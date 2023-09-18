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Борис Гребенщиков* назвал причину отказа от выступлений на Украине - РИА Новости, 18.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:01 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/grebenschikov-1896960793.html
Борис Гребенщиков* назвал причину отказа от выступлений на Украине
Борис Гребенщиков* назвал причину отказа от выступлений на Украине - РИА Новости, 18.09.2023
Борис Гребенщиков* назвал причину отказа от выступлений на Украине
Музыкант Борис Гребенщиков* в интервью Financial Times связал отказ выступать на Украине с мнением украинцев о россиянах и поступающими угрозами. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:01
2023-09-18T13:01
культура
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россия
лондон
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новости культуры
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Музыкант Борис Гребенщиков* в интервью Financial Times связал отказ выступать на Украине с мнением украинцев о россиянах и поступающими угрозами.&quot;Половина украинцев думают: &quot;О, хороший русский — это мертвый русский&quot;. Я получаю много подобных писем&quot;, — заявил музыкант.При этом он отметил, что не был в России более полутора лет и в ближайшее время не собирается приезжать. "Я предпочитаю жить и работать в Лондоне, потому что это подходит мне гораздо больше, чем пребывание в Санкт-Петербурге", — резюмировал музыкант. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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в мире, украина, россия, лондон, борис гребенщиков, новости культуры
Культура, В мире, Украина, Россия, Лондон, Борис Гребенщиков, Новости культуры
Борис Гребенщиков* назвал причину отказа от выступлений на Украине

Борис Гребенщиков объяснил отказ от выступлений на Украине угрозами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков
Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Музыкант Борис Гребенщиков* в интервью Financial Times связал отказ выступать на Украине с мнением украинцев о россиянах и поступающими угрозами.
«

"Половина украинцев думают: "О, хороший русский — это мертвый русский". Я получаю много подобных писем", — заявил музыкант.

При этом он отметил, что не был в России более полутора лет и в ближайшее время не собирается приезжать.

"Я предпочитаю жить и работать в Лондоне, потому что это подходит мне гораздо больше, чем пребывание в Санкт-Петербурге", — резюмировал музыкант.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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