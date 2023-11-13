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Украинский дрон сбросил боеприпас в Суджанском районе Курской области
Украинский дрон сбросил боеприпас в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 13.11.2023
Украинский дрон сбросил боеприпас в Суджанском районе Курской области
Мужчина получил ранение при взрыве боеприпаса, сброшенного с украинского беспилотника в Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:38
2023-11-13T19:38
2023-11-13T20:01
специальная военная операция на украине
россия
роман старовойт
курская область
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БЕЛГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Мужчина получил ранение при взрыве боеприпаса, сброшенного с украинского беспилотника в Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня в селе Горналь Суджанского района с украинского беспилотника был сброшен боеприпас. Ранение получил находившийся рядом с местом происшествия мужчина. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первичную медицинскую помощь и удалили осколки", - написал Старовойт.Губернатор подчеркнул, что после оказанной медицинской помощи мужчина был отпущен домой на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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россия, роман старовойт, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Роман Старовойт, Курская область
Украинский дрон сбросил боеприпас в Суджанском районе Курской области
Старовойт: в Курской области при сбросе боеприпаса с дрона ранен мужчина