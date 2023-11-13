"Будет иное вооружение". Запад предложил Киеву новый способ одолеть Россию
Forbes: Запад сомневается в дальнейших поставках Киеву своих современных танков
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТанки и бронетехника, представленные на выставке трофейной техники и вооружения в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Танки и бронетехника, представленные на выставке трофейной техники и вооружения в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Прибытие танков из НАТО в Киеве подавали как символ победы. Но контрнаступление провалилось. Дальнейшие поставки "Леопардов", "Челленджеров" и "Абрамсов" под вопросом. О том, какую альтернативу нашел Запад, — в материале РИА Новости.
Ключ к победе
Ожидания были настолько высоки, что Зеленскому даже приходилось оправдываться: "Леопарды", если кто-то переживает, не поедут по территории Российской Федерации".
Тяжелая техника была главным условием общевойскового маневра, необходимого для прорыва фронта. Но этого оказалось недостаточно.
Горящие на Времевском выступе и под Работино "Леопарды" стали одним из символов краха надежд одержать победу над Россией на поле боя. Невозможность прорыва признал даже главком ВСУ Валерий Залужный.
© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
Зеленский уверяет, что у Генштаба есть планы продолжения операции. Остается только догадываться, почему о них не знает главнокомандующий.
"Завоевания" контрнаступа
На Западе говорят, что средств для Киева почти не осталось. Например, США потратили практически всю выделенную сумму.
"Мы израсходовали около 96%", — проинформировали в администрации Байдена.
При этом, как уточнил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, на военную помощь ушло более 90%. По его словам, у Пентагона сейчас всего 1,1 миллиарда долларов — только на восполнение опустевших американских складов.
О радикальном сокращении поставок из Европы сообщали еще раньше. Ukraine Support Tracker — проект Кильского университета мировой экономики — докладывал, что в августе ни одна крупная страна ЕС не взяла на себя обязательств по оказанию помощи — ни экономической, ни гуманитарной, ни военной. "Поток иссяк в июле", — отмечали там.
И даже обещанного все равно не хватило бы. "Как финансовая, так и военная поддержка все сильнее отстает от того, что нужно Украине", — подчеркивал глава проекта Кристоф Требеш.
Что попроще
Американское издание Forbes указывает: европейские страны больше не хотят отправлять киевскому режиму современные танки и предлагают альтернативу попроще.
А именно: "заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М, заменила двигатели и часть электроники, установила динамическую броню, переименовала в Т-72ЕА и отправила на Украину".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветский танк Т-72, который стоял на вооружении в Польше и был передан ВСУ, подбили Вооруженные силы России во время неудачного контрнаступления ВСУ
Советский танк Т-72, который стоял на вооружении в Польше и был передан ВСУ, подбили Вооруженные силы России во время неудачного контрнаступления ВСУ
В частности, Дания собирается передать порядка 15 единиц, что позволит довести общее число Т-72ЕА до 105.
Что за зверь
Давнюю экспортную версию Т-72 "Урал" T72M выпускали в Чехословакии и Польше. Модернизированная модель ЕА получит:
- более мощный двигатель — 840 л. с. вместо 780;
- динамическую защиту;
- новую приборную панель;
- более сложное оптическое оборудование (в том числе тепловизоры с десятикратным увеличением и приборы ночного видения с противолазерной защитой);
- систему связи от компании MESIT.
Основное орудие то же — 2А46М. И если о системах связи и электронике судить достаточно сложно, то по другим основным характеристикам чешский новодел уступает Т-72Б3М. У российского танка более современное орудие 2А46М-5, силовая установка почти на 300 "лошадей" мощнее — 1130 л. с. Причем в Forbes отмечают, что и система управления огнем, пусть и ненамного, но лучше.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-72Б3 на месте расположения механизированных войск российской армии под Донецком
Танк Т-72Б3 на месте расположения механизированных войск российской армии под Донецком
Тем не менее Т-72ЕА очень важны, поскольку даже с учетом старых Leopard А1 общее число западных танков у киевского режима — около 350 штук. Примерно столько, как утверждают журналисты, ВСУ теряют за год.
Чешской модернизации отводится роль основного танка для боевых действий — с учетом того, что в Европе до сих пор около тысячи Т-72 в странах бывшей Организации Варшавского договора.
"Хотя Соединенные Штаты могут в итоге предложить больше Abrams M1, нет никаких признаков того, что Германия или какой-либо другой пользователь Leopard 2 готов отдать свои машины", — полагают в Forbes.
Зеленский на этот раз сдержал слово. "Леопарды" действительно не поехали по России. И, похоже, такой возможности им уже никогда не представится.