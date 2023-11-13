https://ria.ru/20231113/vstrecha-1909232482.html

Богданов встретился с представителем духовного лидера шиитов Ирака

Богданов встретился с представителем духовного лидера шиитов Ирака - РИА Новости, 13.11.2023

Богданов встретился с представителем духовного лидера шиитов Ирака

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с представителем духовного лидера шиитов Ирака аятоллы Али Систани в России шейхом... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T19:52

2023-11-13T19:52

2023-11-13T19:52

религия

ирак

россия

в мире

ближний восток

михаил богданов

али систани

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:245:2936:1897_1920x0_80_0_0_05149b7db79637914ccfbad903376365.jpg

МОСКВА 13 ноя - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с представителем духовного лидера шиитов Ирака аятоллы Али Систани в России шейхом Махди Мосули, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. "В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в Ираке и вокруг него, а также беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта", - сообщил МИД России по итогам встречи в Москве. Кроме того, стороны затронули ряд вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая развитие межрелигиозных связей.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

ирак

россия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирак, россия, в мире, ближний восток, михаил богданов, али систани