
Новый мост через реку Волхов в Ленобласти успешно прошел испытания
Новый автомобильный мост через реку Волхов в Киришском районе Ленинградской области, построенный в рамках национального проекта "Безопасные качественные... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T20:24
2023-11-14T20:24
ленинградская область
мосты
ленинградская область
волхов
киришский район
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909461508_0:39:738:454_1920x0_80_0_0_b53530802ea4163d249232cc42ece73d.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Новый автомобильный мост через реку Волхов в Киришском районе Ленинградской области, построенный в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", успешно прошел испытания нагрузкой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. В испытаниях грузовыносливости переправы приняли участие 10 грузовиков. В их кузовах лежали бетонные плиты, общая масса машин составляла 250 тонн. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, проверка сооружения предусматривала две части: статичную, когда большегрузы заезжали на каждый пролет и останавливались, и динамичную, когда грузовики на разной скорости пересекали мост, преодолевая искусственные препятствия и резко тормозили. Колебания пролетов и напряжения в элементах моста анализировалось с помощью особой системы мониторинга, датчики которой были смонтированы на пролеты. "Проведенные испытания показали, что построенный мост соответствует всем необходимым нормам и требованиям", — подытожили в пресс-службе администрации Ленобласти. В ведомстве добавили, что таким образом завершился финальный этап строительства. Открытие рабочего движения по переправке намечено на конец текущего года, что на два года раньше, чем было запланировано изначально. После запуска один из промышленных центров региона — Кириши — получит новый мост протяженностью вместе с подходами чуть больше одного километра.
https://realty.ria.ru/20231017/trassa-1903339594.html
ленинградская область
волхов
киришский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909461508_42:0:698:492_1920x0_80_0_0_dbb3012d3cc03632144af6587ff40e6a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мосты, ленинградская область, волхов, киришский район, нацпроекты
Ленинградская область , Мосты, Ленинградская область, Волхов, Киришский район, Нацпроекты

Новый мост через реку Волхов в Ленобласти успешно прошел испытания

© Официальный сайт правительство Ленинградской областиМост через Волхов в Киришах Ленинградской области
Мост через Волхов в Киришах Ленинградской области
© Официальный сайт правительство Ленинградской области
Мост через Волхов в Киришах Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Новый автомобильный мост через реку Волхов в Киришском районе Ленинградской области, построенный в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", успешно прошел испытания нагрузкой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
В испытаниях грузовыносливости переправы приняли участие 10 грузовиков. В их кузовах лежали бетонные плиты, общая масса машин составляла 250 тонн. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, проверка сооружения предусматривала две части: статичную, когда большегрузы заезжали на каждый пролет и останавливались, и динамичную, когда грузовики на разной скорости пересекали мост, преодолевая искусственные препятствия и резко тормозили.
Колебания пролетов и напряжения в элементах моста анализировалось с помощью особой системы мониторинга, датчики которой были смонтированы на пролеты.
"Проведенные испытания показали, что построенный мост соответствует всем необходимым нормам и требованиям", — подытожили в пресс-службе администрации Ленобласти.
В ведомстве добавили, что таким образом завершился финальный этап строительства.
Открытие рабочего движения по переправке намечено на конец текущего года, что на два года раньше, чем было запланировано изначально. После запуска один из промышленных центров региона — Кириши — получит новый мост протяженностью вместе с подходами чуть больше одного километра.
Ремонтные работы на трассе - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Отремонтирована трасса на границе Псковской и Ленинградской областей
17 октября, 15:04
 
Ленинградская областьМостыЛенинградская областьВолховКиришский районНацпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала