В Дагестане по поручению Путина создается город-курорт
Мерданов: в Дагестане по поручению Путина создается город-курорт "Каякент"
Вид на Дербент со смотровой площадки. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Территорию будущего города-курорта "Каякент" в Дагестане, который создается по поручению президента России Владимира Путина, предлагается разделить на три зоны, одна из которых – зона комплексного развития территории по примеру города Дербента, сообщил РИА Новости министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов.
В сентябре прошлого года президент РФ поручил проработать создание крупных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях и в Приморье для отдыха до 10 миллионов россиян ежегодно. В частности он поручил продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии.
По словам Мерданова, в целях выполнения поручения президента проведена работа по инвентаризации земельных участков береговой полосы Каякентского района и разработано зонирование курорта.
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"Так как территория, на которой планируется реализация города-курорта, входит в границы особой экономической зоны в Каякентском районе, мы предлагаем реализовать проект, разделив его на три зоны. Первая – это прибрежная зона развития туристской инфраструктуры общей площадью 1,4 тысячи гектаров. Вторая – это зона комплексного развития территории, которую предлагается развивать по примеру города Дербента, общая площадь – 405 гектаров. Третья зона – это зона развития особо охраняемой природной территории, общая площадь – 1530 гектаров", – сказал министр.
В числе благоприятных природных факторов для создания курорта, как отметил собеседник, – более 10 километров широкого песчаного пляжа, теплое и неглубокое Каспийское море, комфортный климат. Также на этой территории расположены источники четырех видов лечебной воды и грязи.