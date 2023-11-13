Борис Гребенщиков* объяснил, почему не может вернуться в Россию
Гребенщиков* сказал, что не возвращается в Россию из-за отсутствия концертов
Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков*
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Признанный иноагнетом музыкант Борис Гребенщиков* в интервью Forbes Talk объяснил, почему не может вернуться в Россию.
По словам основателя рок-группы "Аквариум", все дело в концертах. Исполнитель уверен, что в России ему не дадут выступать.
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"Каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст", — объяснил Гребенщиков*.
Музыкант, который покинул Россию почти сразу после начала спецоперации, добавил, что эмигрантом себя никогда не считал. Рокер отметил, что комфортно чувствует себя, путешествуя по миру.
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"Мне до сих пор интересно ездить везде и пробовать разные вещи. При этом я не перестаю чувствовать себя русским. Я не теряю русского языка и культуру. Но живу я в мире. И меня это вполне устраивает. Для меня Россия — это часть мира", — поделился артист.
В конце июня Министерство юстиции включило Бориса Гребенщикова* в реестр иностранных агентов.
По данным ведомства, он выступал за рубежом для сбора финансовой помощи Киеву, высказывался против специальной военной операции, получал поддержку от иностранных источников, проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.