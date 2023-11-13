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Борис Гребенщиков* объяснил, почему не может вернуться в Россию - РИА Новости, 13.11.2023
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Шоубиз
 
12:16 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/grebenschikov-1909088510.html
Борис Гребенщиков* объяснил, почему не может вернуться в Россию
Борис Гребенщиков* объяснил, почему не может вернуться в Россию - РИА Новости, 13.11.2023
Борис Гребенщиков* объяснил, почему не может вернуться в Россию
Признанный иноагнетом музыкант Борис Гребенщиков* в интервью Forbes Talk объяснил, почему не может вернуться в Россию. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:16
2023-11-13T12:16
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Признанный иноагнетом музыкант Борис Гребенщиков* в интервью Forbes Talk объяснил, почему не может вернуться в Россию. По словам основателя рок-группы "Аквариум", все дело в концертах. Исполнитель уверен, что в России ему не дадут выступать. &quot;Каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст&quot;, — объяснил Гребенщиков*.Музыкант, который покинул Россию почти сразу после начала спецоперации, добавил, что эмигрантом себя никогда не считал. Рокер отметил, что комфортно чувствует себя, путешествуя по миру. "Мне до сих пор интересно ездить везде и пробовать разные вещи. При этом я не перестаю чувствовать себя русским. Я не теряю русского языка и культуру. Но живу я в мире. И меня это вполне устраивает. Для меня Россия — это часть мира", — поделился артист. В конце июня Министерство юстиции включило Бориса Гребенщикова* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал за рубежом для сбора финансовой помощи Киеву, высказывался против специальной военной операции, получал поддержку от иностранных источников, проживает за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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знаменитости, forbes, борис гребенщиков, россия, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Знаменитости, Forbes, Борис Гребенщиков, Россия, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Борис Гребенщиков* объяснил, почему не может вернуться в Россию

Гребенщиков* сказал, что не возвращается в Россию из-за отсутствия концертов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков*
Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков* - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков*
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Признанный иноагнетом музыкант Борис Гребенщиков* в интервью Forbes Talk объяснил, почему не может вернуться в Россию.
По словам основателя рок-группы "Аквариум", все дело в концертах. Исполнитель уверен, что в России ему не дадут выступать.
«

"Каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст", — объяснил Гребенщиков*.

Музыкант, который покинул Россию почти сразу после начала спецоперации, добавил, что эмигрантом себя никогда не считал. Рокер отметил, что комфортно чувствует себя, путешествуя по миру.
«
"Мне до сих пор интересно ездить везде и пробовать разные вещи. При этом я не перестаю чувствовать себя русским. Я не теряю русского языка и культуру. Но живу я в мире. И меня это вполне устраивает. Для меня Россия — это часть мира", — поделился артист.
В конце июня Министерство юстиции включило Бориса Гребенщикова* в реестр иностранных агентов.
По данным ведомства, он выступал за рубежом для сбора финансовой помощи Киеву, высказывался против специальной военной операции, получал поддержку от иностранных источников, проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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