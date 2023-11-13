https://ria.ru/20231113/vsu-1909131521.html

Британское СМИ оценило общие потери ВСУ в 190 тысяч человек

Британское СМИ оценило общие потери ВСУ в 190 тысяч человек - РИА Новости, 13.11.2023

Британское СМИ оценило общие потери ВСУ в 190 тысяч человек

США оценили общие потери Вооруженных сил Украины за время конфликта с Россией в 190 тысяч убитых и раненых, пишет британское издание Economist. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:09

2023-11-13T14:09

2023-11-13T19:21

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США оценили общие потери Вооруженных сил Украины за время конфликта с Россией в 190 тысяч убитых и раненых, пишет британское издание Economist. "Американские чиновники считают, что по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в ходе войны", — говорится в статье. Еще 120 тысяч получили ранения, полагает издание.В середине августа газета New York Times писала, что, по подсчетам западных чиновников и аналитиков, Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военнослужащих. Для сравнения: год назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ВСУ потеряли 100 тысяч человек. Позже этот абзац удалили из письменного и из видеозаявления главы ЕК. Как объясняла официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, здесь была была допущена неточность, а оценка основывалась на "данных внешних источников". Украинская армия с 4 июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По оценке главы Минобороны Сергея Шойгу, на начало октября потери ВСУ в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью Economist, что украинская армия зашла в тупик не смогла продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909040963.html

https://ria.ru/20231110/tanki-1908568577.html

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908425175.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр