https://ria.ru/20231114/most-1909461964.html

Новый мост через реку Волхов в Ленобласти успешно прошел испытания

Новый мост через реку Волхов в Ленобласти успешно прошел испытания - РИА Новости, 14.11.2023

Новый мост через реку Волхов в Ленобласти успешно прошел испытания

Новый автомобильный мост через реку Волхов в Киришском районе Ленинградской области, построенный в рамках национального проекта "Безопасные качественные... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T20:24

2023-11-14T20:24

2023-11-14T20:24

ленинградская область

мосты

ленинградская область

волхов

киришский район

нацпроекты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Новый автомобильный мост через реку Волхов в Киришском районе Ленинградской области, построенный в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", успешно прошел испытания нагрузкой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. В испытаниях грузовыносливости переправы приняли участие 10 грузовиков. В их кузовах лежали бетонные плиты, общая масса машин составляла 250 тонн. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, проверка сооружения предусматривала две части: статичную, когда большегрузы заезжали на каждый пролет и останавливались, и динамичную, когда грузовики на разной скорости пересекали мост, преодолевая искусственные препятствия и резко тормозили. Колебания пролетов и напряжения в элементах моста анализировалось с помощью особой системы мониторинга, датчики которой были смонтированы на пролеты. "Проведенные испытания показали, что построенный мост соответствует всем необходимым нормам и требованиям", — подытожили в пресс-службе администрации Ленобласти. В ведомстве добавили, что таким образом завершился финальный этап строительства. Открытие рабочего движения по переправке намечено на конец текущего года, что на два года раньше, чем было запланировано изначально. После запуска один из промышленных центров региона — Кириши — получит новый мост протяженностью вместе с подходами чуть больше одного километра.

https://realty.ria.ru/20231017/trassa-1903339594.html

ленинградская область

волхов

киришский район

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мосты, ленинградская область, волхов, киришский район, нацпроекты