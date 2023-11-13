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Эксперт рассказала о плюсах похудения для диабетиков - РИА Новости, 13.11.2023
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17:43 13.11.2023 (обновлено: 17:45 13.11.2023)
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Эксперт рассказала о плюсах похудения для диабетиков
Эксперт рассказала о плюсах похудения для диабетиков - РИА Новости, 13.11.2023
Эксперт рассказала о плюсах похудения для диабетиков
Одной из первостепенных причин появления у человека диабета второго типа является избыточный вес, однако, если его своевременно снизить, у диабета может... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:43
2023-11-13T17:45
общество
россия
марина шестакова
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Одной из первостепенных причин появления у человека диабета второго типа является избыточный вес, однако, если его своевременно снизить, у диабета может наступить ремиссия при следовании в дальнейшем основным принципам здорового образа жизни, сообщила директор института диабета НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Марина Шестакова. "Вес - это неизбежно тот самый второй тип диабета, и, поэтому, когда мы говорим о профилактике второго типа диабета, это, по сути дела, все меры для того, чтобы не набрать вес, а если набрал - то его снизить, чтобы он не привел дальше к метаболическим нарушениям. И если снизить вес на 10-15%, то даже если у него случился диабет, он может уйти в ремиссию", - заявила Шестакова в ходе пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с диабетом. Также в ходе конференции были озвучены наиболее распространенные виды осложнений, которые сопровождают диабет. Среди них президент Общероссийской общественной организации инвалидов "Российская диабетическая ассоциация" Гагик Галстян выделил слепоту, для развития которой диабет является основной причиной в мире. Помимо того, что при диабете поражается сетчатка, происходит и поражение почек. По словам Галстяна, более 50% пациентов диализных центров - это люди с сахарным диабетом. Помимо этого, ампутация нижних конечностей происходит в 20-50 раз чаще у людей, подверженных указанному заболеванию. Одной из причин этого является постепенная потеря чувствительности. Всемирный день борьбы с диабетом ежегодно отмечается 14 ноября, он был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.
https://rsport.ria.ru/20230110/taurin-1843674796.html
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общество, россия, марина шестакова, здоровье - общество
Общество, Россия, Марина Шестакова, Здоровье - Общество
Эксперт рассказала о плюсах похудения для диабетиков

Врач: ремиссия диабета второго типа может наступить при своевременном похудении

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГлюкометр для измерения уровня сахара в крови
Глюкометр для измерения уровня сахара в крови - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глюкометр для измерения уровня сахара в крови. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Одной из первостепенных причин появления у человека диабета второго типа является избыточный вес, однако, если его своевременно снизить, у диабета может наступить ремиссия при следовании в дальнейшем основным принципам здорового образа жизни, сообщила директор института диабета НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Марина Шестакова.
"Вес - это неизбежно тот самый второй тип диабета, и, поэтому, когда мы говорим о профилактике второго типа диабета, это, по сути дела, все меры для того, чтобы не набрать вес, а если набрал - то его снизить, чтобы он не привел дальше к метаболическим нарушениям. И если снизить вес на 10-15%, то даже если у него случился диабет, он может уйти в ремиссию", - заявила Шестакова в ходе пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с диабетом.
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Также в ходе конференции были озвучены наиболее распространенные виды осложнений, которые сопровождают диабет. Среди них президент Общероссийской общественной организации инвалидов "Российская диабетическая ассоциация" Гагик Галстян выделил слепоту, для развития которой диабет является основной причиной в мире. Помимо того, что при диабете поражается сетчатка, происходит и поражение почек. По словам Галстяна, более 50% пациентов диализных центров - это люди с сахарным диабетом. Помимо этого, ампутация нижних конечностей происходит в 20-50 раз чаще у людей, подверженных указанному заболеванию. Одной из причин этого является постепенная потеря чувствительности.
Всемирный день борьбы с диабетом ежегодно отмечается 14 ноября, он был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.
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