Британское СМИ оценило общие потери ВСУ в 190 тысяч человек
Economist: США оценили потери ВСУ в конфликте с Россией в 190 тысяч человек
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США оценили общие потери Вооруженных сил Украины за время конфликта с Россией в 190 тысяч убитых и раненых, пишет британское издание Economist.
"Американские чиновники считают, что по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в ходе войны", — говорится в статье.
Еще 120 тысяч получили ранения, полагает издание.
В середине августа газета New York Times писала, что, по подсчетам западных чиновников и аналитиков, Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военнослужащих.
Для сравнения: год назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ВСУ потеряли 100 тысяч человек. Позже этот абзац удалили из письменного и из видеозаявления главы ЕК. Как объясняла официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, здесь была была допущена неточность, а оценка основывалась на "данных внешних источников".
Украинская армия с 4 июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По оценке главы Минобороны Сергея Шойгу, на начало октября потери ВСУ в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью Economist, что украинская армия зашла в тупик не смогла продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.