https://ria.ru/20231113/dron-1909229540.html

Украинский дрон сбросил боеприпас в Суджанском районе Курской области

Украинский дрон сбросил боеприпас в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 13.11.2023

Украинский дрон сбросил боеприпас в Суджанском районе Курской области

Мужчина получил ранение при взрыве боеприпаса, сброшенного с украинского беспилотника в Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T19:38

2023-11-13T19:38

2023-11-13T20:01

специальная военная операция на украине

россия

роман старовойт

курская область

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БЕЛГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Мужчина получил ранение при взрыве боеприпаса, сброшенного с украинского беспилотника в Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня в селе Горналь Суджанского района с украинского беспилотника был сброшен боеприпас. Ранение получил находившийся рядом с местом происшествия мужчина. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первичную медицинскую помощь и удалили осколки", - написал Старовойт.Губернатор подчеркнул, что после оказанной медицинской помощи мужчина был отпущен домой на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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россия, роман старовойт, курская область