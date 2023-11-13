https://ria.ru/20231113/mgu-1909188621.html

В корпусе МГУ из-за случая кори ввели дистанционное обучение

В корпусе МГУ из-за случая кори ввели дистанционное обучение - РИА Новости, 13.11.2023

В корпусе МГУ из-за случая кори ввели дистанционное обучение

Случай кори выявлен у студента факультета мировой политики Московского государственного университета, в корпусе по адресу Ленинские горы, 1, корпус 51 проведена РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:58

2023-11-13T16:58

2023-11-13T17:13

здоровье - общество

мгу имени м. в. ломоносова

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Случай кори выявлен у студента факультета мировой политики Московского государственного университета, в корпусе по адресу Ленинские горы, 1, корпус 51 проведена дезинфекция и введен дистанционный режим работы до 1 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."В связи с регистрацией одного случая кори у студента факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания... В здании (Ленинские горы, 1, корпус 51) проведена дезинфекция... Дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий введен для обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам с 13 ноября по 1 декабря", - говорится в сообщении.Отмечается, что организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, медицинский научно-образовательный центр МГУ проводит вакцинацию среди студентов и преподавателей факультета мировой политики МГУ, не имеющих сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании.Ситуация находится на строгом контроле администрации МГУ и управления Роспотребнадзора по Москве, заключили в вузе.Накануне в МГУ проходил день открытых дверей.

https://ria.ru/20231113/temperatura-1909029590.html

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здоровье - общество, мгу имени м. в. ломоносова, общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)