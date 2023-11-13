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В Дагестане по поручению Путина создается город-курорт - РИА Новости, 13.11.2023
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Туризм
 
17:53 13.11.2023 (обновлено: 19:47 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/putin-1909200666.html
В Дагестане по поручению Путина создается город-курорт
В Дагестане по поручению Путина создается город-курорт - РИА Новости, 13.11.2023
В Дагестане по поручению Путина создается город-курорт
Территорию будущего города-курорта "Каякент" в Дагестане, который создается по поручению президента России Владимира Путина, предлагается разделить на три зоны, РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:53
2023-11-13T19:47
россия
дербент
каякентский район
владимир путин
общество
республика дагестан
туризм
новости - туризм
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МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Территорию будущего города-курорта "Каякент" в Дагестане, который создается по поручению президента России Владимира Путина, предлагается разделить на три зоны, одна из которых – зона комплексного развития территории по примеру города Дербента, сообщил РИА Новости министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов. В сентябре прошлого года президент РФ поручил проработать создание крупных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях и в Приморье для отдыха до 10 миллионов россиян ежегодно. В частности он поручил продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии. По словам Мерданова, в целях выполнения поручения президента проведена работа по инвентаризации земельных участков береговой полосы Каякентского района и разработано зонирование курорта. "Так как территория, на которой планируется реализация города-курорта, входит в границы особой экономической зоны в Каякентском районе, мы предлагаем реализовать проект, разделив его на три зоны. Первая – это прибрежная зона развития туристской инфраструктуры общей площадью 1,4 тысячи гектаров. Вторая – это зона комплексного развития территории, которую предлагается развивать по примеру города Дербента, общая площадь – 405 гектаров. Третья зона – это зона развития особо охраняемой природной территории, общая площадь – 1530 гектаров", – сказал министр. В числе благоприятных природных факторов для создания курорта, как отметил собеседник, – более 10 километров широкого песчаного пляжа, теплое и неглубокое Каспийское море, комфортный климат. Также на этой территории расположены источники четырех видов лечебной воды и грязи.
https://ria.ru/20231017/dagestan-1903113124.html
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россия, дербент, каякентский район, владимир путин, общество, республика дагестан, новости - туризм
Россия, Дербент, Каякентский район, Владимир Путин, Общество, Республика Дагестан, Туризм, Новости - Туризм
В Дагестане по поручению Путина создается город-курорт

Мерданов: в Дагестане по поручению Путина создается город-курорт "Каякент"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Дербент со смотровой площадки
Вид на Дербент со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Дербент со смотровой площадки. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Территорию будущего города-курорта "Каякент" в Дагестане, который создается по поручению президента России Владимира Путина, предлагается разделить на три зоны, одна из которых – зона комплексного развития территории по примеру города Дербента, сообщил РИА Новости министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов.
В сентябре прошлого года президент РФ поручил проработать создание крупных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях и в Приморье для отдыха до 10 миллионов россиян ежегодно. В частности он поручил продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии.
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По словам Мерданова, в целях выполнения поручения президента проведена работа по инвентаризации земельных участков береговой полосы Каякентского района и разработано зонирование курорта.
«
"Так как территория, на которой планируется реализация города-курорта, входит в границы особой экономической зоны в Каякентском районе, мы предлагаем реализовать проект, разделив его на три зоны. Первая – это прибрежная зона развития туристской инфраструктуры общей площадью 1,4 тысячи гектаров. Вторая – это зона комплексного развития территории, которую предлагается развивать по примеру города Дербента, общая площадь – 405 гектаров. Третья зона – это зона развития особо охраняемой природной территории, общая площадь – 1530 гектаров", – сказал министр.
В числе благоприятных природных факторов для создания курорта, как отметил собеседник, – более 10 километров широкого песчаного пляжа, теплое и неглубокое Каспийское море, комфортный климат. Также на этой территории расположены источники четырех видов лечебной воды и грязи.
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ТуризмРоссияДербентКаякентский районВладимир ПутинОбществоРеспублика ДагестанНовости - Туризм
 
 
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