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В Совфеде обсуждают увеличение штрафов за недобросовестные поставки ГСМ
В Совфеде обсуждают увеличение штрафов за недобросовестные поставки ГСМ - РИА Новости, 13.11.2023
В Совфеде обсуждают увеличение штрафов за недобросовестные поставки ГСМ
В России могут повысить штрафы для компаний и ввести уголовную ответственность для должностных лиц за нарушение антимонопольного законодательства в сфере... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:26
2023-11-13T10:26
2023-11-13T10:28
экономика
россия
совет федерации рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В России могут повысить штрафы для компаний и ввести уголовную ответственность для должностных лиц за нарушение антимонопольного законодательства в сфере поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), заявил в интервью РИА Новости глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. "Она (ответственность - ред.) должна быть соразмерна последствиям. Думаю, нам придется обсудить увеличение штрафов для компаний, которые будут нарушать антимонопольное законодательство и законодательство, регулирующее рыночные процедуры. Возможно, вплоть до уголовной ответственности", - сказал он. Двойных рассказал, что сенаторы попросили правительство и министерства подготовить свои предложения по данной проблеме. Если эти вопросы потребуют законодательного регулирования, "будем рассматривать и в законодательном плане", отметил он. "Не всегда применяемые штрафные санкции соответствуют возможным выручкам компаний, которые могут идти на такие риски. Минсельхоз готовит потребность каждого региона в горюче-смазочном материале на определенный период. Задача и региона, и нефтеперерабатывающих компаний - обеспечить этот объем", - подчеркнул сенатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Совфеде обсуждают увеличение штрафов за недобросовестные поставки ГСМ
Сенатор Двойных: СФ обсуждает размеры штрафов за недобросовестные поставки ГСМ