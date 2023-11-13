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В Совфеде обсуждают увеличение штрафов за недобросовестные поставки ГСМ - РИА Новости, 13.11.2023
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10:26 13.11.2023 (обновлено: 10:28 13.11.2023)
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В Совфеде обсуждают увеличение штрафов за недобросовестные поставки ГСМ
В Совфеде обсуждают увеличение штрафов за недобросовестные поставки ГСМ - РИА Новости, 13.11.2023
В Совфеде обсуждают увеличение штрафов за недобросовестные поставки ГСМ
В России могут повысить штрафы для компаний и ввести уголовную ответственность для должностных лиц за нарушение антимонопольного законодательства в сфере... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:26
2023-11-13T10:28
экономика
россия
совет федерации рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В России могут повысить штрафы для компаний и ввести уголовную ответственность для должностных лиц за нарушение антимонопольного законодательства в сфере поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), заявил в интервью РИА Новости глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. "Она (ответственность - ред.) должна быть соразмерна последствиям. Думаю, нам придется обсудить увеличение штрафов для компаний, которые будут нарушать антимонопольное законодательство и законодательство, регулирующее рыночные процедуры. Возможно, вплоть до уголовной ответственности", - сказал он. Двойных рассказал, что сенаторы попросили правительство и министерства подготовить свои предложения по данной проблеме. Если эти вопросы потребуют законодательного регулирования, "будем рассматривать и в законодательном плане", отметил он. "Не всегда применяемые штрафные санкции соответствуют возможным выручкам компаний, которые могут идти на такие риски. Минсельхоз готовит потребность каждого региона в горюче-смазочном материале на определенный период. Задача и региона, и нефтеперерабатывающих компаний - обеспечить этот объем", - подчеркнул сенатор.
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экономика, россия, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Совфеде обсуждают увеличение штрафов за недобросовестные поставки ГСМ

Сенатор Двойных: СФ обсуждает размеры штрафов за недобросовестные поставки ГСМ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В России могут повысить штрафы для компаний и ввести уголовную ответственность для должностных лиц за нарушение антимонопольного законодательства в сфере поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), заявил в интервью РИА Новости глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
«
"Она (ответственность - ред.) должна быть соразмерна последствиям. Думаю, нам придется обсудить увеличение штрафов для компаний, которые будут нарушать антимонопольное законодательство и законодательство, регулирующее рыночные процедуры. Возможно, вплоть до уголовной ответственности", - сказал он.
Двойных рассказал, что сенаторы попросили правительство и министерства подготовить свои предложения по данной проблеме. Если эти вопросы потребуют законодательного регулирования, "будем рассматривать и в законодательном плане", отметил он.
"Не всегда применяемые штрафные санкции соответствуют возможным выручкам компаний, которые могут идти на такие риски. Минсельхоз готовит потребность каждого региона в горюче-смазочном материале на определенный период. Задача и региона, и нефтеперерабатывающих компаний - обеспечить этот объем", - подчеркнул сенатор.
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ЭкономикаРоссияСовет Федерации РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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