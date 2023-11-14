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Турция подала иск к Нетаньяху с обвинением в геноциде

Турция подала иск к Нетаньяху с обвинением в геноциде - РИА Новости, 14.11.2023

Турция подала иск к Нетаньяху с обвинением в геноциде

Анкара подала иск к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), обвинив его в геноциде в секторе Газа, сообщил адвокат... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:23

2023-11-14T18:23

2023-11-14T19:35

в мире

турция

международный уголовный суд

израиль

биньямин нетаньяху

гаага

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 14 ноя — РИА Новости. Анкара подала иск к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), обвинив его в геноциде в секторе Газа, сообщил адвокат правящей в Турции Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк в соцсети X."Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века — израильского премьер-министра Нетаньяху, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности", — написал юрист.Адвокат опубликовал первую страницу иска и уточнил, что подал его вместе с двумя коллегами через Министерство юстиции Турции, которое направит документ из 23 страниц в МУС. В тексте иска от прокуратуры суда требуют собрать доказательства преступлений Нетаньяху против палестинского народа, чтобы затем начать уголовное дело против премьера и других виновных. Адвокаты утверждают, что политик использует запрещенное международными конвенциями оружие в секторе Газа "на глазах у всего мира".Как подчеркивал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара работает над тем, чтобы объявить Израиль военным преступником. В минувшую субботу он отметил, что Турция больше не считает премьера Нетаньяху собеседником, но глава разведки страны поддерживает контакты с Тель-Авивом.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231114/gaza-1909362386.html

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израиль

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