https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html

"Будет иное вооружение". Запад предложил Киеву новый способ одолеть Россию

"Будет иное вооружение". Запад предложил Киеву новый способ одолеть Россию - РИА Новости, 13.11.2023

"Будет иное вооружение". Запад предложил Киеву новый способ одолеть Россию

Прибытие танков из НАТО в Киеве подавали как символ победы. Но контрнаступление провалилось. Дальнейшие поставки "Леопардов", "Челленджеров" и "Абрамсов" под... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T08:00

2023-11-13T08:00

2023-11-13T12:12

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

т-72б3м

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Прибытие танков из НАТО в Киеве подавали как символ победы. Но контрнаступление провалилось. Дальнейшие поставки "Леопардов", "Челленджеров" и "Абрамсов" под вопросом. О том, какую альтернативу нашел Запад, — в материале РИА Новости.Ключ к победеОжидания были настолько высоки, что Зеленскому даже приходилось оправдываться: "Леопарды", если кто-то переживает, не поедут по территории Российской Федерации".Тяжелая техника была главным условием общевойскового маневра, необходимого для прорыва фронта. Но этого оказалось недостаточно.Горящие на Времевском выступе и под Работино "Леопарды" стали одним из символов краха надежд одержать победу над Россией на поле боя. Невозможность прорыва признал даже главком ВСУ Валерий Залужный.Зеленский уверяет, что у Генштаба есть планы продолжения операции. Остается только догадываться, почему о них не знает главнокомандующий."Завоевания" контрнаступаНа Западе говорят, что средств для Киева почти не осталось. Например, США потратили практически всю выделенную сумму."Мы израсходовали около 96%", — проинформировали в администрации Байдена.При этом, как уточнил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, на военную помощь ушло более 90%. По его словам, у Пентагона сейчас всего 1,1 миллиарда долларов — только на восполнение опустевших американских складов.О радикальном сокращении поставок из Европы сообщали еще раньше. Ukraine Support Tracker — проект Кильского университета мировой экономики — докладывал, что в августе ни одна крупная страна ЕС не взяла на себя обязательств по оказанию помощи — ни экономической, ни гуманитарной, ни военной. "Поток иссяк в июле", — отмечали там.И даже обещанного все равно не хватило бы. "Как финансовая, так и военная поддержка все сильнее отстает от того, что нужно Украине", — подчеркивал глава проекта Кристоф Требеш.Что попрощеАмериканское издание Forbes указывает: европейские страны больше не хотят отправлять киевскому режиму современные танки и предлагают альтернативу попроще.А именно: "заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М, заменила двигатели и часть электроники, установила динамическую броню, переименовала в Т-72ЕА и отправила на Украину".В частности, Дания собирается передать порядка 15 единиц, что позволит довести общее число Т-72ЕА до 105.Что за зверьДавнюю экспортную версию Т-72 "Урал" T72M выпускали в Чехословакии и Польше. Модернизированная модель ЕА получит:Основное орудие то же — 2А46М. И если о системах связи и электронике судить достаточно сложно, то по другим основным характеристикам чешский новодел уступает Т-72Б3М. У российского танка более современное орудие 2А46М-5, силовая установка почти на 300 "лошадей" мощнее — 1130 л. с. Причем в Forbes отмечают, что и система управления огнем, пусть и ненамного, но лучше.Тем не менее Т-72ЕА очень важны, поскольку даже с учетом старых Leopard А1 общее число западных танков у киевского режима — около 350 штук. Примерно столько, как утверждают журналисты, ВСУ теряют за год.Чешской модернизации отводится роль основного танка для боевых действий — с учетом того, что в Европе до сих пор около тысячи Т-72 в странах бывшей Организации Варшавского договора."Хотя Соединенные Штаты могут в итоге предложить больше Abrams M1, нет никаких признаков того, что Германия или какой-либо другой пользователь Leopard 2 готов отдать свои машины", — полагают в Forbes.Зеленский на этот раз сдержал слово. "Леопарды" действительно не поехали по России. И, похоже, такой возможности им уже никогда не представится.

https://ria.ru/20231031/snaryady-1906262160.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, т-72б3м, forbes