https://ria.ru/20231113/vstrecha-1909232482.html
Богданов встретился с представителем духовного лидера шиитов Ирака
Богданов встретился с представителем духовного лидера шиитов Ирака - РИА Новости, 13.11.2023
Богданов встретился с представителем духовного лидера шиитов Ирака
Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с представителем духовного лидера шиитов Ирака аятоллы Али Систани в России шейхом... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:52
2023-11-13T19:52
2023-11-13T19:52
религия
ирак
россия
в мире
ближний восток
михаил богданов
али систани
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МОСКВА 13 ноя - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с представителем духовного лидера шиитов Ирака аятоллы Али Систани в России шейхом Махди Мосули, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. "В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в Ираке и вокруг него, а также беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта", - сообщил МИД России по итогам встречи в Москве. Кроме того, стороны затронули ряд вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая развитие межрелигиозных связей.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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ирак, россия, в мире, ближний восток, михаил богданов, али систани
Религия, Ирак, Россия, В мире, Ближний Восток, Михаил Богданов, Али Систани
Богданов встретился с представителем духовного лидера шиитов Ирака
Богданов обсудил Ближний Восток с представителем духовного лидера шиитов Ирака