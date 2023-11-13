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Британское СМИ оценило общие потери ВСУ в 190 тысяч человек - РИА Новости, 13.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 13.11.2023 (обновлено: 19:21 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/vsu-1909131521.html
Британское СМИ оценило общие потери ВСУ в 190 тысяч человек
Британское СМИ оценило общие потери ВСУ в 190 тысяч человек - РИА Новости, 13.11.2023
Британское СМИ оценило общие потери ВСУ в 190 тысяч человек
США оценили общие потери Вооруженных сил Украины за время конфликта с Россией в 190 тысяч убитых и раненых, пишет британское издание Economist. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:09
2023-11-13T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США оценили общие потери Вооруженных сил Украины за время конфликта с Россией в 190 тысяч убитых и раненых, пишет британское издание Economist. "Американские чиновники считают, что по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в ходе войны", — говорится в статье. Еще 120 тысяч получили ранения, полагает издание.В середине августа газета New York Times писала, что, по подсчетам западных чиновников и аналитиков, Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военнослужащих. Для сравнения: год назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ВСУ потеряли 100 тысяч человек. Позже этот абзац удалили из письменного и из видеозаявления главы ЕК. Как объясняла официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, здесь была была допущена неточность, а оценка основывалась на "данных внешних источников". Украинская армия с 4 июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По оценке главы Минобороны Сергея Шойгу, на начало октября потери ВСУ в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью Economist, что украинская армия зашла в тупик не смогла продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909040963.html
https://ria.ru/20231110/tanki-1908568577.html
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908425175.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Британское СМИ оценило общие потери ВСУ в 190 тысяч человек

Economist: США оценили потери ВСУ в конфликте с Россией в 190 тысяч человек

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США оценили общие потери Вооруженных сил Украины за время конфликта с Россией в 190 тысяч убитых и раненых, пишет британское издание Economist.
"Американские чиновники считают, что по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в ходе войны", — говорится в статье.
Еще 120 тысяч получили ранения, полагает издание.
В середине августа газета New York Times писала, что, по подсчетам западных чиновников и аналитиков, Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военнослужащих.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
На Западе растет разочарование в контрнаступлении ВСУ, сообщил Полянский
Вчера, 05:14
Для сравнения: год назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ВСУ потеряли 100 тысяч человек. Позже этот абзац удалили из письменного и из видеозаявления главы ЕК. Как объясняла официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, здесь была была допущена неточность, а оценка основывалась на "данных внешних источников".
Украинская армия с 4 июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По оценке главы Минобороны Сергея Шойгу, на начало октября потери ВСУ в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Прямо к русским. СМИ раскрыли роковую ошибку ВСУ
10 ноября, 09:47
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью Economist, что украинская армия зашла в тупик не смогла продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Слуцкий заявил, что у Украины не осталось выбора
9 ноября, 15:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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