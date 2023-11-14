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Минздрав внедрит медизделия с ИИ в каждый регион России до конца года - РИА Новости, 14.11.2023
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14:25 14.11.2023
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Минздрав внедрит медизделия с ИИ в каждый регион России до конца года
Минздрав внедрит медизделия с ИИ в каждый регион России до конца года - РИА Новости, 14.11.2023
Минздрав внедрит медизделия с ИИ в каждый регион России до конца года
Минимум одно медицинское изделие с искусственным интеллектом будет внедрено до конца года в каждом регионе России, сообщил замминистра здравоохранения РФ Павел... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:25
2023-11-14T14:25
здоровье - общество
россия
москва
павел пугачев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Минимум одно медицинское изделие с искусственным интеллектом будет внедрено до конца года в каждом регионе России, сообщил замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев. "Каждый регион получил соответствующие средства и до конца года в каждом субъекте РФ будет внедрено минимум одно медицинское изделие с искусственным интеллектом", - сообщил Пугачев на брифинге в рамках XXVII Российского онкологического конгресса, который проходит в Москве. Он отметил, что на сегодня в России зарегистрировано 24 медицинских изделий с искусственным интеллектом, при этом 17 из них с российским программным обеспечением. "Это позволяет нам на достаточно конкурентном рынке уже внедрять их в широком плане в систему здравоохранения. Большинство таких продуктов на сегодняшний день позволяют анализировать медицинские изображения и, собственно, в онкологии их использование является для нас приоритетом", - отметил Пугачев.
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здоровье - общество, россия, москва, павел пугачев, ии, технологии
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Павел Пугачев, ИИ, Технологии
Минздрав внедрит медизделия с ИИ в каждый регион России до конца года

Минздрав внедрит по одному медизделию с ИИ в каждый регион РФ до конца 2023 года

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Минимум одно медицинское изделие с искусственным интеллектом будет внедрено до конца года в каждом регионе России, сообщил замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев.
«
"Каждый регион получил соответствующие средства и до конца года в каждом субъекте РФ будет внедрено минимум одно медицинское изделие с искусственным интеллектом", - сообщил Пугачев на брифинге в рамках XXVII Российского онкологического конгресса, который проходит в Москве.
Он отметил, что на сегодня в России зарегистрировано 24 медицинских изделий с искусственным интеллектом, при этом 17 из них с российским программным обеспечением.
"Это позволяет нам на достаточно конкурентном рынке уже внедрять их в широком плане в систему здравоохранения. Большинство таких продуктов на сегодняшний день позволяют анализировать медицинские изображения и, собственно, в онкологии их использование является для нас приоритетом", - отметил Пугачев.
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