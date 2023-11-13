https://ria.ru/20231113/gsm-1909073064.html

В Совфеде обсуждают увеличение штрафов за недобросовестные поставки ГСМ

В Совфеде обсуждают увеличение штрафов за недобросовестные поставки ГСМ - РИА Новости, 13.11.2023

В Совфеде обсуждают увеличение штрафов за недобросовестные поставки ГСМ

В России могут повысить штрафы для компаний и ввести уголовную ответственность для должностных лиц за нарушение антимонопольного законодательства в сфере... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:26

2023-11-13T10:26

2023-11-13T10:28

экономика

россия

совет федерации рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В России могут повысить штрафы для компаний и ввести уголовную ответственность для должностных лиц за нарушение антимонопольного законодательства в сфере поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), заявил в интервью РИА Новости глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. "Она (ответственность - ред.) должна быть соразмерна последствиям. Думаю, нам придется обсудить увеличение штрафов для компаний, которые будут нарушать антимонопольное законодательство и законодательство, регулирующее рыночные процедуры. Возможно, вплоть до уголовной ответственности", - сказал он. Двойных рассказал, что сенаторы попросили правительство и министерства подготовить свои предложения по данной проблеме. Если эти вопросы потребуют законодательного регулирования, "будем рассматривать и в законодательном плане", отметил он. "Не всегда применяемые штрафные санкции соответствуют возможным выручкам компаний, которые могут идти на такие риски. Минсельхоз готовит потребность каждого региона в горюче-смазочном материале на определенный период. Задача и региона, и нефтеперерабатывающих компаний - обеспечить этот объем", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20231103/toplivo-1907091655.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)